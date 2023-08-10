По данным украинской таможни и Минсельхоза, экспорт зерна из самостийной в июле после прекращения зерновой сделки упал в 1,4 раза Фото: REUTERS

Киев гробит своих cолдат на Запорожском, Донецком, Купянском направлениях

Западная группировки войск на Купянском направлении отразила 6 атак и контратак ВСУ, выведя из строя до трех взводов, две бронемашины, три автомобиля, польскую САУ Krab и американскую РЛС AN/TPQ-50. Южная группировка войск на Донецком направлении отбила 5 наскоков, нивелировав более трех рот, два танка, шесть бронемашин, четыре автомобиля, две американские артсистемы М777, польскую САУ Krab и гаубицу Д-20. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении так уязвила противника: минус 80 боевиков, две бронемашины, три пикапа и гаубица Д-20.От действий группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении противник потерял до двух рот, танк, три бронемашины, два пикапа, САУ Krab, два орудия «Гиацинт-Б» и самоходку «Акация». На Запорожском направлении ушли в небытие два взводов, три бронемашины, четыре автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30. На Херсонском направлении нивелированы полтора взвода, два автомобиля, американская артсистема М777, орудие «Гиацинт-Б», САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30. Силы ПВО перехватили 9 снарядов РСЗО HIMARS.

Каратели «Железных волков» рыщут у Красного лимана

Андрей Марочко, подполковник в отставке, заявил, что отмечены передвижения украинского батальона «Железные волки» в районе Красного Лимана. По данным Марочко, бойцы данного батальона выполняют, в том числе, карательные задачи в отношении мирного населения и самовольно покинувших позиции бойцов украинской армии. «Железные волки» входят в состав 1-й бригады спецназначения ВСУ. Похоже, на Краснолиманском направлении у Киева пригорело и проржавело.

Подрывник газопровода раскрыл секреты киевских заказчиков в Крыму

В Крыму задержан 42-летний гражданин РФ, подорвавший газопровод по указанию украинских спецслужб. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что горе-террорист по заданию кураторов из незалежной 23 июня 2023 года подорвал газопровод в поселке Кореиз. Он использовал самодельное взрывное устройство, переданное через тайник. На допросах подрывник рассказывает немало интересного, сдает имена, явки, пароли. Ранее сотрудники ФСБ в Казани задержали другого гражданина РФ по подозрению в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Лечить — трудотерапией в Заполярье.

Депутат бундестага требует натравить Зеленского на дух Бандеры

Гезине Летч, депутат бундестага от Левой партии, обратилась к немецкому правительству с предложением: потребовать от шестого лидера незалежной снести на пока подвластных ему территориях все памятники лидеру ОУН (запрещенной в России) Семе Бандере. Депутат Летч уверена, что Берлин обязан через своего посла в Киеве объявить местному режиму о таком требовании. Обоснование такое: Бандера был ответственен за этнические репрессии на рубеже 30-х и 40-х годов прошлого века, когда украинские националисты убили десятки тысяч поляков. Сейчас об этом же все громче напоминают и в Варшаве. Но в Киеве слуховой аппарат потеряли и линзы выронили.

Доходы Киева от экспорта зерна упали в два раза, и это не предел

По данным украинской таможни и Минсельхоза, экспорт зерна из самостийной в июле после прекращения зерновой сделки упал в 1,4 раза. А доходы снизились почти вдвое. Киев экспортировал в июле 2,3 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и ячменя. Это почти на 40% меньше июньских объемов. Больше всего, вдвое, упали поставки кукурузы — до 1,1 миллиона тонн. Вывоз пшеницы снижен на треть, до 841 тысячи тонн. Из портов отправка снизилась максимально ( и почти вся пришлась на первую половину июля), а объемы поставок по железной дороге, фурами и паромами выросла всего на 6 %. Доходы Киева от экспорта зерна с 712 миллионов долларов в июне упали до 380,4 миллиона долларов в июле. А нечего сухрогрузами оружие и взрывчатку возить и полагать, что Россия «все поймет и простит».

Исход битвы на Украине определят не на Банковой — так полагают в США

Стивен Коллинсон, обозреватель телеканала CNN, полагает, опираясь на военные и политические источники, что исход конфликта на Украине будет определен внешними политическими силами, но точно не Киевом. Коллинсон считает, что одна из главных трагедий Украины, осуществляющей «критическое наступление», которое не оправдывает ожиданий, заключается в том, что она не «сможет самостоятельно решать свою судьбу». Американский обозреватель напоминает, что Киев зависит от крупных поставок вооружений с Запада, и отмечает важную роль, которую в завершении конфликта сыграет президент России: «Исход конфликта будет зависеть от внешних факторов, от политических сил в США, в Москве и европейских столицах». Ну. насчет европейских столиц есть большие сомнения...

В Киеве дали 10 лет директору Бердянского порта, но он пойдет не в тюрьму, а на работу

На Украине суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы директора Бердянского морского порта Владимира Стельмаченко. Служба безопасности Украины в своем тг-канале сообщила следующее: «По материалам СБУ к 10 годам тюрьмы приговорен директор Бердянского морского порта». В Киеве его обвиняют в сотрудничестве с Россией и в передаче имущества порта на баланс местной администрации. А он что, должен был порт взорвать и уплыть на матрасе надувном к берегам турецким?

Киев продолжает попытки поразить Запорожскую АЭС

В Энергодаре перехватили ударный украинский беспилотник. Он двигался в направлении Запорожской АЭС. Судя по курсу движения, целью БПЛА был отсек с хранением ядерного топлива. Удар дрона по этому объекту мог повлечь за собой огромное количество жертв среди мирного населения. Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, и атаки по ней со стороны ВСУ после марта 2022-го предпринимались неоднократно. Но эксперты МАГАТЭ, находящиеся на станции с сентября 2022-го, ни разу не зафиксировали, что снаряды, ракеты и БПЛА прилетали со стороны расположения ВСУ, хотя это было очевидно всем. Видим соринку в чужом глазу, а в своем бревна не замечаем.