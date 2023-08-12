Уроки Василия Пескова: как легендарный журналист понимал мир

На камне, который Василий Михайлович поставил на опушке у родного села Орлово в Воронежской области, - самое знаменитое его изречение. Здесь журналист завещал развеять свой прах после смерти. Фото: "КП" Архив

Многие журналисты России считают его учителем. Как пишущие, так и снимающие.

А в особенности умеющие и то, и другое, как Василий Михайлович.

«Комсомолке» повезло. В ней работал лучший журналист, пишущий о науке, Ярослав Голованов, лучший журналист-путешественник Леонид Репин и, конечно, лучший журналист, пишущий о природе, Василий Песков. Хотя на самом деле горизонт его интересов был гораздо шире.

- У нас с «Комсомолкой» счастливый брак по любви, - вспоминал Василий Михайлович. - Всем, что имею в жизни, я обязан газете. Корреспондентом «Комсомолки» объездил нашу большую страну, побывал во многих уголках мира. Писал о многом - об интересных людях, о путешествиях, был на космодроме, писал о Гагарине, встречался с маршалом Жуковым и многими другими интересными людьми. Но главной темой всегда была природа. Моя первая заметка в воронежской молодежной газете была о природе. Первая заметка в «КП» - тоже о природе. И вот сейчас я веду страничку «Окно в природу». К природе я отношусь не только как зоолог и биолог. Природа для меня - это познание жизни, ее законов. Рассказ о природе не только просвещение человека, но и формирование его мировоззрения, основанного на знаниях.

За знаниями Песков охотился всю свою жизнь. Учился постоянно, очень много читал, очень много ездил и наблюдал. Соответственно и невероятно много писал: так мудро, красиво и глубоко, что мало кто верил, что за плечами у журналиста всего десять классов сельской школы да пара лет кинотехникума…

Свою фирменную рубрику «Окно в природу» Василий Михайлович вел почти полстолетия, а общий журналистский стаж - 60 лет! И за это время выработал некоторые законы, которые позволяли ему понимать мир. И помогать в этом нам, своим читателям. Вспомним некоторые из уроков Мастера.

Одно из замечательных фото В. Пескова подтверждает, что человек и природа могут дружить. Фото: Василий ПЕСКОВ

- Счастье - это не гора денег, счастье - это добывать свой хлеб любимой работой.

- Как я пишу? Не сразу берусь за перо. Сначала - в первый день - поднимаю все свои заметки из записных книжек, все свои архивы по теме. Перечитываю, сортирую, делаю пометки до глубокого вечера. Мешу глину, так сказать… Потом ложусь спать. А на следующий день уже сажусь за письменный стол… Практика показала, что так наиболее эффективно и удобно. По крайней мере, для меня.

- Фотография - одно из самых хороших человеческих увлечений. Фотография делает интересным пребывание в любом месте, оставляет память о нем, воспитывает внимание, вкус. Лучше, чем ружье, приобщает человека к общению с природой, делает интересным любое странствие и доставляет радость даже в саду и огороде. И самое главное: фотография доступна любому человеку, а если она еще и помогает добывать хлеб насущный, то это уже почти счастье.

- Дорога - это часть человеческой жизни. Кто сидит дома, мало что видит.

- Древнейший вопрос: надо ли с риском для жизни куда-то плыть, ехать, идти? Ответ тоже древний. В латинском отчеканенном изречении он звучит так: «Плавать по морю необходимо. Жить не так уж необходимо». Эта старинная мудрость предполагает сознательный риск во имя открытий, познаний. На том стоит человек. Иначе по сей день мы бы думали, что Земля наша плоская, как нижняя часть хлебного каравая.

- К сожалению, не всегда понимает человек, сидящий в тепле, человека на холоде…

- Контрасты делают жизнь человека богатой и яркой.

- Насколько свойственно для обыкновенного человека недооценивать свои возможности. Если бы перед поездкой я узнал, что мне предстоит сделать, через что пройти, то никогда не поверил бы, что смогу все это.

- Нет лучшего на земле света, чем золотистый тёплый огонь в окне.

- ...цели у воспитания во все времена одинаковы: пробудить у растущего человека любопытство ко всему, что дышит, зеленеет, цветет, издает звуки, что составляет понятие жизнь. Человек, ощутивший родство с многообразием всего живого, более стоек в волнах бытия, легче находит ответы на неизбежный вопрос о смысле существования, ему не нужен бог для объяснения чуда жизни, он будет внимательно-бережливым ко всему, что рядом с ним соседствует на земле.

- Сколько раз меня приглашали редактором в «Вокруг света», «Человек и Природа», «Турист», а я отказывался. Не мое это дело - сиднем сидеть да в две дырочки сопеть! Я хочу ездить, видеть, узнавать, чувствовать, переживать - только такой я вижу собственную жизнь! Как говорят американцы, я сам себя сделал, и переделывать поздно!

- Я действительно не пью и не курю. Иначе не перевалил бы за седьмой десяток с прежним КПД.

- Пристально вглядываясь в историю, мы должны трезво и непредвзято всё в ней оценивать, иначе «качели» суждений на каждом новом этапе осмысливания прожитого будут кидать нас из крайности в крайность.

- Нельзя забывать, что мы часть природы, и мы должны заботиться о ней.

- Земля у нас только одна… Этот прекрасный корабль имеет все необходимое для бесконечно долгого путешествия на нем…Механизм жизни необычайно прочен, однако не беспредельно. В случае поломки его пересесть нам будет не на что.

- Реки надо считать важнейшей государственной ценностью. Только так можно уберечь радость, которую нам дают текущие воды, и возможность в любую минуту утолить жажду. Ибо нет на земле напитка лучшего, чем стакан холодной чистой воды.

- Животные - наши братья, и мы должны относиться к ним с уважением.

- Человек победил природу, но это тот случай, когда репарации платит не побежденный, а победитель. Много придется выложить победителю, чтобы побежденный окончательно не протянул ноги.

- Это ошибка считать, что только атом и космос имеют свои загадки. В зеленом листе тысячи загадок.

- У природы нет пасынков, все для нее одинаково любимые дети: и человек, и какая-нибудь синица, и божья коровка.

- Чувство Родины - важнейшее чувство для каждого человека. У взрослого это чувство подобно большой реке. Опыт жизни и впечатления от всего увиденного понятие

- Отечества расширяют до границ всего государства. Но есть у каждой реки исток, маленький ключик, от которого все начинается. И чувство Родины (обратите внимание на корни слов: род - родник - Родина) прорастает, как все большое из маленького зернышка.