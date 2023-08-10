«Я подумаю об этом завтра»: Желание откладывать дела на потом ученые признали болезнью

Как на практике понять, что склонность откладывать дела на потом это не лень и «вредная» черта характера, а признак настоящей болезни, одной из форм депрессивного расстройства? Фото: Shutterstock

«ДИАГНОЗ СКАРЛЕТТ О’ХАРЫ»

«Я подумаю об этом завтра», — девиз героини «Унесенных ветром» Скарлетт О’Хары хоть раз в жизни повторял каждый из нас. Но для некоторых откладывать принятие решений и выполнение дел на потом становится повседневной практикой. Разумеется, порочной, мешающей жить самому и бесящей окружающих. Раньше это было принято считать ленью и безответственностью, сегодня чаще используют модное слово прокрастинация. Отнюдь не всегда она является «природной» чертой личности человека. Проблемы с исполнительными функциями - так называется, в том числе, склонность откладывать дела - могут быть признаком серьезного заболевания. А именно, нового подтипа депрессии. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета (США).

В научной работе, опубликованной в медицинском журнале JAMA Network Open, исследователи выделяют особую разновидность депрессивного расстройства. Для тех, кто им страдает, характерны не столько утрата радости жизни и апатия, сколько «ярко выраженная когнитивная дисрегуляция», пишут авторы.

Речь идет о таких проявлениях:

- ухудшение памяти,

- отсутствие самоконтроля,

- снижение концентрации внимания,

- замедление принятия решений,

- трудности с планированием и ряд других проблем с теми самыми исполнительными функциями.

Как проходило исследование

Ученые Стэнфорда наблюдали за 1008 взрослыми пациентами с диагнозом депрессия. Участникам назначили один из трех наиболее распространенных антидепрессантов. Все препараты - из группы воздействующих на серотонин.

Клиническое исследование длилось 8 недель. По окончании выяснилось, что у 27% пациентов, то есть почти у каждого четвертого, сохранились более значительные когнитивные нарушения. МРТ показала, что такие люди отличаются особым снижением активности в определенных областях мозга. И они почти не реагируют на «серотониновые» антидепрессанты: улучшение от лекарственной терапии было минимальным.

После анализа характерных отличительных черт ученые предложили выделить новый подтип депрессии, который назвали «когнитивным». Такая градация поможет лучше диагностировать депрессивные расстройства. И в результате - более эффективно подбирать лечение, отметила один и авторов исследования, доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук Стэнфордского университета доктор Лаура Хак.

ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ, ЛЕНЬ ИЛИ БОЛЕЗНЬ?

Как на практике понять, что склонность откладывать дела на потом это не лень и «вредная» черта характера, а признак настоящей болезни, одной из форм депрессивного расстройства? И как лечить этот особый подтип депрессии, если он плохо поддается традиционной терапии? Об этом мы поговорили с врачом-психиатром, д.м.н., профессором кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрием Сиволапом.

- В целом жалобы именно на когнитивные нарушения при депрессиях встречаются очень часто, - отмечает врач. - Типичный пример - одна из моих пациенток, которая была лучшей в компании, ее ставили в пример, ей дорожило руководство. Раньше она выполняла какую-то задачу за полтора часа, а сейчас на это уходит 6 часов. Шеф по-прежнему ей доволен, но она знает, что способна на большее. Вообще же ухудшение концентрации внимания, сосредоточенности и снижение продуктивности - типичные симптомы депрессии. Человеку трудно заставить себя что-то сделать. Не хватает сил приступить к работе, вникнуть в задачи и начать выполнять их.

- Но ведь такие жалобы бывают и при обычном переутомлении. Как отличить его, лень, как черту характера, и прокрастинацию как проявление депрессии?

- Для того и придумана психиатрия, чтобы разграничивать такие состояния. В частности, отличительным признаком депрессивного расстройства может быть деперсонализация. То есть когда человек отчетливо ощущает себя измененным (и именно это может рассматривать как причину падения продуктивности. - Ред.). Снижение мотивации, ярко выраженное нежелание работать, чего не было раньше.

Еще в случае переутомления или эмоционального выгорания человеку трудно сосредоточиться и начать выполнять дела, именно связанные с работой, отмечает эксперт. В остальных сферах жизни склонность откладывать все на потом выражена не так ярко. Скажем, на шоппинг, в кино или на пляж вы бежите радостно и без замедлений. Если же прокрастинацию породила депрессия, то хочется отложить вообще все, включая развлечения.

ЧЕМ ЛЕЧАТ?

- Юрий Павлович, а можно ли пройти обследования типа МРТ, сдать анализы, чтобы точно убедиться: у тебя именно депрессия, а не приступ лени?

- На сегодня нет достоверных методов диагностики депрессивных расстройств с помощью каких бы то ни было обследований (если вам говорят иное, стоит заподозрить попытку выкачать деньги за бесполезные процедуры. - Ред.). Применяются только так называемые формализованные критерии - врачи проводят осмотр и беседу с пациентом, чтобы определить наличие соответствующих признаков.

- Что это за симптомы? Прокрастинация в них входит?

- При депрессии меняется работа мозга, нейрохимия. Это может приводить к тому, что человеку трудно взяться за дела, все валится из рук. Пропадает желание чем-либо заниматься.

- При этом депрессию как болезнь можно лечить. Выходит, и от проблемы с откладыванием дел на потом можно избавиться?

- Да, к счастью депрессия поддается терапии. В 70% случаев она лечится антидепрессантами так называемой первой линии.

- Авторы исследования из Стэнфорда пишут, что при когнитивном подтипе депрессии препараты на основе воздействия на серотонин работают слабо.

- Известно, что в целом около 30% всех депрессий резистентны (не чувствительны) к стандартной терапии. В таких случаях применяются специальные протоколы. Они включают, в частности, назначение стабилизаторов настроения, антипсихотиков, электросудорожную терапию и другие подходы.

Кроме того, в новой научной работе упоминается, что для лечения когнитивного подтипа депрессии могут быть эффективны препараты, назначаемые при СДВГ (синдроме дефицита внимания и гиперактивности).

- А если у человека все-таки не депрессия, и он хочет избавиться от прокрастинации как черты личности - что делать?

- В таких вопросах разбирается не психиатрия, а психология. Нужно обращаться за помощью к психотерапевту.

Правда ли, что при депрессии пропадает аппетит?

- Юрий Павлович, говорят, что депрессию можно распознать по потере аппетита. А вот если настроение плохое, но еда по-прежнему мила, это что-то другое.

- Современные диагностические критерии депрессии включают не только потерю аппетита, но и его чрезмерное повышение. Поэтому некоторые антидепрессанты нацелены, в том числе, на снижение тяги к еде. То же самое со сном. Раньше считалось, что классический набор симптомов депрессии включает бессонницу. Сейчас же признано, что возможна и гиперсомния. То есть люди, наоборот, очень много спят. Больше прежних 6-8 часов, но все равно им не хватает. Это тоже может быть симптомом депрессии.