Шьют военную форму для беременных и отправляют школьников в полевые лагеря: Режим Зеленского готовит детей к мобилизации

В Верховную раду внесли законопроект о запрете выезда уже сейчас, не дожидаясь никакого мирного времени, подросткам и юношам в возрасте от 16 до 18 лет. Понимаете, да? Фото: EAST NEWS

Редкое по точности определение увидел сегодня в Телеграм-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева – "мясокомбинат контрнаступления". Мясокомбинату все равно, кого и как перемалывать в своих чудовищных агрегатах – ему главное, чтобы сырье поступало вовремя, без задержек, и чтобы его было достаточно. Чем и заняты, собственно, Зеленский и компания, попутно обрастая миллиардами долларов в качестве "жировой прослойки".

При этом, они не гнушаются уже ничем. На днях один из народных депутатов Украины выступил с инициативой о запрете мужчинам на три года после окончания военных действий выезжать с Украины. Иначе, дескать, нация не сможет сохраниться. Хотя депутат получил отлуп, его инициативу просто отложили на время.

В Верховную раду внесли законопроект о запрете выезда уже сейчас, не дожидаясь никакого мирного времени, подросткам и юношам в возрасте от 16 до 18 лет. Понимаете, да? Мобилизацию надо обеспечивать, мясокомбинат требует сырье. Суть "мясокомбината контрнаступа" уже начинают понимать на Украине и обычные граждане. Еще не все, далеко не все, но уже многие.

Одна из жительниц Киева написала, какое чувство облегчения она испытала, когда ее 17-летний знакомый смог пересечь границу и избежал будущей мобилизации. Она была рядом с несколькими ребятами, которые пересекли границу и радостно сообщали об этом родственникам по телефону. А их в ответ поздравляли оставшиеся или сопровождавшие их родственники.

- В поезде таких ребят много, и они уезжают навсегда. Учиться, работать, жить. Их выталкивают из страны мамы, бабушки, с ними в сопровождение посылают старших сестер. Чей это выбор, кто управляет этим потоком? Страх, стремление к перспективам, уныние? – задается она вопросами, которые сейчас наконец-то стали беспокоить не только ее.

Пограничники уже сейчас ставят различного рода препоны при выезде 17-летним юношам, требуя от них разрешения из военкоматов (ТЦК), хотя не имеют на это никакого права. Но у кого сила, тот и прав, а у кого в руках автомат, тот и закон.

Зеленский и компания реально уже пустились во все тяжкие. Учителей Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областей обязали обеспечить в новом учебном году наличие учащихся 7-9-х классов на еженедельных занятиях в полевых лагерях "Юные партизаны". Там подростков собираются учить рыть окопы и укрытия и обучать "стрельбе из огнестрельного оружия, разминированию и минированию, уничтожению вражеской техники". Неужели решили формировать "Зелеюгенд" из зазомбированных детей, как в какой-нибудь Африке или гитлеровской Германии?

И это, оказывается, еще не предел. Гитлер хотя бы не трогал женщин. А в Киеве замминистра обороны Ганна Маляр с радостью сообщила, что в униформу ВСУ теперь официально входит и женский полевой костюм, созданный в полном соответствии с антропометрическими данными женщины, с учетом всех особенностей женской фигуры.

- Одним из преимуществ этого костюма является то, что его можно носить даже во время беременности, так как верхняя часть брюк эластичная и очень хорошо растягивается до нужных размеров, - похвалилась Маляр, даже на секунду не задумавшись, насколько античеловечно ее высказывание и сколь оно просто кощунственно. Украинское ноу- хау – униформа для беременных. Потому что украинцев и украинок не жаль, как объяснил президент Польши Анджей Дуда журналисту Washington Post

- Это очень просто. Прямо сейчас российский империализм можно остановить дёшево, потому что американские солдаты не умирают. Но если мы не прекратим российскую агрессию сейчас, придётся заплатить очень высокую цену, - объяснил президент Польши разницу в цене между погибающими украинцами и американцами.

На Украине начали понимать, что происходит и не только в той части, которая касается военных действий. Вирусным стал ролик, в котором молодой мужчина из Львова терпеливо и даже сочувственно объясняет, что "адекватное население уедет из Украины".

- Люди уедут отсюда. Адекватное население, у которого есть средства и как-то адекватно оценивает эту ситуацию, я думаю, все выедут, - объяснил мужчина и заключил. - Ну, я поеду точно. Я вам скажу честно, у меня нет желания сюда возвращаться, потому что, смотря на ситуацию, которая творится, какой хаос вокруг, то нет.

Бегут не просто от военных действий, а из нынешней Украины, какой ее сделали Зеленский вместе со своей командой. И это гораздо страшнее и для самого нынешнего президента Незалежной, и для нее самой, сколько бы нечистот ни выливали ежедневно и ежечасно всякие Гордоны, Подоляки, Арестовичи и прочая гниль с потугами на интеллектуальность. Люди просто не хотят жить в этой стране. И это уже не только про конфликт. Вернее, не столько про него. Приговор Украине выносят сами ее граждане. Приговор, который не подлежит обжалованию.