Волшебные свойства советской кинопленки и уборщица в бегах от мафии

Кадр из картины «Отпуск в октябре».

Одним из самых интересных (и попросту лучших) фильмов Выборгского кинофестиваля стала фантасмагорическая комедия Романа Михайлова «Отпуск в октябре». Михайлов, только что получивший главный приз «Горький феста» за картину «Наследие», любит разворачивать действие своих картин в пограничной зоне: между жизнью и смертью, между сном и явью, между фантазиями и реальностью. «Отпуск в октябре» - фильм про съемки фильма, и сам процесс этих съемок, как и процесс просмотра чужой картины, преподносится как безумное и в некотором роде магическое мероприятие, как аттракцион, где плата за вход — разум.

Героиня михайловской картины — прелестная девушка Света (Мария Мацель), снимающаяся в дешевых сериалах. Однажды ей выпадает шанс попробовать себя в болливудской картине, снимающейся то ли в Дели, то ли в Мумбаи. Но по факту оказывается, что снимается это кино в российской глубинке: речь в нем идет о русской мафии. На площадку Свету привозят в грузовике. Не дают заселиться в гостиницу, требуя немедленно сниматься. Но съемки под руководством лопочущего что-то непонятное режиссера-индуса случаются лишь время от времени, а потом перестают происходить в принципе. Посреди хаоса и растерянности, царящих на площадке, актеры играют в игру: смотрят советскую картину «Отпуск в октябре» (по сюжету смахивающую на «Осенний марафон»), а потом в жизни воспроизводят сцены из нее. Изюминка «Отпуска» в том, что снят он на пленку «Свема», обладающую волшебными качествами благодаря наличию в ней каких-то специальных микроорганизмов. Постепенно Света понимает, что, скорее всего, просто-напросто спит, - и одна из трактовок фильма заключается в том, что на самом деле она актриса, живущая в 70-е и видящая сон о будущем. Хотя остановиться на каком-то одном истолковании происходящего в фильме Михайлова почти невозможно; критики уже сравнили его с произведениями Дэвида Линча, отметив, что российский режиссер добрее и ласковее своего гениального американского коллеги.

На этом фоне совсем простецкой выглядит картина Сергея Илютина «Первое лето», ностальгическое произведение о подростке, живущем в городке на Волге в 2004 году и переживающим обычные юношеские приключения: первую любовь, стычки с ребятами постарше и позлее... Ругать «Первое лето» особо не за что, но и хвалить — тоже. Это не первая и не лучшая в российском кино лирическая зарисовка о внутреннем мире тинейджера; у Динары Асановой выходило, прямо скажем, поярче.

Завершил конкурсную программу фильм «Одним днем», снятый Стасом Ивановым (сериал «ЮЗЗЗ»). Действие его начинается в 2001 году, когда в провинциальном городке Буй провожают в армию новобранцев. А продолжается в пандемийные времена, когда один из них, потолстевший и постаревший, приезжает в Буй из Москвы, где успел обзавестись женой, ребенком и ипотекой. Ему надо проведать родителей, но заодно он встречает старого товарища, и это заканчивается эпической попойкой. По ходу он вспоминает девушку, которую когда-то любил. Оказывается, она погибла под поездом, и у нее осталась дочь, рожденная непонятно от кого. Точно не от героя, но носящая его отчество. Несмотря на нежный возраст, девушка уже почти законченная алкоголичка; на жизнь она зарабатывает пением в электричках, а по вечерам ее накачивают до бессознательного состояния спиртным и по очереди пользуют дружки. Всему этому безобразию герой решает положить конец, - но не все люди хотят, чтобы им помогали, и не всем стоит помогать.

Если уж зашла речь о женском алкоголизме, стоит упомянуть первую серию проекта платформы PREMIER «Убить Риту», показанную в Выборге вне конкурса. Это первый случай за 31 год существования фестиваля, когда хоть в какой-то программе участвует сериал (вероятно, доводом в пользу его демонстрации стало то, что многие сцены именно в Выборге и были сняты). Героиня Евгении Борзых, вокалистки группы «Самое большое простое число» - преподавательница химии в провинциальном городке. Из школы ее вытуривают за связь со старшеклассником, и приходится стать уборщицей; великолепно разбираясь в химикатах, она способна оттереть любую грязь с любого ковра. Однажды ей предлагают убрать с ковра пятна крови, и она соглашается, - после чего на нее открывается охота. Дело в том, что о самом существовании этого пятна никто не должен был знать — оно появилось в результате убийства одного солидного господина. Но Рита не так проста, и может обвести преследователей вокруг пальца, что и будет делать в последующих сериях. Чрезвычайно бойкий, легкий и, похоже, жесткий сериал уже был предъявлен публике на фестивале «Пилот» в Иваново, где Борзых назвали лучшей актрисой (поделом: ее героиня, ежедневно и методично хлещущая водку из огромного количества маленьких бутылочек, прямо-таки врезается в память).