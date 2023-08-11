В редакции «Комсомольской правды» состоялся круглый стол с дискуссией о массовом спорте

В дискуссии приняли участие руководители спортивных организаций, президенты федераций по разным видам спорта, а также эксперты индустрии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Олимпиады, чемпионаты мира, медали, профессиональные лиги – лишь верхушка пирамиды спорта. А в ее основании находится массовый спорт. Но при этом массовому спорту, его проблемам и достижениям уделяется не так много внимания. Намного чаще обсуждают звезд спорта и завоеванные ими медали. Накануне Дня физкультурника в редакции медиагруппы «Комсомольская правда» прошел круглый стол, посвященный проблемам массового спорта.

В дискуссии под названием «Массовый спорт в России: как привлечь новых любителей? Как могут помочь профессионалы?» приняли участие руководители крупных спортивных организаций, президенты федераций по разным видам спорта, а также эксперты индустрии.

Партнером мероприятия стала российская торговая марка Bombbar – производитель протеиновых батончиков, снековой высокобелковой продукции, перекусов и завтраков без сахара, являющаяся одним из лидеров на рынке спортивного питания.

Студенческий спорт – один из фундаментов массового спорта

Открыл дискуссию исполнительный вице-президент Международного спортивного комитета БРИКС Дмитрий Фридман. Он напомнил, что скоро в Екатеринбурге стартует Международный фестиваль университетского спорта. А также отметил важную роль, которую играют студенческие соревнования.

Исполнительный вице-президент БРИКС Дмитрий Фридман. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Спорт нужно рассматривать не только как фактор здоровья и высоких достижений. Спорт нужно, прежде всего, рассматривать как инструмент взаимодействия между людьми, обществом. Я могу привести несколько примеров, которые ярко свидетельствуют о том, что взаимодействие в плане спорта среди университетов, особенно когда мы говорим о пространстве БРИКС и дружественных государств, оказывает чрезвычайно полезное влияние на развитие отношений между нашими странами», – заявил Дмитрий Фридман.

Исполнительный директор «Федерации нард и бэкгэммон России» Вадим Журба рассказал о важности интеллектуальных видов спорта.

Исполнительный директор Федерации нард и бэкгэммон России Вадим Журба и Президент Федерации адаптивного тхэквондо России Александр Смирнов Фото: Иван МАКЕЕВ

«Спорт – это же гармоничное развитие. А какое же гармоничное развитие может быть без интеллектуального развития? И интеллект тренируется так же, как и мышцы. Поэтому недооценивать интеллектуальные виды спорта абсурдно. Нарды – это интеллектуальный вид спорта. А если уж говорить о массовости, то он, наверное, один из самых удобных для этих целей. Мы очень хорошо интегрируемся с другими видами спорта. Мы можем быть дополнением, мы можем быть основной площадкой. Мы можем быть и корпоративным спортом», – сказал Вадим Журба.

Партнер мероприятия — Российская торговая марка Bombbar. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Фраза «В здоровом теле здоровый дух» – аксиома для компьютерного спорта»

Из интеллектуальных видов спорта особенную популярность в России набирает компьютерный спорт. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит объяснил, как этот вид и его огромная молодежная аудитория могут быть задействованы в популяризации спорта. И как ни странно, в этом помог профессиональный компьютерный спорт и его огромные призовые.

«В нашем спорте образовалось большое количество денежной массы. Мне лично не очень нравится, что сейчас спортсмены соревнуются не за медали и кубки, а за рубли. Тем не менее для молодежи это очень большой аргумент, и очень много людей туда хлынуло. И здесь выяснилось, что люди, которые побеждали и зарабатывали деньги, занимаются параллельно каким-то классическим спортом. И именно то, что их физическое состояние было выше, позволило им побеждать в интеллектуальном направлении. Поэтому слова «В здоровом теле – здоровый дух» для киберспорта – это не просто красивая фраза, это аксиома», – поделился наблюдением глава Федерации компьютерного спорта.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит и Директор по коммуникациям Всероссийской федерации фиджитал спорта Ида Ступина Фото: Иван МАКЕЕВ

Эту мысль продолжила директор по коммуникациям Всероссийской федерации фиджитал спорта Ида Ступина. Само слово «фиджитал» образовано от слова «физикал» + «диджитал». «Если простым языком объяснять, и наши спортсмены сначала играют в приставку, а потом бегут на поле и играют в футбол, – объяснила Ида Ступина. – И мы наткнулись на такое интересное исследование, что гармоничный человек гармоничен за счет множества факторов. Занятия любым видом спорта позволяют сохранять физическую активность, здоровье, а интеллектуальный спорт помогает развивать стратегическое мышление. И как раз из этого и родилась миссия нашей федерации».

