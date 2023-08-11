Не нужно создавать себе дополнительные трудности: как получить удовольствие от отпуска при нехватке денег

Качество отдыха зависит не от того, сколько денег вы потратили и сколько всего увидели, а прежде всего от того, насколько вам удалось переключиться Фото: Shutterstock

Две трети россиян в отпуске «экономят на всем». В первую очередь — на жилье и развлечениях. И лишь каждый пятый может спланировать отдых так, чтобы ни в чем себе не отказывать. Такими грустными получились итоги опроса, проведенного на нашем сайте kp.ru

Неудивительно, что - как показал уже другой опрос, от сервиса aviasales — мечты об отпуске и реальность не совпадают у 40% россиян.

В самом деле, испортить отпуск жесткой экономией можно, даже оказавшись в самом прекрасном месте. Коллега недавно признался, что терпеть не может Барселону и Флоренцию. А все из-за дешевого жилья — сэкономить удалось, но отпуск превратился в мучения. Да и каждый из своего опыта может привести кучу таких примеров.

- Главная цель отпуска — отдохнуть, а не создать себе дополнительные трудности, после которых вы будете себя чувствовать еще более усталыми, чем до того. А чтобы все-таки отдохнуть и успеть восстановить силы, надо, во-первых, чувствовать себя комфортно, а во-вторых, иметь возможность переключиться с обычной своей деятельности на что-то другое. И не всегда это напрямую связано с количеством затраченных денег, важнее понимать, что сейчас лично для вас будет отдыхом, — говорит психолог-консультант Максим Свиридов. - И экономить нужно, исходя в первую очередь из этого понимания.

В интернете можно найти массу «проверенных» советов по экономии в отпуске. Они в целом правильные. Но, как считает эксперт, следовать им без учета своих индивидуальных особенностей и обстоятельств — лучший способ испортить себе отдых. Например, взять расхожий совет — дешевле питаться и жить вне туристических зон. Да, дешевле. Но если вы и так устали физически, а в отпуске опять приходится мотаться часами туда-сюда между жильем и достопримечательностями… Да вы скорее возненавидите тот город, красотами которого приехали насладиться, чем получите удовольствие и отдохнете.

- Качество отдыха зависит не от того, сколько денег вы потратили и сколько всего увидели, а прежде всего от того, насколько вам удалось переключиться, — утверждает Максим Свиридов. - В примере с уставшим человеком — он просто не в состоянии получать в такой ситуации в самом распрекрасном городе какие-то приятные впечатления и гораздо лучше бы отдохнул, читая книжку на даче. И сэкономил бы гораздо больше. Может быть и противоположная история. Работнику на удаленке, который целыми днями не выходит из дома и вживую общается только со своей кошкой, вряд ли стоит планировать уединенный отдых с экономией на экскурсиях и развлечениях.

ОПРОС «КП»

На чем вы чаще всего экономите в отпуске

11% - На жилье – ищу варианты подешевле

2% - На питании

3% - На билетах

6% - На экскурсиях

10% - На развлечениях (концертах, аттракционах и т.п.)

5% - На подарках и сувенирах

8% - На шопинге

36% - Экономлю на всем

19% - Ни в чем себе не отказываю на отдыхе

(В опросе приняли участие 10,4 тысячи человек)