Домохозяйка и ее начальник

И уборщица, и почти врач-педиатр, и повар детсада, и логопед, и дизайнер, и аниматор-психиатр. Но эта работа никому не видна и совершенно не ценится. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Аня призналась, что хочет развестись с мужем. Аня домохозяйка. Растит двоих детей. Муж ходит на работу и зарабатывает на жизнь семьи. Противоречия возникли из-за того, что, по мнению мужа, Аня «сидит дома», а работает он один.

Как жил работающий муж? Просыпался, принимал душ, одевался и ехал на работу. Вечером приходил с работы, отдыхал перед телевизором, складывал грязное белье в корзину для грязного белья, поедал ужин, немного тятькал-лялькал детишек. Читал, принимал душ, общался с любимой женой, шел спать. В выходные он проводил время с семьей, но обязательно уезжал куда-то - побыть в одиночестве, «перезагрузиться», потому что в понедельник снова на работу.

Ну разве это работа?

Как жила Аня, которая не работала, а «сидела дома»?

С утра вставала раньше всех, готовила завтрак, отводила старшего в сад с младшей на руках, дальше - в магазин, готовила обед, наводила порядок в доме, стирала, решала оргвопросы (сад, поликлиника, счетчики, квартплата), потом надо было забирать сына из сада, гулять в любую погоду с коляской и велосипедом, нестись домой, готовить ужин, параллельно развлекая детей, мыть, укладывать… не спать ночью, потому что одному водички, другому - на ручки…

В выходные… А у Ани не было выходных. Она же не работает.

В какой-то момент Аня стала слышать от мужа примерно такое:

«Чего такая усталая? Ты же дома сидела, гуляла».

«Машинка стирает сама, посудомойка моет, доставку еды заказала и сидишь себе!»

«Может, тебе работать начать как-нибудь из дома? А то чего это я один всех содержу?»

«Чего это ты в пижаме? К приходу мужа оделась бы!»

Когда Аня просила у мужа денег на маникюр или массаж, муж говорил: «Это слишком большие траты, я и так содержу семью».

Бездельница на все руки

- Я всегда работала, - говорит Аня. - Потом был ребенок и была мама в помощь - это почти курорт. А потом стало двое детей, но уже без мамы. Сама. И я стала домохозяйкой на полную. Я не читала книги много лет. Я не допивала чашку чая до конца много лет. Я не высыпалась много лет.

И нет, боже упаси, я не жалуюсь. Я люблю свою жизнь, мне доставляет огромное удовольствие растить детей и вести хозяйство, но! Я хочу, чтобы мой муж был моим товарищем и партнером в нашем общем деле. Чтобы он наконец-то понял, что я ра-бо-та-ю! Круглосуточно, без выходных и отпуска. И головой, и мышцами.

Я уборщица, я почти врач-педиатр, повар детсада, логопед, дизайнер и аниматор-психиатр.

Но моя работа никому не видна и совершенно не ценится.

Что чувствует Аня, когда муж говорит ей: «А чего это…»?

Она хочет все бросить и уйти. И пусть тогда у него машинка сама стирает, посудомойка сама моет, продукты сами приезжают, а ужин сам готовится в духовке. И пусть он наступает голыми ступнями на детальки конструктора и каждую ночь бегает между двумя кроватками.

Ане больше не хочется стирать его носки и готовить ему ужин. И точно уже не хочется обниматься с ним и тем более целоваться. Так, чувствуя себя обесцененной и брошенной в сложной жизни, жена отдаляется от мужа.

Путь к спасению

Что может и должен сделать муж?

Ценить ее работу. Замечать, что у него на полочке в шкафу аккуратно сложены чистые носки и футболки. И понимать, что это они не сами постирались и улеглись ровненько.

Разделить обязанности. Где-то муж будет всегда купать детей и всегда читать им на ночь. Где-то муж будет ответственным за посуду или стирку по выходным. Где-то - отводит детей в сад муж, забирает жена.

Где-то продукты покупает муж в выходной день и готовит по выходным тоже он.

Обеспечить жене отдых. Сон. Возможность погулять одной, встретиться с подругами. Так же, как и мужчине после рабочей недели, женщине нужно перезагрузиться.

Говорить с ней. Обнимать, понимать, благодарить, смешить, радовать. Видеть в ней человека, который делает свою работу, старается и очень ценен.

Не вести себя так, как будто ты ее начальник, руководитель, который требует отчета, принимает работу, ругает за ошибки, решает - казнить или миловать. Не вести себя так, как будто ты выше, важнее, умнее, сильнее.

Понять, что у вас есть две основные задачи - добывать деньги на жизнь и вести быт. Обе задачи одинаково важны и взаимосвязаны тоже.

Королева, а не уборщица

Муж, запомни одно хорошее изречение английского народа: Happy wife - happy life (счастливая жена - счастливая жизнь). Женщина, которая превращает квартиру в дом, корову в котлеты, а муку в торт, да еще и создает людей, - может все. Она вкладывает в жизнь вашей семьи всю себя, но ей нужно и себя чем-то наполнять (иначе что она будет вкладывать?). Женщина наполняется шутками, теплом, любовью, объятиями, благодарностью, подарками, иногда одиночеством, а иногда и турецкими сериалами…

Дорогой муж, будь своей жене самым близким человеком, заботься о ней, цени, и тогда на твоей полке в шкафу всегда будут чистые маечки, а в твоей тарелке - волшебные рагу. И твои дети будут счастливы. А рядом с тобой будет любящая королева, а не раздраженная уборщица.