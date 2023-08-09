Половина россиян ездят на такси только в случае крайней необходимости

17% россиян не пользуются услугами такси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоимость поездки на такси в России достигла рекордных за десять лет показателей. Повышение цен началось два года назад и этим летом достигло своего пика. Однако, как оказалось, россиян это не слишком огорчило, ведь пользуются они услугами перевозчика не так часто. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 28% опрошенных говорят, что не очень любят пользоваться такси и ездят, только если очень сильно опаздывают. Еще 17% берут такси, только когда надо с тяжелыми сумками добраться до аэропорта или вокзала. А 9% вызывают такси, когда сильно устают или плохая погода не дает добраться до места назначения пешком или на другом городском транспорте.

«Я езжу на такси только по необходимости, но это очень редко», - рассказывает участница опроса.

«Я езжу на дачу и с дачи. Или в аэропорт и из аэропорта. А еще когда плохо себя чувствую», - перечисляет другой.

«Такси вызываю в случае острой необходимости, из больницы доехать, когда проливной дождь идет, а зонта нет, когда дома кто-то болеет», - рассказывает третья.

Более того еще 17% и вовсе уверяют, что услугами такси не пользуются вообще.

А вот оставшаяся треть населения к такси относится хорошо. 18% говорят, что ездят на такси регулярно, несколько раз в месяц так точно.

7% говорят, что ездят на такси несколько раз в неделю – когда это быстрее или удобнее.

А вот оставшиеся 4% и вовсе говорят, что передвигаются исключительно на такси – это намного комфортнее, чем городской транспорт, и не требует никаких усилий, как например, содержание и вождение собственного авто.

«Я постоянно езжу на такси. В магазин, больницу, везде по мере надобности», - признается респондентка.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 8,1 тысячи человек.