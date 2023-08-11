Трамп объявил, что Байден сошел с ума. Есть доказательства

Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Бывший американский президент и вероятный кандидат на следующих президентских выборах в США Дональд Трамп назвал своего конкурента и действующего главу администрации Джозефа Байдена натуральным сумасшедшим.

- Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошел с ума, безумный сумасшедший, — заявил Дональд. - Он является ментальной катастрофой, которая ведет нашу страну в ад!

Буквально за пару дней до того он уже назвал действующего президента США "человеком с умом, идеями и IQ первоклассника". Примечательно, что в самих США уже очень многие разделяют эту точку зрения, хотя в период прошлых выборов это Трампа называли чуть не сумасшедшим и параноиком, а к Байдену относились почти ласково – ну есть деде с деменцией и на перфокартах, здоровается с призраками, но самоходный же.

Однако сейчас уже трудно не согласиться с Трампом. Только за последние несколько дней Джозеф Робинетт Байден-младший наговорил столько, сколько пациенты психиатрической лечебницы имени Кащенко в Москве обычно растягивают на месяц, если не на год. И каждое из этих заявлений Байдена можно назвать по-настоящему бомбическим.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

- "Гранд-Каньон (Национальный парк США –прим. авт.) является одним из 9-ти чудес света. Подумайте об этом, — заявил он в поездке в штате Аризона, где этот парк и находится. Непонятно, почему девятым, если весь мир считает, что чудес света было всего семь. Если только восьмым чудом света Байден считает себя на посту президента США.

Там же в Аризоне репортер спросила Байдена, готов ли он объявить национальный режим ЧП в связи с климатом (в США сейчас никак не могут справиться пожарами, но есть и другие природные катаклизмы).

- Мы это уже сделали. Мы сохранили много земель, мы снова вошли в Парижское соглашение по климату. Мы передали объект климат-контроля стоимостью 368 млрд. долларов, — ответил ей Байден. И сейчас вся Америка чешет репу, пытаясь понять, что за объект с такой гигантской стоимостью он имел в виду. Ответа нет.

- То есть Вы уже объявили режим ЧП? – не унималась женщина-репортер.

- Ну… практически да, — начал мямлить Байден, не зная, что сказать, но "ловко" вывернулся из неприятной ситуации. – А на вас сидит жук!

И попытался стряхнуть насекомое с груди репортерши.

Аризоне, конечно, не очень повезло, в частности, вот этой даме с микрофоном. Может, она решила добить Байдена по заданию республиканцев? Не исключаю. Потому что от вопроса к вопросу Байден показывал себя все более некомпетентным и попросту недееспособным.

- Эти здоровенные высоковольтные линии передают электричество на дальние расстояния. Например, сейчас мы передаём по этим линиям солнечную энергию... то есть, ветряную энергию, — продолжил рассуждать Байден про борьбу с климатическими изменениями. - Правда, когда штормовой ветер их роняет, начинаются лесные пожары.

Обсуждая вопросы изменения климата и влияния борьбы с ним на экономику, Байден, продвигая идею производства электромобилей, как мог, успокоил рабочих, которые из-за продвижения электромобилей администрацией лишаться своих рабочих мест.

- Моя мама обычно говорила, что из всего плохого получится что-то хорошее, если вы будете достаточно усердно к этому стремиться, — посоветовал он и уехал в штат Нью-Мексико, оставив жителей Аризоны в недоумении. Впрочем, население Нью-Мексико он успокоил не менее "эффективно".

- Проблема заключалась в том, что слишком много людей работают, или работающие люди работают, зарабатывая слишком много денег, - явно соревнуясь со своим вице-президентом Камалой Харрис и мэром Киева Виталием Кличко в красноречии и логике, рассказал он американцам про причины инфляции. Поняли диагноз? "Работающие люди работают, зарабатывая слишком много денег". Значит, с этим надо бороться, чтобы снизить инфляцию. Либо работающим надо перестать зарабатывать, либо перестать работать, либо сокращать работающих людей. Одно из трех. И хорошо, если третий вариант не предусматривает отстрела, как радикального средства борьбы с инфляцией. Нобелевские лауреаты по экономике взвыли от зависти, которые живые, а умершие завертелись в гробах.

И, наконец, окончательно свидетельство "сошествия с ума в ад" – обращение Байдена в Конгресс с требованием выделить дополнительно 40 млрд. долларов, из которых 24 млрд. планируется выделить Украине. Причем, военная помощь в этих 24 миллиардах составляет более половины – свыше 13 млрд. долларов.

Очень примечательно, что средства на нужды США также предусмотрены в этом запросе. 4 миллиарда долларов планируется направить министерству внутренней безопасности, госдепу, USAID и другим ведомствам на борьбу с проникновением незаконных мигрантов и с фентанилом. От передоза которым в прошлом году в Штатах скончались свыше 100 тысяч человек. А на всю борьбу со стихийными бедствиями в США решено выделить из этих средств 12 млрд. долларов – вдвое меньше, чем выделено Украине.

Ну разве не сумасшедший? Или он чувствует себя президентом Украины? Тогда - тем более ненормальный.