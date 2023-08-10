Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин: «В Донбассе еще в 2018 году говорили - мы не простим бомбардировки ВСУ никогда»

Виктор Рыбин в эфире радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

«Привет с большого бодуна», «Страна Лимония», «Коммунальная квартира» — эти и многие другие хиты группы «Дюна» из Долгопрудного в 90-е звучали из каждого утюга. Теперь звучат чуть реже, но все же не забыты и навсегда вписаны в историю Виктором Рыбиным, блестящим певцом и композитором. О том, как жизнь вокалиста, которому совсем скоро исполнится 61 год, проходит в настоящий момент, где служит его дочь и почему он отправился в Донбасс, Рыбин откровенно рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Про бюджет клипов «Борька-бабник» и «Коммунальная квартира»

«Это был самый дорогой клип. Нам помогла [оплатить его] какая-то финансовая пирамида. Подразделение «Гермес-Финанс». Только мы не знали, что это финансовая пирамида. Для нас это было тогда: ни фига себе, «Гермес», «МММ», «Селенга» «Чара», крутые люди! Для группы «Ноль» снимали клип «Иду — курю». Они ребята говорят: очень нравится ваша группа, хотим песню. И мои были против. Не хотели ее петь. Я говорю: вы чего, с ума сошли? Это же Melancolie (песня Софии Ротару), вечная мелодия, ее как ни подай. Даже потом Сюткин перепел: «Семь тысяч над землей». Половина хита прям четко «Борька». В итоге нам нашли режиссера, оператора, сняли на четыре дня таксомоторный парк на «Щербаковской» — сейчас метро «Алексеевская». Какие-то дворы оцепили. Какие они заплатили деньги — я не знаю. Потом за показ в эфире надо было 48 тысяч долларов (25 тысяч рублей в 1991 году — Авт.) надо. Я говорю: мне надо. Они: да, мы знаем, куда отвезти, с кем подписать договор? И песня прям взорвала. Для сравнения «Коммунальная квартира» в 6 тысяч долларов (3 тысячи рублей с небольшим) нам встала»

Про алкоголь

Виктор с Натальей Сенчуковой

«Я пил, но немного. Месяца три всего. Когда мы с Наташей Сенчуковой познакомились. Я прям ушел во все тяжкие. С полпятого утра начиная — и до упора. Познакомился с девушкой, везде ездим, студия работает, деньги капают откуда-то. А потом прошел месяц, и ко мне Сережа Катин (друг и сооснователь «Дюны» — Авт.) подошел и говорит: слушай, Вить, хорош уже, чего-то у нас все разваливается. Я говорю: добро. Мне было весело. Я не пил водку. Мы пили тогда винцо всякое. Портвешок с детства пробовал. Не приучен водку пить вообще. Даже на флоте водки не было, у нас «шило» только было — спирт. А его особо не попьешь. У нас на лодке всегда было красное сухое вино: «Свадебное» и «Арбатское».

Про мафиозные разборки

Александр Ягубкин

«У нас очень серьезный конфликт один раз был в Донецкой области. Мы выступали в Донецке на стадионе в День шахтера. У них там ОПГ была: боксер Александр Ягубкин (абсолютный чемпион СССР, чемпион мира и Европы, который мог подраться с Майком Тайсоном — Авт.). Известнейший спортсмен. И у них было бандформирование. Они приехали на концерт. Выступали мы, Саша Барыкин и Вейланд Родд, у которого была такая программа с балетом — девочки в красивых костюмах. И молодой распоясавшийся человек, местный, ударил одну девчонку. Ударил — и сразу же получил в дышло от нашего гитариста. Мы же не знали, кто он. Получил в дышло, упал, а мы ушли. Проходит час. К нам с Наташей в номер звонят, говорят: «Виктор, там проблемы, приехали бандиты, оцепили гостиницу машинами, ищут группу, которая дала по башке человеку». Мы говорим: «Сейчас пойдем, разберемся». Пока я одевался, наши вышли, разобрались, еще двоих этих бандитов отправили в скорую помощь. Те, соответственно, позвали еще больше народу. И уже мы поняли, что просто не выберемся. Приехал донецкий ОМОН донецкий, они и защищали нас. Нас вывозили тайно в кузове «ГАЗ-66».

