Мужчину, который был в эпицентре взрыва в Сергиевом Посаде, до сих пор не нашли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Публикуем последние новости о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде на 10 августа 2023

Это ночью спасатели продолжали разбирать завалы после мощного взрыва на территории оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде. К работам в несколько смен были привлечены около 400 человек.

Напомним, около 10:40 в среду, 9 августа, взорвался склад компании «Пиро-Росс», которая занимается производством фейерверков и салютов. Разлетелся не только ангар фирмы (на месте взрыва образовалась воронка диаметром около 15 метров), но и несколько соседних зданий. Взрывной волной выбило рамы и стеклопакеты в жилых домах, который находятся по соседству с промзоной, - в радиусе около километра.

К работам в несколько смен были привлечены около 400 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что известно о пропавших без вести и числе пострадавших после ЧП

На данный момент масштаб трагедии таков: 16 человек продолжают находиться в больницах (3 из них в тяжелом состоянии), одна женщина скончалась. Судьба еще 12 человек до сих пор неизвестна.

В этом списке как минимум трое сотрудников «Пиро-Росса». Мы вчера рассказывали историю 62-летнего Александра Сарычева, который был занят на производстве. Взрыв случился в 10:40, а около 12:00 с телефона мужчины был совершен звонок на номер жены. Женщина не успела взять трубку, а когда перезвонила, аппарат был уже вне зоны сети. Родные надеются, что Александр мог позвонить, находясь под завалами.

У проходной завода вчера несколько часов провела дочь Сарычева Ангелина.

- В больнице, в списках поступивших с завода пациентов, я увидела человека с такой же фамилией, - рассказала женщина KP.RU. - Надеялась, что в суете медики напутали, указали неправильное имя и дату рождения. Мне сообщили, что тот мужчина был отпущен после оказания помощи. Я бегала, искала, звонил, куда только можно. К сожалению, это был не мой папа. Очень надеемся, что он жив!

Взрывной волной выбило рамы и стеклопакеты в жилых домах, который находятся по соседству с промзоной, - в радиусе около километра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще один пропавший без вести - водитель фирмы «Пиро-Росс» Михаил Нырков. По словам супруги Ларисы, обычно он работал на грузовых машинах, но вчера личный водитель директора Сергея Чанкаева попросил его заменить на денек:

- В полдень шефу нужно было ехать по делам в Москву.

В момент взрыва Михаил мог находиться у гаража. Вчера вечером с территории вывезли на эвакуаторе «Тойоту», на которой возили Чанкаева. Кузов машины очень сильно пострадал. Но внутри, как сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах, никого не было.

Также родные ничего не знают о судьбе еще одного сотрудника производства компании Александра Ермакова и Владимира Куланова из соседнего литейного цеха.

- При этом на заводе работало много неместных, ребят из других регионов, которые ехали вахтовиками, и мигрантов, - рассказал KP.RU один из арендаторов, снимающий в промзоне помещение. - Поэтому нужно было очень постараться, чтобы составить списки всех, кто в момент взрыва мог находиться на территории и пропал.

Как стало известно, вчера поздно вечером сотрудники СК взяли у родственников пропавших без вести образцы ДНК, описание примет и одежды. Для возможных будущих опознаний.