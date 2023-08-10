Экспедиция «КП»: Как Геленджик вдруг стал похож на Ниццу и Монте-Карло

Геленджик поразил наших журналисток. Нет не толпами как Анапа. А контрастами. Фото: Оксана ЗУЙКО

Две журналистки-блондинки из «КП» продолжают свое путешествие на красной машине из столицы к Черному морю. И уже добрались до Геленджика.

Геленджик поразил наших журналисток. Нет не толпами как Анапа. А контрастами. Правая сторона набережной цветет и пахнет - пляжи, рестораны и отдыхающие выглядят едва ли не круче, чем в Монако. А правая просто цветет - водоросли, пластиковые шезлонги, бабули в цветастых купальниках, обычная такая родимая Кубань. Разделяет все это великолепие ценовой порог и Центральный Фонтан. Так что если вы потерялись среди блеска и нищеты Геленджика-2023, встречайтесь у фонтана, как в ГУМе говорят.

Правая сторона набережной цветет и пахнет - пляжи, рестораны и отдыхающие выглядят едва ли не круче, чем в Монако. Фото: Оксана ЗУЙКО

ЭТО КАННЫ ИЛИ НИЦЦА?

Когда нет никаких ожиданий, все происходят так неожиданно, что кружит голову и вызывает бурю чувств.

Начиналось все, как обычно — мы с Оксаной приехали в черноморскийц городок Геленджик, припарковались, пошли к морю вдоль ларьков с ширпотребом. И тут вдруг, бац, я не могу поверить глазам.

Левая сторона просто цветет - водоросли, пластиковые шезлонги, бабули в цветастых купальниках, обычная такая родимая Кубань. Фото: Оксана ЗУЙКО

Какое-то роскошество вокруг! Великолепная, вымощенная дорогущей плиткой (Москва отдыхает) набережная. Пышные клумбы, явно рук высоких профи — озеленителей. Нечеловеческой красоты рестораны высокой кухни и московских ценников. А еще фонтаны, площадки для мини-гольфа и петанка. Вы такую игру может не знаете, а это любимое развлечение богатой публики в Каннах и Ницце. И уже не пляжи тут, а пляжные клубы с плетеной мебелью, официантами и распылитеми прохладного водяного пара.

- Оксана! Ущипни меня? Это точно Геленджик?

Разделяет все это великолепие ценовой порог и Центральный Фонтан. Фото: Оксана ЗУЙКО

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ НРАВОВ

Помните, как мы заезжали в Анапу под жесткий шансон? Здесь же что ни уличный музыкант - джазмен, арфистка, саксофонист. Никаких тебе «Белых роз!» и прочей «ТЫНЦ! ТЫНЦ!». Как так-то? Анапа всего в 90 км отсюда, а мы будто в другой галактике.

- Скажите, вы сами решили, что исполнять сегодня вечером здесь у моря? Или вам кто-то подсказал? - подошла я к уличному саксофонисту, развеять назревающие у меня сомнения.

- Сам, конечно! Я вообще-то профессионал, из Москвы, но каждое лето в Геленджике у друга вот живу и отдыхаю. А игрой зарабатываю немного на вино, рестораны. А что?

- Да так… не пойму, почему здесь все так прилично, даже музыка.

- Ааа! Вот вы о чем. Тут ходят люди в штатском. Я даже не знаю, кто они, но как-то один вечер очень пристально наблюдали за мной. Потом подошли и похвалили: «Одобряем ваш репертуар, выступайте дальше».

Какое-то роскошество вокруг! Фото: Оксана ЗУЙКО

- Это были городские чиновники?

- Я не понял. Что-то типа полиции нравов.

Одобрили, видимо, эти загадочные сотрудники и стихийные танцы бачаты на закате. И правильно сделали, зрелище было потрясающее - оранжевое небо, парусники на воде, прозрачные (прозрачные!) перила и извивающиеся в красивых «па» люди.

- Эти сотрудники, наверное, и танцоров подбирали. Тоже явно профессионалы, - заключила Оксана.

Коммунистические лозунги гласили, что быт определяет сознание. И я с ними соглашусь. В этом роскошном антураже и наше Черное море выглядело как-то респектабельнее, и люди казались почти небожителями.

Коммунистические лозунги гласили, что быт определяет сознание. И я с ними соглашусь. В этом роскошном антураже и наше Черное море выглядело как-то респектабельнее, и люди казались почти небожителями. Фото: Оксана ЗУЙКО

- Мы в раю?! Мы в каком-то курортном раю, Оксан! - никак не могла осознать я происходящее.

- Ну и цены! - опускает меня с небес попутчица. - Ты посмотри, шезлонг — 3 тысячи рублей. А кабаносы (пляжные беседки) аж по 10 тысяч.

БЛЕСК И НИЩЕТА

Ну с нищетой, я конечно утрирую, точнее цитирую классика. Но после роскошеств правой стороны набережной, левая режет глаз. Хотя она вполне симпатичная. Правда водорослей намыло штормом, убирать их на этой стороне явно не торопились. Шезлонги — уже по 700 рублей. Вокруг жарили шашлыки, предлагали хот-доги и вареную кукурузу (куда ж без нее, родимой). Замелькали вывески столовых-кормилиц, где за 300 рублей можно съесть сытную котлету с пюре. Одним словом, обычный такой Краснодарский край. Все на месте.

