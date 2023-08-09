Три фестивальных дня со звёздами сцены

Фото: Леонид Столярчук

Фестиваль, объединяющий деятелей актуальной и живой национальной культуры. Пройдёт под патронажем Правительства, Министерства Культуры и Агентства по туризму Тульской области и компании ЕВРАЗ.

Значения слова Добрый — «подлинный», «качественный», «настоящий». Именно таким является Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня» — событие, объединяющее всех, кому важна русская культурная традиция в её исторической динамике. Кино и театр, музыка и танец, мультипликация, кукольное искусство, цирк, фотография, творческие встречи и мастер-классы от мэтров культуры и искусства с начинающими артистами, а также со зрителями всех возрастов — своё место на фестивале «Пятницкая башня» найдётся для каждого.

Уникальность проекта — в одномоментности всех происходящих событий.

Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня» является общественно значимым и важным событием. На фестивале выступят вокально-хореографические коллективы из Казахской и Южной Осетинской республик. Формат и программа фестиваля — яркая демонстрация российскому и международному сообществу дружественных культурных связей между странами и народами, а также богатства, разнообразия и глубины российского искусства — это было актуально всегда и особенно важно в наше время.

Фестиваль «Пятницкая башня» — социальный проект.

Программа фестиваля предусматривает большое количество ярких мероприятий, которые будут для посетителей фестиваля абсолютно бесплатными. Вход на площадку фестиваля все три дня бесплатный.

Важным событием «Пятницкой башни» станет I Всероссийский многожанровый конкурс для детей и непрофессиональных артистов — социальный проект«Открытая сцена».

Отборочный тур пройдёт в онлайн формате до 1 августа. 15 августа на пресс-конференции в Тульском кремле будут объявлены номинанты, прошедшие во II тур соревнований и этот список («короткий лист») номинантов будет опубликован на сайте фестиваля (страница «ОТКРЫТАЯ СЦЕНА»). 26 августа номинанты примут участие в очном смотре на открытой сцене II Международного Фестиваля Добрых Искусств «Пятницкая башня» перед огромной аудиторией зрителей и высокопрофессиональным жюри. Это действительно уникальная возможность заявить о своём таланте на всю страну.

Все этапы конкурса оценивают известные деятели искусства России по направлениям.

«Вокал» — Николай Чермошенцев, музыкант и композитор, автор и музыкальный продюсер фестиваля «Блюз без границ», музыкальный продюсер детского конкурса «Усадьба джаз», продюсер участников шоу проектов «Голос», «Голос-дети», «Две звезды «Отцы и дети», «Синяя птица», вокальный педагог проектов «Детское Евровидение 2013», «Евровидение 2014», автор и продюсер ряда других известных проектов.

«Хореография» — Игорь Пиворович, балетмейстер. Заслуженный артист РФ, декан и заведующий кафедрой современной хореографии МГИК, хореограф-постановщик проектов «Танцы со звездами» и «Танцы на льду» телеканала «Россия», проектов Ильи Авербуха на 1 канале ТВ «Лёд и пламень» и «Болеро».

«Актёрское мастерство» — Антон Эльдаров, российский актёр театра, кино и дубляжа, музыкант. Известен по фильмам и сериалам «Солдаты», «Братья по разуму», «Склифосовский», «Полетели», «Без правил» и многим другим.

«Оригинальный жанр» — Ирина Шведова, член Союза театральных деятелей России под руководством Народного артиста РФ А. Калягина, член Союза кинематографистов России, возглавляемый Народным артистом РСФСР Н.Михалковым, преподаватель сценического искусства, театральный режиссёр, актриса театра и кино, советская и российская певица, музыкант, композитор.

«Народное творчество» — Елена Комарова, певица, композитор, педагог, выпускница кафедры хорового и сольного пения Российской Академии Музыки имени Гнесиных, лауреат российских и международных конкурсов, основатель и художественный руководитель коллектива группы «Калина Фолк»

Вечером 26 августа, в 20:30 состоится торжественная церемония награждения победителей I Всероссийского многожанрового конкурса среди детей и непрофессиональных артистов «Открытая сцена» и их выступление на одной сцене с известными артистами.

Организаторы фестиваля сообщают, что вся программа II Международного Фестиваля Добрых Искусств «Пятницкая башня» очень насыщенная, яркая и интересная, рассчитана абсолютно на разную возрастную аудиторию: молодежь, молодые семейные пары, семьи с детьми, взрослое поколение. Ведь в самой миссии фестиваля заложены идеи возрождения истинных ценностей, сохранение традиций и объединение поколений.

