Ученые назвали два лучших упражнения для снижения кровяного давления

Можно снизить давление и без таблеток

Меньше соли и алкоголя, больше прогулок на свежем воздухе и приятных общений с друзьями и близкими: вот, собственно, и всё, что обычно советуют, помимо лекарств, гипертоникам – людям с повышенным артериальным давлением.

Оказывается, можно снизить давление с помощью физических упражнений. Неожиданный способ недавно предложил Фил Чилибек (Phil Chilibeck) – биомеханик из Университета канадской провинции Саскачеван (University of Saskatchewan in Saskatoon, Canada): упражнения на растяжку мышц.

Ученый подтвердил феномен экспериментально на добровольцах, из которых одни только ходили, другие только «тянулись» - 8 недель пять раз в неделю по 30 минут.

Артериальное давление снизилось в обоих группах. Но у тех, кто «тянулся», результаты были лучше на 5-10 единиц.

И вот новое «открытие». К нему пришли физиологи под руководством Джейми Эдвардса (Jamie Edwards) из Кентерберийского университета церкви Христа (Canterbury Christ Church University).

Ученые проверили 270 методик, в испытаниях которых приняли участие в общей сложности 15 827 человек. И пришли к выводу: ничего не снижает артериальное давление так эффективно, как «планка» и «стульчик». Эффект сравним с воздействием лекарств.

Планка правильная

Добровольцы выполняли эти – так называемые изометрические – упражнения три недели по три раза в неделю по две минуты в четырех подходах каждое. Итого 8 раз – с перерывами от 1 до 4 минут между подходами. Результаты начинали ощущаться через уже через две недели.

Неподготовленным надо, конечно, посоветоваться с врачом. И если начинать, то не так резво – держать «планку» и «стульчик» хотя бы по минуте, постепенно продлевая «удовольствие». Сразу две минуты, а тем более в четырех подходах – тяжело. Лично проверял.

«Стульчик» выполняют, прижавшись спиной к стене – делая вид будто бы под вами стул.

«Планка» - упор на предплечья с одной стороны и на кончики пальцев ног с другой. Живот не должен касаться пола.

Есть предположение, что изометрические упражнения сначала сжимают сосуды, а потом – после снятия напряжения - способствуют увеличению кровотока к ним. Что, в итоге, ведет к снижению давления.

Делаем вид, что присели. И терпим

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ ПРОВЕРЬТЕ

Ученые: физическая нагрузка в течение 4 секунд поворачивает вспять процессы старения и ожирения.

Физической нагрузки продолжительностью 4 секунды вполне хватает, чтобы увеличить мышечную массу, избавиться от лишнего жира, обрести выносливость и даже помолодеть. Об этом свидетельствуют результаты экспериментов, которые провели исследователи из Техасского университета (University of Texas at Austin) под руководством профессора Эдварда Койла (Edward F. Coyle).

Подробности в нашем материале