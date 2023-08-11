Кто и как создавал антироссийский проект «Украина»: Первый «бандеровский» учебник истории напечатали еще при Горбачеве

Шествие националистов в Киеве, осень 2018 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В августе незалежная отмечает несколько дат - от 32-летия провозглашения независимости до 80-летия начала битвы за Днепр. «День независимости» в Киеве отметят, как привыкли - с помпой, а начало освобождения от немецких нацистов - тихо, по домам. С историком и писателем Евгением Спицыным на «Радио «Комсомольская правда» мы вспоминали о том, как развивался «украинский проект» и во что превратился.

МИНУС СЕЧЬ

- 14 августа 1775-го Екатерина II ликвидировала Запорожскую Сечь - зачем?

- Как в императорском наказе генералу Петру Текели было указано: «Ликвидировать сие образование в ея политическом уродстве». Запорожская Сечь стала инородным телом в рамках Российской империи, чьи границы по итогам первой русско-турецкой войны шагнули далеко на юг.

- Сечь была автономной?

- Украинские ученые, говоря, что Сечь была украинской национальной автономией, подменяют понятия. В Сечи сохранялась выборность гетмана, прежние привилегии - но это была военно-полковая автономия. Как в Войске Донском и Яицком казачьем войске. Постепенно государство наступало на эти привилегии, главным из которых стала ликвидация казачьего круга и выборности всех атаманов или гетман. К концу 18 века Сечь оказалась на грани полной деградации.

СЛАВА ЛЕНИНУ?

- Ленин создал Украину как республику - почему его памятники они свергли?

- Идеология бандеровщины принципиально отличается от идеологии большевиков. Одна идеология основана на зверином национализме, а у большевиков – интернационализм. Дмитро Донцов, теоретик украинского национализма в знаменитом опусе «Национализм» писал: наша задача – не просто создание этнически чистого украинского государства, а уничтожение московско-азиатской империи.

- Зачем советские лидеры проводили политику украинизации?

- Не совсем так. Украинский проект созревал на протяжении всего ХIХ века. И не только Австрией. Деньги, которые немцы выделяли Парвусу на поджигание революционных процессов в Европе, попали не большевикам, а малороссийским сепаратистам, мазепинцам - до начала и в ходе Первой мировой войны. Петлюра тогда был мелким лидером одной из социал-демократических партий.

- Но с крушением монархии украинский проект расцвел.

- Создается Украинская народная Рада, потом – Генеральный комиссариат, избирается так называемый президент Грушевский. Временное правительство во главе с Керенским начинает переговоры на предмет определения автономного статуса Украинской народной республики в составе Российской республики. А Главковерх Русской армии генерал Корнилов начинает формировать из частей воюющей армии украинские национальные части.

- Большевики уже работали с чем?

- Украинская народная республика уже объявляет о своей полной незалежности. И Брест-Литовский договор с правительством Украинской народной республики был заключен чуть ли не на полтора месяца раньше, чем с большевиками – в конце января 1918 года. На основании этого договора и немцы, и австрияки, а потом и румыны официально оккупировали территорию Малороссии и Новороссии.

- Махно бился за свободу Украины?

- Это была первая реакция самого малороссийского народа на эту оккупацию. Как альтернативе петлюровской незалежной Украине, в Харькове формируется руководство Советской Украины. Провозглашается Украинская ССР. Был подписан в 1919 году союз между советскими республиками – хозяйственный, политический, военный.

Историк, педагог Евгений Спицын на радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СТАЛИНА

- Но и после создания Союза ССР на Украине стали заниматься сепаратизмом?

- В 1920 году, когда стало очевидно, кто одержит верх, вчерашние члены эсеровской партии на Украине стройными рядами вступили в РКП(б). И ее отделение – КП(б)У. И там заняли руководящие посты. Хвыля, Любченко, Скрыпник, Шумский - они стали проводить украинизацию на хуторской манер. Этот процесс начался в 1923 году .

- Кто это поддерживал в Москве?

- Бухарин и Зиновьев. Ленин уже был тяжело болен, а часть партийно-государственного руководства с большой опаской за всем этим следила. В апреле 1926 года Сталин в письме «Товарищу Кагановичу и другим членам ЦК Компартии Украины» писал: «Вы сейчас насильно русские пролетарские массы Донбасса и Криворожья украинизируете. Это есть не форма национального освобождения, а форма национального гнета, которая может породить в русских пролетарских массах антиукраинский шовинизм». А ранее Дзержинский написал Ленину: «Дорогой Владимир Ильич, средняя интеллигенция на Украине почти вся петлюровская. Они стоят на позициях украинского сепаратизма и отделения Украины от России».