В фестивале примут участие: народные артисты России И. Муравьёва и С. Никоненко, заслуженные артисты России Л. Серебренников, Е. Крюкова, Б. Шувалов и Е. Ксенофонтова, почётный деятель искусства, артист театра и кино А. Кот, актриса и певица В. Ланская, артисты театра и кино О. Комаров, Е. Волкова, Г. Тарханова, М. Полицеймако и К. Медведева, певица и автор песен А.Гребенщикова, ВИА «Домисолька», джазовый квартет под управлением О. Бутмана, В. Рыбин и группа «Дюна», группа «ДиДюЛя», Е. Комарова и группа «Калина Фолк», фото-выставочный социальный проект «Какая разница» фотографа Всеволода Волоколамского (будут представлены фотоработы, повторяющие сюжеты картин известных художников. Их героев изобразили дети и подростки (актёры театральной мастерской фонда «Даунсайд Ап») с синдромом Дауна), выставка фотографа Виктора Горяева (портреты выдающих творческих людей России, в частности Сергея Бодрова (мл.), Юрия Никулина, Елены Образцовой, Натальи Гундаревой, Инны Чуриковой и многих других), выставка благотворительного фонда «Сохранение культурного наследия «Белый ирис», театр Терезы Дуровой, театр «Человек», театр «ТiАТР», «Театр Вкуса» Ю. Макеева, театр клоунов «Пампуш», Московский областной театр кукол, камерный оркестр «Гнесинские виртуозы» под руководством М. Хохлова.

Председатель Попечительского Совета Фестиваля: Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Премии президента РФ, актёр театра и кино, режиссёр В. А. Грамматиков. Члены Попечительского Совета Фестиваля: Герой России, советский лётчик-космонавт С. В.Авдеев, чемпионка мира по боксу и кикбоксингу С. А. Кулакова, советская, армянская, российская певица М.О. Мерабова, настоятель Патриаршего Крутицкого подворья протоиерей Сергий (Сергей Шастин), председатель правления Некоммерческой организации Фонда поддержки «Детская Республика «Поленово» Н. В. Зимин.

Организаторы фестиваля и уже многие эксперты из СМИ дают высокую оценку проекту, смело и объективно утверждая, что аналога Международного Фестиваля Добрых Искусств «Пятницкая башня» нет не только в нашей стране, но даже в мире.

«Миссия нашего фестиваля — возрождение истинных ценностей, сохранение традиций и укрепление связей между поколениями. Фестиваль является уникальным по своему формату, общественно значимым и важным событием. Способствует культурному просвещению молодёжи и вовлечению её в творческий процесс. Его программа сконструирована так, что людям всех возрастов будет уютно, интересно и комфортно находиться именно вместе.

Мы бесконечно благодарны всем, кто поддерживает наш фестиваль — это Правительство Тульской области, лично А.Г. Дюмин и Д.В. Миляев, министерство культуры и лично Т.В. Рыбкина, Агентство по туризму (Минэкономразвитие) и лично Л.Е. Соломатина, весь состав Попечительского Совета фестиваля, наши творческие партнёры — киностудия «Союзмультфильм» и ВГИК, абсолютно все выступающие артисты, волонтёры, это бизнес-сообщество, в частности генеральный партнёр фестиваля компания ЕВРАЗ, официальные партнёры банк ВТБ и транспортная компания ЦППК, наш давний официальный партнёр и соратник «Детская республика «Поленово», «Форабанк», отели «Дворянское собрание», «Златинские лавки» и «Центр», ресторанная сеть «ТоТо». Наша самая искренняя признательность всем средствам массовой информации, кто, однозначно, разделяет ценности фестиваля, так как пишут и говорят о нём, как о достойном и важном событии в жизни нашей страны -- это генеральный радиопартнёр фестиваля «Наше радио», генеральный региональный партнёр МИЦ ТСН 24, официальное информационное агентство фестиваля НСН, официальные инфопартнёры «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Ревизор.ru», «Российская газета», «Московский комсомолец», «АиФ » (Тула), «Тульские СМИ», «Слобода», официальный телеканал фестиваля «1-й Тульский», официальный партнёр фестиваля «Коммуникационное агентство «СТЕП» (Step communication agency), поддерживающие нас ресурсы «Радонеж», «Москва ФМ», «Радио России» и телеканал «Культура». И мы уверены, что пул журналистов нашего фестиваля будет только расти из года в год. И, конечно, очень важным для нас является поддержка зрителей фестиваля «Пятницкая башня», которые с нетерпением ждут его начала!», — говорит создатель фестиваля, актёр театра и кино, режиссёр Вадим Медведев.