Про дочь — сотрудницу полиции и Донбасс

Дочка Маша Фото: соцсети

«Мы в 2014 году отреагировали на всю историю сильно. Дочку Машу отправили в командировку (она у нас сотрудница полиции) в Крым. А мы на первый День России в Феодосии дали большой концерт в Старой крепости. После этого мы посещали Крым, потом наступило затишье. И в 2018-м нам позвонили и говорят — ребята, съездим в Луганск? Я говорю: конечно. И вот мы посетили Луганск, Алчевск, Енакиево и Донецк. Я первый раз увидел пробитые окна в гостинице «Шахтер». Ну, тогда там было спокойно. Потом нас опять приглашают в Луганск и говорят, что хорошо бы зацепить другие города. Мы опять поехали. 2018, 2019 годы. Потом смотрим, вроде у них налаживается потихоньку. А дети, которые с 2014 года уже повзрослели, рассказывают ощущения от того, как их бомбил самолет ВСУ. И все в один голос говорил – взрослые, подростки – мы им не простим этого никогда. Украине мы этого не простим».

Про 24 февраля 2022 года и хейт

«Мы в Крыму с Наташей — поехали туда 23 февраля. Утром просыпаемся, объявляют начало СВО, мы на машинах добираемся домой в Москву, и Наташа через день выдает пост вот такой — за нас, за парней, за Россию, потому что некоторые артисты вот этот странный какой-то квадрат (Иван Ургант, Максим Галкин*, Константин Меладзе* и др.) стали размещать, мол, мы за мир,общие фразы какие-то избитые, а Наталья наоборот. И через пять минут ее в интернете начинают сравнивать с землей. А она через день — еще один пост! А потом еще один. Мы свое гнем с ней и гнем. И вот не оставались в стороне, потому что у нас четкая позиция. Когда говорят, дескать, вот вы за войну, а мы за мир — я отвечаю: мы с Наташей не за войну, мы – за победу! Говорить «я за мир» это проще некуда. Но это не позиция. Это позиция труса, я считаю.

После начала СВО нас пригласили на освобожденные территории. Мы поехали: начали с Новоазовска, потом Беловодск, Луганск, Лисичанск, Бердянск, Мелитополь. Просто вдвоем приезжали и все. Едем на автобусе, впереди «покемон» — это такие «Уралы», обшитые железом, с пулеметом сверху, сзади БМП и еще БТР следом. Вот на двоих такая охрана».

Про выступления в госпиталях

«Я никому об этом сам не рассказываю, только если спросят. Ну, конечно, мы ездим и в госпитали. Стараемся ездить в маленькие. Это получилось случайно. Есть большой госпиталь Вишневского в Красногорске, а рядом с ним есть филиал, прямо в полутора километрах. Нам звонит девушка-волонтер, Галя, и говорит: «Виктор, Наташа, а вы могли бы приехать к нам в военный госпиталь?» Я говорю — конечно, приедем. Она говорит: «Только не в тот большой, в который все едут, а в наш, маленький». Мы приезжаем, и весь медсостав не поверил, что мы приехали. На самом деле, это очень тяжело. Когда люди в палатах, им не до нас — люди с ранениями лежат. А потом поговоришь — успокаивают, мол, вы не переживайте, сейчас мы подлечимся и со всем разберемся, победа будет за нами. Вот так!»

Про уехавших коллег

«Пусть они идут, на хрен, своей дорожкой и пусть в их горбатую спину впивается наше негодование! Попутного ветра им в горбатую спину! Прямо позор, позор. Они нас считают дураками и еще кем-то, а мы их считаем просто предателями».

Про певца SHAMAN

«Шаман потрясающий! Он поет круто очень! И песни пишет тоже очень классные! И парень хороший. Нет короны у него, ничего такого. Он искренне улыбается. Больше из молодых не знаю никого. Слушаю рок».

С 25 по 27 августа в тульском Кремле пройдет 2-й Международный фестиваль «Добрых искусств», где Виктор Рыбин споет хиты вместе с любимой «Дюной».

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