СЛАБОСТЬ ГОРБАЧЕВА

- То была первая волна украинизации?

- Первая из трех. Потом при Шелесте, в начале 1960-х, и при Горбачеве в 1980-х, когда создавался «Рух». При раннем Брежневе, когда во главе Украины становится Петр Шелест, начинается новая украинизация, на тот самый рогульский манер. Шелест заигрывает с националистической интеллигенцией. Он выпускает книжку «Україна наша Радянська». Она даже обсуждалась на заседании Политбюро, а Шелесту было высказано соответствующее неудовольствие — от Косыгина, Брежнева, Суслова. Петр Ефимович не понял, что ему сказали, и поплатился своим местом.

- Украину возглавил Щербицкий.

- Брежнев мотивировал это назначение так: «Товарищ Щербицкий твердо стоит на позициях Богдана Хмельницкого, то есть союза русского и украинского народа».

- И вот горбачевская перестройка.

- Начинается третий этап украинизации. На рубеже 1988-1989 годов впервые на территории Украины в Издательстве политической литературы, которое под контролем ЦК Компартии Украины, печатается учебник Ореста Субтельного. Этот украинский националист проживал в Канаде, окормлял тамошнюю бандеровскую эмиграцию. А его печатают и приглашают в советский Киев. И его там принимают на ура.

- Тогда же создается движение «Рух»?

- Да, так называемое движение в поддержку перестройки. Я лично слышал от человека очень осведомленного, которому тогдашний глава КГБ Украинской ССР Марчук сказал, что «движение «Рух» создавали мы, украинские чекисты». Причем по прямому указанию Москвы. И госбезопасность отбирала руководителей этого «Руха». Член Политбюро Александр Яковлев убеждал Горбачева: «Это настоящее движение за перестройку, это шпилька закостеневшему партаппарату».

- Горбачев как отреагировал на то, что Украина в августе 1991-го принимает Декларацию о независимости?

- Начал заниматься уговорами: «Товарищи, как можно представить Советский Союз без Украины? Россия и Украина являются сердцевиной нашего Союза. Я сам наполовину украинец, у меня мать – Гопкало, а Раиса у меня вообще стопроцентная украинка». А в результате последних выборов в Верховный Совет Украинской ССР более 100 депутатских мест получили представители «Руха» - и вот Горбачев занимался их увещеванием.

БОРИС НЕ ПРАВ

- Ельцин в том же 1991-м мог сохранить Крым российским, в Беловежье?

- Он не только мог потребовать вернуть Крым обратно в состав России. Ельцин мог потребовать от главы Украины Кравчука исполнить закон о порядке выхода союзной республики из состава Союза ССР. Этот закон был принят в апреле 1990 года. И там была сложная процедура, этого выхода.

- Сначала референдум?

- Причем с четко поставленным вопросом. Затем, в случае одобрения вопроса о выходе, создается рабочая комиссия из представителей федерального центра и союзной республики, которая решает все спорные вопросы. Территориальные, финансовые и т.д. И срок работы этой комиссии устанавливался до 5 лет. И когда завершалась работа этой комиссии - надо было проводить еще один референдум. Вот как могла по закону выйти союзная республика из состава СССР.

- При Ельцине было выведено ядерное оружие из Украины в Россию?

- Тут инициатива была, прежде всего, американцев. В 1991-м, когда президент Буш-старший последний раз приезжал в СССР, он специально после Москвы заехал в Киев, выступал там в Раде и просил украинских депутатов не подстегивать процесс выхода Украины из состава Союза .

- Именно из-за ядерного оружия?

- Американцы очень боялись, что после развала Советского Союза значительная часть ядерного оружия окажется бесконтрольной. Тогда они еще не контролировали политические элиты и процессы на Украине. Именно американцы инициировали начало Будапештского процесса.

- И Киев отдал все ядерные ракеты Москве?

- Еще Казахстан и Белоруссия.

- А на Украине звучали голоса: давайте оставим?

- Звучали голоса, причем именно со стороны украинских националистов. А питерский мэр Анатолий Собчак еще в 1992 году сказал о том, что война между Россией и Украиной при подобном развитии событий будет неизбежной.