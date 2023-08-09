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В мире9 августа 2023 12:10

Инопланетяне против индейцев: жители перуанской деревни просят ввести войска для защиты от терроризирующих их пришельцев

Сельчане называют непрошеных гостей «свежевателями лиц»
Антон ФОКИН
Индейцы просят власти ввести войска, чтобы те могли отпугнуть таинственных существ.

Индейцы просят власти ввести войска, чтобы те могли отпугнуть таинственных существ.

Фото: EAST NEWS

Очередные сообщения о контакте с пришельцами поступают из Южной Америки. Как пишет британская газета «Миррор», жители перуанского селения Сан-Антониу в отдаленном районе Альто-Нанай, куда попасть можно только после многочасового путешествия по реке, утверждают, что на них периодически нападают двухметровые существа внеземного происхождения. Члены индейского племени икиту рассказывают, что в их среде эти существа известны как «Лос Пелакарас», что переводится с испанского как «свежеватели лиц».

От описания этих самых инопланетян кровь стынет в жилах: крупные головы, желтые глаза, глядящие из натянутых на голову капюшонов. По словам жителей, эти существа из местного фольклора питаются лицами людей, их органами и жиром.

Селяне утверждают, что загадочные фигуры начали нападать на их общину 11 июля. Одной из пострадавших стала 15-летняя девушка, которая смогла спастись, правда, получив ранение в шею. С тех самых пор местные жители пребывают в страхе. Они утверждают, что даже охотничье оружие не берет «диковинных создания», якобы они неуязвимы для обычных пуль.

Лидер индейцев Хайро Давила заявляет, что встречался с одним из пришельцев лицом к лицу. По словам Давилы, это «нечто» висело в воздухе на высоте около метра. Из особых примет — округлая обувь при помощи которых пришелец летал.

Чтобы спастись от чудовищ, индейцы организовали ночные патрули для защиты женщин, детей и стариков. Они также просят власти ввести войска, чтобы те могли отпугнуть таинственных существ.

Несмотря на убедительные рассказы поселян и задокументированные врачами ранения, эксперты скептически отнеслись к тому, что нападения совершают, действительно, выходцы из далеких галактик. Возможно, разгадка кроется в том, что неподалеку от деревни преступные группировки ведут незаконную добычу полезных ископаемых и хотят отпугнуть жителей деревни, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Что касается парящих существ, то эксперты считают, что это могут быть беспилотники, задрапированные под монстров. Также врачи не исключают и вариант массового психоза.

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