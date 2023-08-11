Россияне увидят звездопад Персеиды в августе: отвечаем на главные вопросы о красивом явлении

Пик звездопада Персеиды придется на 13 августа 2023 года Фото: Shutterstock

Август – пора звездопада. А почему? Земля встречается с метеорным потоком Персеиды. Он так называется, потому что «падающие звезды», кажется, вылетают из созвездия Персея. Это – не самый мощный звездопад, но – август, тепло, а ночи уже темные. Удобно наблюдать.

В этом году максимум потока – полдень воскресенья, 13 августа. Не очень хорошая новость. В максимуме (он длится несколько часов) можно было бы заметить до ста метеоров в час. А как тут заметишь, днем-то. Но пик Персеид размыт. Много метеоров будет и в субботу вечером, и в воскресенье. И Луна – главная врагиня таких наблюдений – не помешает. Она сейчас видна узким убывающим серпом, светит тускло и встает под утро.

ЧТО ТАКОЕ МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК

В фантастических фильмах часто показывают: летают космонавты по орбите, и тут их начинает сечь поток булыжников. На деле даже мощный поток – это одна песчинка на десятки тысяч кубических километров пространства. Если не повезет – попадет в космонавта. Но видите же, столько лет станции летают, и ничего.

Вообразите себе комету. Или астероид. Малое небесное тело. Летает по своей орбите. И – распадается. Причин много. Кометы вообще хрупкие. Астероид может попасть в чье-то губительное гравитационное поле. Был монолит – стали осколки. Их растаскивает по орбите. Теперь вся протяженность орбиты наполнена осколками. Бывает и так: осталось и родительское тело, и его осколки. И вместе вращаются.

С Персеидами именно так. Есть комета, называется Свифта-Туттля. Раз в 135 лет возвращается к Солнцу. Когда-то она выпустила из себя пыль и камни. Очень давно: Персеиды видят как минимум с 36 года нашей эры. В Средние Века поток называли «Слезы Святого Лаврентия», потому что максимум приходился на праздник этого святого.

Но стоп, скажете вы. Если вещество кометы сталкивается с Землей, значит, орбиты кометы Свифта-Туттля и Земли… пересекаются? И сама комета может упасть на нас?

Так и есть, увы. 5 августа 2126 года комета пройдет на ничтожном расстоянии от нас. Размер кометы – 26 километров. Это больше, чем у астероида, который уничтожил динозавров. Ученые говорят: столкновения не будет. Но орбита кометы постоянно меняется… Метеоры – это опасная красота.

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

Летят по небу падающие звезды. На самом деле, это крошечные метеоры. Даже яркая падающая звезда – это частичка меньше песчинки.

Многих сбивает упоминание созвездия Персея. И люди начинают искать созвездие Персея на небе, чтобы увидеть метеоры. Делать этого не надо.

Метеоры летят по всему небу. Если мысленно продлить их пути назад, они сойдутся в созвездии Персея, и только. Зачем вам продлевать что-то назад? Вам важно увидеть саму падающую звезду! Больше шансов – у горизонта, но не слишком низко. У горизонта наши глаза пронзают громадные толщи воздуха. А в такой толще больше вероятность появления метеора. Но, если совсем низко, там легко не заметить метеор. Горизонт часто закрыт, освещен домами. Так что берите примерно треть расстояния между горизонтом и зенитом, самое то.

Старые пособия по наблюдению метеоров советуют: укутайтесь, запаситесь горячим напитком. Наблюдать лучше полулежа. Курорт, а не астрономия!

Не путайте метеоры со спутниками. Спутник – звездочка, которая быстро летит среди других. А у метеора – хвост, и он очень быстрый. Доли секунды.

После ярких метеоров могут наблюдаться следы, которые не рассеиваются минутами. Такие следы лучше наблюдать в бинокль. Поразительное зрелище.

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

От чего зависит цвет метеора?

От химического состава. Метеоры бывают каменные и железные. В основном свечение метеора – это «горит» кислород нашей атмосферы. Поэтому базовый цвет метеора сине-зеленый (таков цвет горения кислорода). А вещества метеора добавляют свои цвета, например, железо – красный. Персеиды в основном сине-зеленые, видимо, это в основном ледышки, и сгорает в них вода, а вода – тот же кислород с водородом.

Почему одни метеоры быстрые, другие медленные?

Скорость полета метеора по небу – это комбинация скорости самого метеора в космосе и скорость Земли. Если Земля летит «в лоб» метеору, скорости складываются, он очень быстр. Если метеор как бы догоняет нас, скорости вычитаются. Персеиды – метеоры средней скорости.

Можно ли наблюдать метеоры в бинокль?

Попробуйте. Поле зрения бинокля невелико. Зато увидите более тусклые метеоры, так что шансы есть. Лучше подойти глазами поближе к созвездию Персея, где собирается «мелочь». Персей сейчас виден на северо-западе на средней высоте над горизонтом. Точного попадания в созвездие не требуется. Скажу сразу, ничего такого не рассмотрите, сам камешек не увидите. Слишком быстро все разворачивается.

Может ли такой метеор упасть на меня?

А почему нет? Вероятность – меньше, чем выиграть в лотерею, но очень крупные метеоры (их называют болидами) могут заканчиваться падением метеорита. За всю историю человечества метеориты лишь несколько раз попадали непосредственно в людей.

ПОПРОБУЕМ СФОТОГРАФИРОВАТЬ

Я люблю фотографировать метеоры. Насмотрелся я на них глазами – свой первый болид я наблюдал в возрасте лет десяти. Ставлю фотоаппарат на всю ночь, он сам снимает, пока не сядет батарейка, или пока не запотеет объектив. В ночь на пятницу я сфотографировал первый в этом сезоне крупный Персеид (на фото).

Сложно ли это? И да, и нет.

Вам нужен более-менее приличный фотоаппарат. Зеркальный или беззеркальный. Это главная трудность – смартфон тут не поможет.

Вам также нужен тросик, который позволит зафиксировать затвор камеры. Такие тросики продаются повсюду, но у вас уже мало времени, чтобы его приобрести. Это вторая трудность.

Еще вам нужен объектив с как можно более широким полем зрения. В идеале «рыбий глаз». К сожалению, рыбьи глаза нынче дороги. Но подойдет и объектив с фокусом, например, 20 мм. Такие часто кладут бесплатно к зеркальным камерам.

Наконец, все это надо на что-то установить. Хорошо – на штатив, но, допустим, нет. Тогда – книгами зажать, кирпичами, лишь бы не двигалось.

На этом кончаются сложности и начинается сплошное удовольствие. Выставьте чувствительность камеры на побольше, режим съемки – серийный, выдержку – секунд на 30. Заранее настройте четкость – вручную, автоматическую резкость уберите. Зажмите тросиком затвор, камера начнет фотографировать. Снова и снова. Пока не сядет батарейка. Спокойно делайте свои дела. Потом посмотрите на фотографии.

Удачной охоты!