Ученые на пороге революционного открытия: эта технология поможет людям справляться со стрессом и лучше думать

Оказалось, что музыка и кофе заметно изменяют активность мозга, приводя его в состояние возбуждения. Фото: Shutterstock

Ученые из Нью-Йорка и Хьюстона, департаменты биомедицинской и компьютерной инженерии, а также неврологической хирургии в Медицинской школе Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что музыка, чашечка кофе и вдыхание любимого аромата положительно сказываются на работе мозга и помогают нам концентрироваться и решать интеллектуальные задачи.

Чтобы собрать данные, ученые использовали программу MINDWATCH, что по-русски означает наблюдение за мозгом. Эта технология анализирует активность мозга человека на основе данных двух датчиков. Первый измеряет, как меняется электрическая проводимость нашей кожи в ответ на психологический и эмоциональный стресс. По сути, это датчик, который замеряет, а как мы потеем. Второй – умная повязка на голове, которая измеряет электрические импульсы активности мозга.

Водрузив на себя эти приборы, испытуемые решали задачки на память, внимание и мышление. При этом сначала они проделывали это, слушая музыку, попивая кофе и вдыхая любимые запахи (последовательно), а потом, без таких стимулов-помощников.

Оказалось, что музыка и кофе заметно изменяют активность мозга, приводя его в состояние возбуждения, и вызывают повышенную активность мозговых волн «бета-диапазона», состояние, связанное с пиковыми способностями к познанию. Духи также давали возбуждающий эффект, но скромнее, чем музыка и кофе.

Исследователи протестировали три типа музыки — энергичную и расслабляющую, знакомую человеку, а также новую музыку, сгенерированную искусственным интеллектом, но похожую на ту, которую человек любит.

Так удалось установить, что знакомая энергичная музыка лучше активировала работу мозга, давала больший прирост производительности (измеряемый временем реакции и правильными ответами), по сравнению со знакомыми расслабляющими мелодиями.

Музыка, созданная ИИ, энергичная и незнакомая, но похожая на то, что человек любит, дала наибольший прирост активности мозга среди всех трех вариантов. Правда, необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эти результаты, отмечают экспериментаторы.

Употребление кофе привело к заметному, но менее выраженному приросту производительности, чем музыка, а ароматы показали самый скромный результат.

В перспективе такая технология поможет людям справляться с негативным влиянием повседневных стрессов на их когнитивные способности, на память, концентрацию и мышление. Человек сможет лучше замечать, когда уже приблизился к порогу психоэмоциональной и мозговой усталости, и лучше знать те способы, которые помогает ему регулировать свое состояние.

О способах совладания со стрессом рассказывал на проходящем в эти дни Московском урбанистическом форуме нейробиолог, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин.

Музыка, созданная ИИ, энергичная и незнакомая, но похожая на то, что человек любит, дала наибольший прирост активности мозга. Фото: Shutterstock

КАКОЙ СТРЕСС САМЫЙ ОПАСНЫЙ?

Сложнее всего человеку справляться с хроническим стрессом, чем с острым. На острый наш организм знает как реагировать - он приводит телов боевую готовность для отражения вторжения. Но когда негативная ситуация тянется неделями, месяцами, годами, постоянная "боевая стойка" исчерпывает ресурсы организма. Начинает страдать зщдоровье. Поэтому с хроническим стрессом нужно бороться. Необходимо понять, через какие лазейки у нас постоянно утекает энергия, где вы получаете много негативных эмоций и тратите впустую кучу сил.

А второе, что стоит сделать, – это добавить в жизнь позитивных эмоций за счет новизны впечатлений и за счет физического движения, за счет общения со своими близкими и музыка здесь, также возможный наш помощник, считает нейробиолог. Причем, что называется наскоком тут действовать не получится, это именно постоянная работа над собой, выработка алгоритма такого собственного стресс-менеджмента, который отлаживается под ваши потребности всю жизнь.

КАКАЯ МУЗЫКА ПОМОГАЕТ УЛУЧШАТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ, А КАКАЯ – ПЕРЕГРУЖАЕТ?

Заниматься работой или учебой лучше всего под негромкую музыку или «белый шум», так нервная система получает дополнительный стимул для концентрации.

А вот резкие и громкие звуки нашу нервную систему хоть и бодрят, но на короткое время, потом наступает перегруз.

- Поэтому не стоит засыпать в наушниках, например, стоит дать организму от звуков отдохнуть, - говорит Вячеслав Дубынин. - Кстати, это может быть одна из причин, почему даже кофе с утра перестает бодрить. Если вы постоянно работаете в присутствии шума, то надпочечники утомлены постоянной выработкой гормона стресса – кортизола – и организм уже не так отзывается на те стимулы, которые раньше срабатывали. И помните, музыка с текстом, с пением, особенно на понятном вам языке, мешает концентрации, вы непроизвольно будете отвлекаться от своего занятия на то, чтобы понять текст песни и как-то к нему отнестись.

ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ

Как понять, что мне нужна физическая и эмоциональная перезагрузка?

- все и вся вокруг начинают регулярно раздражать;

- уже не выношу те объемы физических нагрузок, которые раньше для меня были привычными (прогулки, пробежки, тренировки в зале, работа по дому);

- то, что раньше бодрило, кофе, например, больше не срабатывает;

- субъективное ощущение «загнанности в клетку»;

- ощущение «весь мир против меня» и зацикливание на обидах.