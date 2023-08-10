Ученые пересчитали норму шагов: назван полезный минимум ходьбы, снижающий риск смерти

Даже прогулка в 4 тысячи шагов в сутки – это уже ощутимая польза для здоровья, но все же, лучше ходить побольше. Фото: Shutterstock

Группа американских и польских медиков провела анализ больших данных исследований, которые накопились за последние годы на тему физической активности и снижения риска смерти ото всех причин и от сердечно-сосудистых событий. Рассмотрев 17 научных работ и случаи почти 227 тысяч человек обоих полов в среднем возрасте 64 года, исследователи пришли к выводу, что заметное влияние на снижение смертности от всех причин наступает уже при дистанции в 3 967 шагов в день, а от сердечно-сосудистых болезней — при 2 337 шагах. При этом самый яркий эффект наступает для людей моложе 60 лет. У них при 7 - 13 тысячах шагов ежедневно смертность оказалась ниже на 49 процентов.

И да, ходить больше «полезного минимума» все же лучше, поскольку рост среднего числа шагов в день на 500 снижает риск смерти от проблем с сердечно-сосудистой системой на 7%, а плюс 1 000 шагов уменьшает риск смерти от любых причин на 15%. То есть, получается, что и 4 тысяч шагов в сутки – это уже ощутимая польза для здоровья, но все же, лучше ходить побольше. Более ранние исследования о соотношении физической активности и рисками деменции, рака и сердечно-сосудистых заболеваний говорили о 10 000 шагов и достаточно бодром темпе их прохождения, то есть таком, чтобы нагрузка чувствовалась, но при этом была посильной, не изнуряющей.

ТАК СКОЛЬКО И КАК ЛУЧШЕ ХОДИТЬ?

Если разобраться, то ходьба это самый естественный для нас вид спорта, напоминает в своем Telegram – канале врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

1. Мы все ходим практически с рождения и этот вид деятельности не может нанести нам никакого урона. Разумеется, если у нас удобная обувь и в процессе мы пьем воду.

! Кстати, людям с варикозом стоит носить компрессионные чулки. В них шагается легче, и ноги не отекают.

2. Во время ходьбы можно задействовать до 90 процентов всех мышц тела. Особенно, если еще и подключать руки в процессе.

- Я, например, обязательно делаю упражнения на руки (сгибаю и разгибаю с усилием, осознанно), напрягаю разные группы мышц ног, намеренно увеличиваю или уменьшаю длину шага. В общем, подхожу творчески, - говорит Зухра Павлова.

3. Нагрузка при ходьбе всегда посильная, ведь мы не профессиональные спортсмены, и не стремимся перегрузить сердце, чтобы оно выскакивало из груди.

4. Ходьба - лучшая реабилитация после болезни. Недаром есть такой глагол «расхаживаться».

5. И все же, больше всего пользы от сравнительно быстрой ходьбы. Спортсмены ходят до 15 км в час, но для нас достаточно 4 - 5 км в час. Тут есть такой приятный парадокс - быстро ходить проще, чем медленнее. Люди совсем неспортивные могут начинать с обычного прогулочного шага (2-3 км в час).