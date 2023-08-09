Первый пошел: Призер премии «Экология – дело каждого» поступил в РУДН

Фото: пресс-служба премии «Экология – дело каждого»

Вот вам еще одно наглядное доказательство, почему нельзя пропускать участие в конкурсе Росприроднадзора «Экология – дело каждого». Благодаря соглашениям с несколькими российскими вузами участники проекта получают дополнительные баллы при поступлении или возможность бесплатного обучения. Самир Искаков - один из таких счастливчиков. Сначала стал призером премии, получил дополнительные баллы и теперь он студент вуза, учиться в котором ему очень хотелось.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова поздравила Самира с поступлением на бюджетное место в одном из лучших вузов – Российском университете дружбы народов. Руководитель Росприроднадзора подчеркнула, что участие в Премии дает молодым людям шанс получить лучшее образование, построить будущую карьеру и стать сопричастным к реализации национальных целей развития страны.

- Премия «Экология – дело каждого» дала важный старт в жизни выпускника из Саратовской области, - сказала Радионова. - Благодаря участию в конкурсе и нашим договоренностям с вузами, Самир Искаков получил уникальную возможность бесплатно обучаться в Институте экологии РУДН по направлению «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Такой шанс может получить каждый, кто представит на нашу премию лучший проект в защиту экологии.

Самир Искаков из города Балаково Саратовской области получил спецприз по итогам второго сезона Премии за свой экопроект. Он создал специальный контейнер для сбора батареек – яркий, привлекающий внимание, содержащий всю необходимую для пользователей информацию. Юный эколог ранее становился победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, призером заключительного этапа Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж» по направлению «Технические и инженерные науки». Самир увлекается как экологией и проектированием, так и программированием и французским языком.

- Мы предлагаем молодым людям получить бесплатное место в нашем вузе за достижения в премии «Экология – дело каждого», - подчеркнул ректор РУДН Олег Ястребов. - Так мы поддерживаем стремление молодежи сделать больше для экологического благополучия страны. РУДН активно участвует в реализации важных образовательных и просветительских проектов, открывает свои двери целеустремленным и преданным выбранной профессии будущим специалистам. В этом году призер Премии Самир Искаков смог получить не просто право на бесплатное обучение, а поступить на бюджетную форму обучения. А еще новому студенту планируется предоставить приоритетное право на общежитие.

- Когда я создавал свой экопроект, я даже не мог себе представить, что из этого выйдет, – сказал Самир Искаков. - Я очень благодарен премии «Экология – дело каждого» и Российскому университету дружбы народов. Я постараюсь оправдать их веру в меня, сделаю все возможное, чтобы защита экологии строилась на внедрении новых идей и технологий, эффективных решений и инноваций.

ВАЖНО

Победители, призеры и участники премии «Экология – дело каждого» могут воспользоваться своими достижениями в области охраны окружающей среды и получить дополнительные баллы при поступлении или право на бесплатное обучение в пяти высших учебных заведениях России:

- Российский университет дружбы народов,

- Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики,

- Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,

- Национальный исследовательский Томский государственный университет,

- Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова.

СПРАВКА «КП»

«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За первые два с половиной сезона поступили заявки из всех 89 регионов России и еще 44 стран мира, а количество работ превысило 85 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Заявки на третий сезон Премии принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте.

ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ

АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», НИУ ВШЭ, Московский зоопарк, Российский футбольный союз, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты» и другие.