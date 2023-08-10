Актер Анатолий Омельченко поделился воспоминаниями о съемках фильма «Подросток»

Актер Анатолий Омельченко.

В этом году исполняется 40 лет, как вышел на экран «Подросток» – шестисерийный телефильм, снятый по одноименному роману Ф. М. Достоевского. А сегодня, 10 августа, свой 70-летний юбилей отмечает актер Анатолий Омельченко, который сыграл в фильме одну из главных отрицательных ролей - обманщика и деляги Ламберта. Он поделился с «КП« воспоминаниями о съемках картины.

– Анатолий Викторович, когда вы прочитали сценарий, о каком эпизоде думали больше всего?

– О сцене в ресторане, где мой герой спаивает Подростка. Она снималась в Москве и Питере. В романе там и расстегайчики, и икра красная, и черная. Думал: полакомимся! Но режиссер сказал, что на столе будет стоять только салат, но есть его не станем. Из напитков –шампанское – досталось Андрею Ташкову, который играл Долгорукого. Мне, кстати, пришлось в одном кадре открывать бутылку. Нужно было сделать это аккуратно, чтобы не залить съемочную группу. К счастью, справился с первого дубля.

– А снимали в настоящем ресторане?

– Сцену внутри московского ресторана «Центральный» снимали, когда за окном был настоящий снег, а кадры выхода из заведения – уже в Питере, где снег начал таять, пришлось завозить его дополнительно. Этот выход арендовали на несколько часов у Ленинградской высшей партийной школы, повесили вывеску «ресторан», очень торопились отснять побыстрее, чтобы работники не увидели и не хихикали. Помню, что все работали очень аккуратно, ведь загубленный кадр тогда был трагедией.

– В Питере тогда было холодно. Вы не замерзли?

– Мне как раз повезло: я был в парике, бобровой шапке, медвежьей шубе и барских унтах. Вся одежда – оригинальная антикварная! Остальные были в туфельках на тонкой подошве, особенно страдала массовка.

– После фильма вы почувствовали себя знаменитым?

– После съемок в Питере ко мне подошли люди из массовки и попросили сфотографироваться со словами: «поздравляем с новой ролью замечательного артиста Игоря Костолевского!» Я сказал, что не Костолевский, и они еще раз сфотографировались уже с Омельченко.

– Многие сегодня, как и главный герой романа Достоевского Аркадий Долгоруков, хотят стать очень богатыми. Чему может научить роман современных подростков?

– Мне кажется, роман «Подросток» будет понятнее современным школьникам, чем «Преступление и наказание». Произведение актуально и для подростков, и для их родителей: нужно думать не только о том, как заработать деньги, но и о воспитании детей. Достоевский говорит об актуальной во все времена проблеме отцов и детей. Сегодня, когда телефоны воспитывают детей, она снова в центре внимания.