Выбираем арбуз правильно: Слышу звон, понимаю - вот он!

У нашего корреспондента на арбузы рука легкая: какой ни выберет - все вкусные! Фото: Андрей АБРАМОВ

Прошлым летом провел эксперимент: купил шесть арбузов, кардинально отличающихся друг от друга. Большие и маленькие, с сухим и налитым хвостиком, в магазине и на базаре, звонкие и глухие. Еле дотащил по жаре. Еще и от жены прилетело, что завалил всю ванну бахчей.

Шесть плодов - не шибко репрезентативная выборка, как любят говорить социологи. Но тогда я уверился: приметы сладкого арбуза - ерунда. Ибо все арбузы оказались сахарными. Ну или у меня рука легкая.

В этом году я обратился в Тимирязевку. Попросил записать меня на индивидуальную лекцию к большому ученому. Чтобы объяснил мне весь арбузный фольклор: имеет ли он хоть толику научного обоснования? Или все арбузные заповеди то же, что цветущий папоротник на Ивана Купалу.

Сергей Макаров.

В вузе не отказали и познакомили с доктором сельскохозяйственных наук, заведующим кафедрой декоративного садоводства и газоноведения РГАУ-МСХА им. Тимирязева Сергеем Макаровым. Который и объяснил мне все премудрости выбора арбузов.

НЕ ТЯЖЕЛЕЕ 12 КГ

Желтое пятно на корке (верно его называть земляным) указывает: арбуз вырос не в теплице (там их подвешивают в сети), а в поле. А на бахче выше вероятность получить сладкий плод.

Хвостик должен быть сочно-зеленым и стоять торчком. Или полностью сухим. Но тайного значения здесь нет. Скорее уместно говорить, каким не должен быть хвостик - вялым и темным. Это значит, что арбуз испортился. Продавцы частенько мажут хвостик спиртом, чтобы его подсушить. В таком случае он будет более темным и вытянутым. Высохший естественным образом - закручивается.

Хороший арбуз при стуке звенит. Глухой звук дают наполненные водой, перезрелые плоды.

На корке не должно быть трещин и вмятин. Такой плод начал гнить и бродить.

Арбуз должен выглядеть и ощущаться в руках на свой вес. Бывает, выглядит крепышом на десять кило, а на весах едва дотягивает до пяти. Такой внутри будет рыхлым. При этом брать супертяжелые арбузы не стоит. Лучше до 10 - 12 кг.

- Когда арбуз тяжелее, это наводит на мысль: а не содержатся ли там нитраты, не удобряли ли его селитрой? Несвойственный бордовый, ярко-красный, алый цвет - свидетельства чрезмерных удобрений. Еще один показатель - обилие в мякоти белых или пастельно-желтых прожилок. Другой косвенный признак: кожура не твердая, а напоминает губку, чуть ли не проминается под нажатием, - рассказал Сергей Макаров.

Утверждение, якобы «нитратная гадость» скапливается ближе к корке и поэтому лучше срезать мякоть повыше, доктор сельскохозяйственных наук отмел. Если плод чем-то накачали, он весь будет пропитан. По этой же причине не опасно делать варенье из арбузных корок. Разумеется, если сам плод подозрений не вызывал.

Храниться арбуз (не битый и не царапаный) может до полутора месяцев. Некоторые сорта в сухом подвале могут пролежать до Нового года.

- Покупать на рынке или в супермаркете - значения не имеет. Сейчас качество одинаково высокое. Другое дело, что на рынке цены неоправданно завышены. Ближе к середине августа будет подешевле - арбузов станет слишком много, - отметил ученый.

Скажите, доктор Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПЛОДЫ С ЮПИТЕРА

Прослушав лекцию об идеальном арбузе, выдвигаюсь на Преображенский рынок. Попутно захожу в пару сетевых супермаркетов. Арбузы там 25 - 30 рублей за кило. Везут с Кубани или Казахстана.

Не смог устоять: взял семикилограммового полосатика.

На базаре вся бахча по 60 рублей килограмм. Товар из Астрахани и Дагестана.

- Что за сорт? - интересуюсь у продавца с табличкой «дядя Саша».

- Лучший, первоклассный, сахарный! - ответил Саша, который на самом деле Сайдакбархон.

Как назло, все плоды на рынке размером с Юпитер. 13 - 15 килограммов минимум. А мы помним, что не к добру это. Побродив меж прилавков, все же усмотрел плоды поменьше.

- Не продам! - отрезал черноокий торговец. - Плохой арбуз, это я на выброс приготовил.

Я объяснил, мол, перед вами не абы кто с широким кошельком стоит, которому можно потяжелее и подороже продать. Вообще-то с вами разговаривает выпускник спецкурса доктора сельхознаук С. С. Макарова. Как на духу выложил все знания и потребовал подобрать мне товар в строгом соответствии.

- Тише, брат, чего ругаешься? Скидку сделаю! Будет тебе хвостик крючком!

И достал плод, как из учебника арбузоведения (если бы такой существовал).

Опять тащил на своем горбу домой два арбуза. Помыл, нарубил, вкусил… оба безупречны! А может, опять госпожа удача благоволит?

КСТАТИ

Какой сорт покупать

В мире 1200 сортов арбузов: с красной, желтой мякотью, без семян, с кожурой разной окраски. Московские прилавки с середины июля заполняют арбузы из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана. Чем ближе к концу августа, тем больше будет плодов из Астраханской, Ростовской, Волгоградской области, Ставрополья, Краснодарского края. Дыни везут с Северного Кавказа, Молдавии, Узбекистана, Астрахани и Кубани.

По мере созревания арбуз накапливает сахара. Соответственно тем вкуснее становится. Однако нельзя утверждать, что сейчас арбузы будут не такими сладкими, нежели «концеавгустовские».

- Решает сорт! Правда, нюанс в том, что обычному человеку может быть сложно отличить один от другого, - отметил Сергей Макаров.

Наиболее вкусными считаются:

Черный принц - темно-зеленый, черные полосы, почти нет косточек.

Астраханский - правильной шарообразной формы, толстая кожура, изумрудно-зеленый окрас с темными полосами.

Холодок - плод шаровидный, с темно-зелеными полосами на светлом фоне.

Огонек - некрупный шарик, вес редко превышает 2 кг, тонкая кожура.

Атаман - овальный и глянцевый, зеленого со светлыми полосами.

Борчанский - небольшие овальные плоды около 3 кг, зеленые с узкими шиповатыми полосами темно-зеленого цвета.

Сабирабадский - овальный, светлая кожура, везут из Средней Азии.