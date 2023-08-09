Минобороны России заявило о продвижении бойцов нашей группировки на Купянском направлении. Особенно отличились штурмовые отряды «Западной» группировки войск, которые под прикрытием авиации и артиллерии, продолжили наступление на широком фронте и «улучшили свое тактическое положение».

Днем ранее сообщалось, что их продвижение на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника. Выходит, что нашим воинам удалось закрепиться на новых рубежах.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил данные о потерях ВСУ за минувшие сутки: в Харьковской области киевский режим потерял 75 солдат, на Донецком в пяти атаках до 370, на Запорожском до 40, на Краснолиманском до 80, на Южно-Донецком до 180, на Херсонском до 50.

Кроме 795 наемников киевского режима наши воины ликвидировали диверсионную группу, три польских самоходки «Krab», американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы TPQ-50, четыре артиллерийские системы М777 производства США, четыре танка, десятки бронемашин и другого вооружение советского образца.

В это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132 районах.

Конашенков отметил боевую подготовку подразделений противовоздушной обороны, которые перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 35 украинских беспилотных летательных аппаратов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военнослужащий группировки войск «Восток» старший стрелок мотострелкового полка группировки рядовой Юрий Селезнев проявил мужество и героизм при выполнении боевых задач.

В составе подразделения рядовой Селезнев выполнял задачи по отражению атак противника на одном из участков Южно - Донецкого направления. В ходе боя на оборонительной позиции, рядовой Селезнев вел огонь по пехоте ВСУ из штатного оружия. Умелая стрельба с постоянной сменой огневых позиций позволила Юрию Селезневу лично ликвидировать до 10 националистов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

458 - самолетов.

245 - вертолетов.

5600 - беспилотных летательных аппаратов.

428 - зенитных ракетных комплексо.

11204 - танка и других боевых бронированных машин.

1144 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5819 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12155 - единиц специальной военной автомобильной техники.