Какой вид спорта из корпоративных самый популярный

Особый интерес вызывали выступления представителей фитнес-индустрии и корпоративного спорта. По словам президента НП «Национальное фитнес-сообщество» Елены Силиной, в России занятия в фитнес-клубе более чем доступны. «Особенно после пандемического кризиса, – отметила она. – Фитнес-клубы долго выходили из этого коллапса и делали все возможное для того, чтобы максимально вовлечь в занятия физической культурой и спортом разные слои населения. И один из принципов – это формирование доступной ценовой политики. Если смотреть на качество услуг, на количество этих услуг, на возможности, которые даются всем желающим заниматься в фитнес-клубе, то это большой очень спектр. И на сегодняшний день фитнес-клуб – это единственное место, где достаточно четко, лаконично и очень узко походят к клиенту».

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Фото: Иван МАКЕЕВ

А вице-президент Ассоциации развития корпоративного спорта Елена Кочурова рассказала, какие виды пользуются наибольшей популярностью в различных компаниях.

«Все компании настаивают на том, чтобы развивать футбол, волейбол и баскетбол. Потому что это командообразующие виды спорта, они решают задачи сплочения коллектива. Но в футбол играют 20–30 человек в компании, когда в ней трудятся, может быть, 10 тысяч человек. Соответственно, популярным видом физической активности, например, является северная ходьба – это очень такой достаточно популярный корпоративный вид физической активности. Но знаете, какой вид спорта наиболее популярен? Перетягивание каната! Вы не поверите, это очень крутой вид спорта. Опять же, он командный, он не требует больших затрат, и, когда выходят те же самые компании друг напротив друга и смотрят друг другу в глаза и перетягивают канат, это фантастическое зрелище. У нас часов по 6–7 проводятся эти соревнования, потому что большое количество участников».

Вице-президент Ассоциации развития корпоративного спорта Елена Кочурова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Шашки – самый народный из интеллектуальных видов спорта

На обсуждении круглого стола также выступали другие эксперты и руководители. Президент Региональной общественной организации «Олимпийский совет Костромской области» Камран Бабаев рассказал, как обстоят дела с массовым спортом в регионах. Вице-президент Федерации шашек Москвы Наталья Грязнова обратила внимание, что как раз шашки являются самым народным из интеллектуальных видов спорта.

Вице-президент федерации шашек Москвы Наталья Грязнова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент Федерации адаптивного тхэквондо России Александр Смирнов рассказал, что одной из самых больших проблем для занятий массовым спортом людей с ограниченными возможностями по здоровью является нехватка тренеров, способных вести такую работу.

А представитель Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ заслуженный тренер России Сергей Федоров сообщил, что для занятий его видом спорта большого количества людей есть отличная возможность – гребля на лодках класса «Дракон». И действительно, этот вид гребли словно создан для корпоративного спорта, где постоянно ищут новые формы активности.

Если в пешей доступности есть парк или фитнес-студия, то люди занимаются спортом на треть чаще

В финальной части дискуссии выступила руководитель исследовательского агентства «Макушева и партнеры» Мария Макушева. И представила несколько интересных выводов об исследовании массового спорта.

Согласно им, восемь из десяти тех, кто сегодня физически пассивен, не занимается спортом, уже пробовали, и не раз, а потом бросали. А сама привычка заниматься спортом закладывается в детстве. «Семейный спорт – крайне перспективное направление, чтобы развивать в долгосрочной перспективе устойчиво эту историю, создавать для нее фундамент», – обратила внимание Мария Макушева.

Руководитель исследовательского агентства «Макушева и партнеры» Фото: Иван МАКЕЕВ

Городская среда – самый важный фактор привлечения простого любителя к спорту. Если в пешей доступности есть парк, адаптированный для прогулок и пробежек и небольшие фитнес-студии, то люди занимаются спортом на треть чаще. А когда у работодателя есть соответствующая программа, шансы, что человек занимается регулярно спортом, повышаются на 20 процентов.