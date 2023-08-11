Как избежать рака кожи и чем опасен солнечный грибок: пять простых правил здорового загара

Всем хочется вернуться из отпуска красиво загоревшими – ровно, плотно, шоколадно. Фото: Shutterstock

Всем хочется вернуться из отпуска красиво загоревшими – ровно, плотно, шоколадно. Но, увы, порой мечты разбиваются о реальность – загар на плечах уже облез, а ноги так и остались белыми. Но хуже всего, если загар почему-то пятнистый! Что не так?

- Во-первых, хочу напомнить, что специально загорать для кожи не полезно, - говорит популярный дерматолог, автор книги «Под покровом кожи» издательства «Комсомольская правды» Мария Журавлева. – Солнечные лучи являются причиной развития рака кожи, ее преждевременного старения. Поэтому не забывайте защищать себя от солнца: используйте достаточное количество SPF, обновляйте слой крема каждые 2 часа, носите шляпы, находитесь на пляже под рассеянными солнечными лучами (зонтик или тент). И главное – не сидите на пляже с 11 до 16 часов, когда солнце самое агрессивное. Помните, что нашей коже крайне неполезно обгорать, особенно до появления пузырей. А вот легкий золотистый загар не опасен.

Но как же быть, если вы все делали правильно, а загар лег пятнами? Первое, о чем стоит подумать - может, вы просто наносили крем SPF неравномерно? Но иногда неровный загар может сигнализировать о болезнях кожи.

- Первое, что приходит на ум, когда мы видим неровный, пятнистый загар – отрубевидный или пятнистый лишай, - говорит Мария Журавлева. - Он вызывается грибком Malassezia furfur. В норме этот грибок живет на нашей коже в небольших количествах, но у некоторых людей, склонных к повышенной потливости и повышенной активности сальных желез, он начинает активно размножаться (кстати, его еще называют «солнечным грибком», ведь чаще всего о его существовании люди узнают на курортах – прим. Ред.).

- Пятнистый лишай внешне выглядит как множество мелких пятен цвета кофе с молоком, - поясняет Мария Журавлева. - Эти пятна покрыты мелкими чешуйками, которые не пропускают ультрафиолет, и при разрешении элементов видны очаги белой кожи (врачи называют ее ложной лейкодермой). Именно это и создает ощущение пятнистого загара. Но любой воспалительный процесс на коже может дать гипо- или гиперпигментацию, поэтому если вы лечитесь у дерматолога, к этому нужно быть готовым.

Еще одно заболевание – аутоимунный процесс, при котором исчезает меланин из кожи – витилиго. Исчезает он именно участками. То есть вся остальная кожа темнеет, а белые пятна остаются.

В любом случае, если загар неравномерный и вас что-то пугает, лучше всего обратиться к врачу, чтобы развеять сомнения.

КСТАТИ

Ученые выяснили, что солнце меняет микробиоту кожи

А частый загар даже может спровоцировать экзему или даже псориаз.

Все дело в том, что кожа – это не просто наш самый большой наш орган, но и пристанище колоний различных микроорганизмов – и вредных, и полезных. Ученые выяснили, что неумеренное пребывание на солнце в отпуске может серьезно изменить мир кожных грибков, нарушить их баланс.

А это значит – повысить риск возможных кожных заболеваний. Микробиом кожи очень важен, а когда стабильность нарушается, кожа начинает «болеть». Например, при дерматите бактериальное разнообразие кожи сильно снижено. А колебания в разнообразии протеобактерий (именно это отмечалось у загоревших) может спровоцировать развитие экземы и псориаза.

В конце исследования ученые делают вывод: не стоит загорать на солнце в часы, когда оно особенно агрессивно. И вообще слишком сильно загорать во время отпуска. В общем, профилактика, как всегда – защита, умеренность, осознанность.