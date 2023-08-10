Россия возвращается на Луну спустя 50 лет: что известно о запуске космической станции

“Луну-25” сложно назвать родственником предыдущих аппаратов, но советскую последовательность нумерации станций было решено сохранить Фото: REUTERS

Последний раз отечественный аппарат прилунялся на поверхности спутника в августе 1976 года. Тогда станция “Луна-24” доставила на Землю колонку лунного грунта длиной около 160 сантиметров и весом около 120 грамм. С тех пор сменилось несколько поколений инженеров и нынешнюю “Луну-25” сложно назвать родственником предыдущих аппаратов, но советскую последовательность нумерации станций было решено сохранить. Нам важно показать, что мы стоим на плечах гигантов - наших учителей, объяснял научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

“Луна-25” тоже будет копать лунную поверхность, но главная ее цель не лунный грунт, а наличие в нем воды. Естественно в виде льда.

Литр воды по цене в миллион долларов

Именно открытие запасов воды на Луне произвело настоящую революцию и возродило утраченный было интерес к нашему спутнику. Это означало, что ночную красавицу можно колонизировать и использовать, как базу для полетов в дальний космос. Без такого форпоста всерьез думать о путешествиях к звездам бессмысленно.

Дело в том, что мы живем на дне гравитационного колодца под названием планета Земля. Чтобы преодолеть притяжение планеты необходимо огромное количество энергии. Что представляет из себя современная одноразовая ракета? На старте это огромная бочка весом 100 тысяч тонн, которая на 90 процентов заполнена горючим. До Луны долетает конструкция, которая весит 50 тонн, а на Землю возвращается обгоревшая 3-тонная скорлупка с экипажем. А на Луне сила притяжения в 6 раз меньше, нет воздуха - значит нет силы трения и космические корабли можно запускать даже не по земной схеме вертикального взлета, а параллельно поверхности: поставить корабль на тележку и разогнать по рельсам с помощью электродвигателя. Стоимость полетов становится в сотни раз меньше!

Но для функционирования лунной станции необходима вода - это ключевой ресурс. Она нужна не только для жизнеобеспечения обитаемой станции, из воды собираются добывать кислород, а также делать топливо для ракет. Строить обитаемую лунную базу на привозной воде - немыслимо. Если стоимость доставки 1 килограмма груза на МКС составляет около 6 тысяч долларов, то по расчетам транспортировка воды на Луну будет стоить примерно 0,5 - 1,2 миллиона долларов за литр.

Догнать и перегнать Индию

Каковы запасы льда? На какой глубине он залегает - на эти вопросы должна ответить нынешняя российская экспедиция. По предварительным оценкам содержание воды в лунном реголите примерно 5 процентов. Основные запасы - у полюсов Луны. Именно поэтому “Луна-25” летит к Южному полюсу. Это будет первая в истории посадка космического аппарата в полярной области, до этого все миссии прилунялись в экваториальных широтах.

Посадка с видом на полюс имеет несколько преимуществ. Например, там никогда не заходит Солнце, поэтому в этих широтах удобно размещать солнечные батареи - облаков нет, темного времени суток тоже, следовательно выход энергии будет очень высокий. Но есть и важный минус - очень сложный рельеф. Найти ровную площадку сложно, в 2019 году при попытке прилуниться там разбился индийский спускаемый аппарат “Викрам”. Сейчас индийцы готовятся повторить эксперимент, их миссия “Чандраян-3” стартовала 14 июля и планирует высадиться 23 августа. Наша “Луна-25” вылетит позже, но прилетит быстрее - посадка запланирована в окно с 21 по 24 августа. Есть шансы, что мы опередим коллег из Индии.

Ракета со спутником на стартовом столе Фото: REUTERS

Скоро на спутнике будет тесно

Готовясь к полету, ученые определили 12 подходящих точек для посадки, из них выбрали три. Основная - в районе кратера Богуславского (дно кратера площадью 9300 квадратных километров представляет собой относительно ровную площадку), и две резервные. Точное место для спуска будет определено, когда аппарат выйдет на орбиту ночного светила.

На борту “Луны-25” установлено 8 видеокамер: две посадочных, четыре панорамных и две стереокамеры для наблюдения за работой манипулятора. Лунное кино будет использовано для создания системы высокоточной посадки следующих лунных программ. Потому, что “Луна-25” это только начало масштабной программы колонизации нашего естественного спутника. Кстати, помимо России еще 8 стран объявили о реализации национальных программ освоения Луны. Надо торопиться.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ТТХ АППАРАТА

Общая масса - 1800 килограммов.

Вес научной аппаратуры (всего 6 инструментов) - 30 килограмм.

Главный прибор роботизированная рука-манипулятор для забора грунта с глубины 30-40 см. Дело это не простое, исследования показали, что если взять реголит (так называется лунный грунт), добавить в него 1 процент воды и заморозить в вакууме, то по твердости этот состав сравним с бетоном.

Анализ реголита будет проводиться прямо на борту “Луны-25”. Приборы определят из каких элементов и изотопов состоит реголит.

Кроме того, на самом манипуляторе установлен инфракрасный спектрометр ЛИС-ТВ-РПМ, с его помощью ученые попробуют заглянуть туда, где орудовал ковш-манипулятор, и попытаться найти водяной лед на месте раскопа. Затем все данные будут переданы на Землю.

Расчетный срок жизни станции - 1 земной год.

Как будут осваивать ночную красавицу дальше?

- 2027 год. Следующим шагом станет запуск миссии «Луна-26». Это будет орбитальный аппарат для дистанционного исследования поверхности, ее рельефа и структуры. По итогам работы будет составлена универсальная карта с разрешением 2-3 метра. Она будет использоваться для навигации будущих лунных программ. Кроме того, орбитальный комплекс “Луна-26” сможет работать в качестве ретранслятора сигнала для следующей лунной экспедиции.

- 2028 год. «Луна-27» доставит мощную буровую установку, которая сможет взять образцы грунта с глубины до 1,5 метров. Научная станция изучит внутреннее строение недр Луны.

- 2029 год. “Луна-28” представляет собой прообраз взлетно-посадочного комплекса. Включает в себя возвратную ракету, которая доставит образцы грунта обратно на Землю.

- 2031—2035 годы. Строительство совместно с Китаем обитаемой лунной базы.