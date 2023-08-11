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Наука11 августа 2023 11:46

Россияне увидят звездопад Персеиды в августе: отвечаем на главные вопросы о красивом явлении

Пик звездопада Персеиды придется на 13 августа 2023 года
Евгений АРСЮХИН
Евгений АРСЮХИН
Пик звездопада Персеиды придется на 13 августа 2023 года

Пик звездопада Персеиды придется на 13 августа 2023 года

Фото: Shutterstock

Август – пора звездопада. А почему? Земля встречается с метеорным потоком Персеиды. Он так называется, потому что «падающие звезды», кажется, вылетают из созвездия Персея. Это – не самый мощный звездопад, но – август, тепло, а ночи уже темные. Удобно наблюдать.

В этом году максимум потока – полдень воскресенья, 13 августа. Не очень хорошая новость. В максимуме (он длится несколько часов) можно было бы заметить до ста метеоров в час. А как тут заметишь, днем-то. Но пик Персеид размыт. Много метеоров будет и в субботу вечером, и в воскресенье. И Луна – главная врагиня таких наблюдений – не помешает. Она сейчас видна узким убывающим серпом, светит тускло и встает под утро.

ЧТО ТАКОЕ МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК

В фантастических фильмах часто показывают: летают космонавты по орбите, и тут их начинает сечь поток булыжников. На деле даже мощный поток – это одна песчинка на десятки тысяч кубических километров пространства. Если не повезет – попадет в космонавта. Но видите же, столько лет станции летают, и ничего.

Вообразите себе комету. Или астероид. Малое небесное тело. Летает по своей орбите. И – распадается. Причин много. Кометы вообще хрупкие. Астероид может попасть в чье-то губительное гравитационное поле. Был монолит – стали осколки. Их растаскивает по орбите. Теперь вся протяженность орбиты наполнена осколками. Бывает и так: осталось и родительское тело, и его осколки. И вместе вращаются.

С Персеидами именно так. Есть комета, называется Свифта-Туттля. Раз в 135 лет возвращается к Солнцу. Когда-то она выпустила из себя пыль и камни. Очень давно: Персеиды видят как минимум с 36 года нашей эры. В Средние Века поток называли «Слезы Святого Лаврентия», потому что максимум приходился на праздник этого святого.

Но стоп, скажете вы. Если вещество кометы сталкивается с Землей, значит, орбиты кометы Свифта-Туттля и Земли… пересекаются? И сама комета может упасть на нас?

Так и есть, увы. 5 августа 2126 года комета пройдет на ничтожном расстоянии от нас. Размер кометы – 26 километров. Это больше, чем у астероида, который уничтожил динозавров. Ученые говорят: столкновения не будет. Но орбита кометы постоянно меняется… Метеоры – это опасная красота.

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

Летят по небу падающие звезды. На самом деле, это крошечные метеоры. Даже яркая падающая звезда – это частичка меньше песчинки.

Многих сбивает упоминание созвездия Персея. И люди начинают искать созвездие Персея на небе, чтобы увидеть метеоры. Делать этого не надо.

Метеоры летят по всему небу. Если мысленно продлить их пути назад, они сойдутся в созвездии Персея, и только. Зачем вам продлевать что-то назад? Вам важно увидеть саму падающую звезду! Больше шансов – у горизонта, но не слишком низко. У горизонта наши глаза пронзают громадные толщи воздуха. А в такой толще больше вероятность появления метеора. Но, если совсем низко, там легко не заметить метеор. Горизонт часто закрыт, освещен домами. Так что берите примерно треть расстояния между горизонтом и зенитом, самое то.

Старые пособия по наблюдению метеоров советуют: укутайтесь, запаситесь горячим напитком. Наблюдать лучше полулежа. Курорт, а не астрономия!

Не путайте метеоры со спутниками. Спутник – звездочка, которая быстро летит среди других. А у метеора – хвост, и он очень быстрый. Доли секунды.

После ярких метеоров могут наблюдаться следы, которые не рассеиваются минутами. Такие следы лучше наблюдать в бинокль. Поразительное зрелище.

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

От чего зависит цвет метеора?

От химического состава. Метеоры бывают каменные и железные. В основном свечение метеора – это «горит» кислород нашей атмосферы. Поэтому базовый цвет метеора сине-зеленый (таков цвет горения кислорода). А вещества метеора добавляют свои цвета, например, железо – красный. Персеиды в основном сине-зеленые, видимо, это в основном ледышки, и сгорает в них вода, а вода – тот же кислород с водородом.

Почему одни метеоры быстрые, другие медленные?

Скорость полета метеора по небу – это комбинация скорости самого метеора в космосе и скорость Земли. Если Земля летит «в лоб» метеору, скорости складываются, он очень быстр. Если метеор как бы догоняет нас, скорости вычитаются. Персеиды – метеоры средней скорости.

Можно ли наблюдать метеоры в бинокль?

Попробуйте. Поле зрения бинокля невелико. Зато увидите более тусклые метеоры, так что шансы есть. Лучше подойти глазами поближе к созвездию Персея, где собирается «мелочь». Персей сейчас виден на северо-западе на средней высоте над горизонтом. Точного попадания в созвездие не требуется. Скажу сразу, ничего такого не рассмотрите, сам камешек не увидите. Слишком быстро все разворачивается.

Может ли такой метеор упасть на меня?

А почему нет? Вероятность – меньше, чем выиграть в лотерею, но очень крупные метеоры (их называют болидами) могут заканчиваться падением метеорита. За всю историю человечества метеориты лишь несколько раз попадали непосредственно в людей.

ПОПРОБУЕМ СФОТОГРАФИРОВАТЬ

Я люблю фотографировать метеоры. Насмотрелся я на них глазами – свой первый болид я наблюдал в возрасте лет десяти. Ставлю фотоаппарат на всю ночь, он сам снимает, пока не сядет батарейка, или пока не запотеет объектив. В ночь на пятницу я сфотографировал первый в этом сезоне крупный Персеид (на фото).

Сложно ли это? И да, и нет.

Вам нужен более-менее приличный фотоаппарат. Зеркальный или беззеркальный. Это главная трудность – смартфон тут не поможет.

Вам также нужен тросик, который позволит зафиксировать затвор камеры. Такие тросики продаются повсюду, но у вас уже мало времени, чтобы его приобрести. Это вторая трудность.

Еще вам нужен объектив с как можно более широким полем зрения. В идеале «рыбий глаз». К сожалению, рыбьи глаза нынче дороги. Но подойдет и объектив с фокусом, например, 20 мм. Такие часто кладут бесплатно к зеркальным камерам.

Наконец, все это надо на что-то установить. Хорошо – на штатив, но, допустим, нет. Тогда – книгами зажать, кирпичами, лишь бы не двигалось.

На этом кончаются сложности и начинается сплошное удовольствие. Выставьте чувствительность камеры на побольше, режим съемки – серийный, выдержку – секунд на 30. Заранее настройте четкость – вручную, автоматическую резкость уберите. Зажмите тросиком затвор, камера начнет фотографировать. Снова и снова. Пока не сядет батарейка. Спокойно делайте свои дела. Потом посмотрите на фотографии.

Удачной охоты!

Наука: Клуб любознательных