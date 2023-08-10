Герой спецоперации «Z» гвардии младший сержант Сильченко не дал националистам развернуть РСЗО

Гвардии капитан Дмитрий Матыцин и гвардии младший сержант Иван Сильченко

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Зри в роте – семью, в начальнике – отца, в товарище – родного брата», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Оттеснен враг – неудача. Отрезан, окружен, рассеян – удача».

УННИЧТОЖИЛ ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПРОТИВНИКА

Гвардии капитан Дмитрий Матыцин

«Расчет батареи противотанковых управляемых ракет под командованием гвардии капитана Дмитрия Матыцина выполнял боевую задачу по уничтожению противника в укрытиях и полевых укреплениях. Обеспечивая огневую поддержку и прикрытие на ключевом направлении российской батальонной тактической группы, освобождающей один из населенных пунктов занятых украинскими националистами, Матыцин получил от разведподразделения данные о местонахождении опорных пунктов. Оценив обстановку, Дмитрий приказал механику водителю, не выдавая своего местоположения, выдвинуться в назначенный район, скрытно приблизиться, выбрать место и используя складки местности занять позицию для ведения огня. Получив уточненные координаты, Дмитрий лично произвел настройку параметров для ведения стрельбы и двумя точными пусками противотанковых управляемых ракет уничтожил опорный пункт противника, с находящимся на нем личным составом и техникой. Грамотные действия гвардии капитана Дмитрия Матыцина позволили мотострелкам быстро и без потерь выполнить поставленные задачи по захвату хорошо укрепленного опорного пункта и уничтожению противника на позициях в населенном пункте».

НЕ ДАЛ НАЦИОНАЛИСТАМ РАЗВЕРНУТЬ РСЗО

Гвардии младший сержант Иван Сильченко

«Расчет артиллерийского орудия под командованием гвардии младшего сержанта Ивана Сильченко в ходе наступления выполнял боевую задачу по уничтожению пехоты и бронетехники противника. Украинские боевики в попытке остановить продвижение российских войск оказывали ожесточенное сопротивление, активно применяя ствольную и реактивную артиллерию. Разведподразделением была обнаружена боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) украинских националистов, готовящаяся произвести пуск по позициям российских войск. РСЗО боевиков находилась в зоне поражения артиллерийского орудия Сильченко. Счет шел на минуты. Получив целеуказание, Иван лично навел орудие и со второго выстрела уничтожил вражескую установку, не дав ей открыть огонь. В ходе боевых действий на данном направлении, прицельным и эффективным огнем артиллерийского орудия с минимальным расходом боеприпасов гвардии младшим сержантом Иваном Сильченко и его расчетом также были уничтожены три боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий и минометов, двадцать единиц автомобильной и специальной техники, а также более ста солдат противника».