Стихийные танцы бачаты на закате Фото: Оксана ЗУЙКО

Здесь стали раскрываться секреты чудесных метаморфоз.

- А вы что не знали, что ту часть выкупил богатый депутат из Москвы. Это он на свои капиталы навел красоту, выгнал всех ларечников, понастроил ресторанов. Там теперь люди с деньгами отдыхают, - рассказала работница картинной галереи.

- Да не депутат! То ли министр, то ли олигарх. Забыла фамилию, - вступает в разговор ее коллега.

- Какая разница, если борщ там по 700 рублей. Говорят, скоро весь Геленджик таким сделают. И вообще на машинах заезжать будет нельзя. Только на электрических, чтобы воздух не портили.

В разговорах мелькают самые разные фамилии этого неизвестного богача. И слухи о нем.

- Он сам тут гуляет теперь по своей золотой плитке с собачками.

- И друзья к нему приплывают на яхтах, - дорисовывает картину маслом народная молва.

Водорослей намыло штормом, убирать их на этой стороне явно не торопились. Фото: Оксана ЗУЙКО

ПРОСТО НАШЛИСЬ БОГАТЫЕ ИНВЕСТОРЫ

- Да, амбициозных планов у нас много. У Геленджика появилось несколько богатых инвесторов. Вот и начался новый виток, - уверяет директор общественной Ассоциации «Содействия и развития курорта Геленджик» Александр Ветров.

- И давно эти богачи у вас появились?

- Где-то с 2018 года. Уже построили новый, суперсовременный аэропорт. Правда поработать он пока не успел. Открытие состоялось 22 февраля 2022 года, только журналистам успели показать и небо закрыли. Ну, вы знаете… Около аэропорта построили шикарный, лучший в Европе гольф-клуб, он уже работает, Гастро-набережную вот реконструировали.

- А! Это мы на нее попали сразу же! Впечатляет!

- На нее, да. В планах запуск яхтенной марины (порт для лодок). А еще открытие «Геленджик-арены» на 1600 мест. Городу остро не хватает пятизвездочных отелей. Это видно, топовые места забронированы уже на год вперед.

Вокруг жарили шашлыки, предлагали хот-доги и вареную кукурузу Фото: Оксана ЗУЙКО

- Народ в городе шепчется, что маленькие отельчики и домишки могут начать сносить…

- Как вы себе представляете? Это невозможно. Да, принят новый генплан города. Некоторые дома попали в зону общественно-деловой застройки. Но это еще ни о чем не говорит. Всем же будет лучше, если Геленджик превратиться в высококлассный курорт. Вырастут турпотоки, а значит и заработки. Да они уже растут! За июль наш город посетило миллион человек! Есть намерение двигаться в сторону круглогодичного курорта, СПА, первоклассных клиник, гастро и винного отдыха.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- А простые отдыхающие россияне со средним заработком потянут отдых в Геленджике будущего?

- Баланс еще предстоит найти. В Сочи тоже есть Адлер (более народный и доступный), есть Имеретинка (более дорогая), да и сам город тоже разношерстный по ценнику. У нас, в Геленджике, число столовых не уменьшилось же, не смотря на то, что ресторанов высокой кухни стало больше. 80% отдыхающих — средний класс. Так что все эти разговоры «только для богатых» или «только для бедных»… Ерунда какая-то! И потом, никто же не жалуется на Абрау-Дюрсо, где если у вас нет денег, вы не поселитесь. Или на горнолыжные курорты. А что касается запрета на въезд - тоже миф. Речь о строительстве перехватывающих парковок, чтобы разгрузить улицы.

Фото: Оксана ЗУЙКО

***

Боится наш народ всяких изменений. А вдруг чего выйдет? Пока же, по личным ощущениям, Геленджик прилично выше по ценнику, чем народная Анапа. Раза в два. Но так и 15 лет назад было, я хорошо помню. И это я сравниваю «народную» часть, а не ту «богатую набережную».

В Анапе шезлонг на день - 300 рублей, в Геленджике - 700.

Если в Анапе мы жили в «люксе» за 8 тысяч рублей, то в Геленджике в скромном отеле - за 12 тысяч.

Правда под окном в Анапе не саксофон играл, а из динамиков неслись мелодии 90-х: «Сегодня в белом танце кружимся...». Вот и вся разница.

Боится наш народ всяких изменений. А вдруг чего выйдет? Пока же, по личным ощущениям, Геленджик прилично выше по ценнику, чем народная Анапа. Фото: Оксана ЗУЙКО

Из Геленджика мы выдвинулись в сторону Туапсе. В планах - заночевать в палатке у самого моря.

Первый отечественный электрокар «EVOLUTE I-JOY» предоставлен для экспедиции «КП» компанией «КЛЮЧАВТО».

Продолжение следует.