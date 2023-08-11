Бузова в Анапе, Киркоров на Крите: Сколько денег потратили на отдых звезды

Лиза Боярская и Максим Матвеев в Горном Алтае. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Последний месяц лета наши артисты проводят насыщенно. У многих звезд в августе интересные маршруты – отдыхают перед началом нового театрального, гастрольного, концертного, телевизионного сезона. Приценились – сколько стоит похожий отпуск, а звезды часто выбирают одни из самых дорогих отелей региона: смотрели цены в похожих.

Алтай

Супруги Елизавета Боярская и Максим Матвеев оставили сыновей с бабушкой и дедушкой, а сами отправились в поход. Актеры отдыхают в Горном Алтае. Супруги отдыхают в отдаленных местах Горного Алтая, вдали от туристических мест. Путешествуют по подобранному для них профессионалами маршруту: ходят в горы, живут в палатке, любуются водопадами, катаются на катамаране по озеру. Максим изредка делится впечатлениями: «Без связи, перезагрузка, наедине с природой». На одном из снимков Матвеев опубликовал толстый сценарий нового сезона сериала «Триггер», который он прихватил с собой – учит роль, скоро съемки.

Ирина Пегова на Алтае. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Артистка Ирина Пегова удивляется: «Как так - дожить до моих лет и только сейчас добраться до Алтая!?» Пегова остановилась в одном из эко-отелей Горного Алтая – место живописное, каждый день новые экскурсии. Зрелища у актрисы чередуются с застольями: «Здесь я наслаждаюсь традиционными алтайскими блюдами, можно отведать: маралятину, баранину, хариуса, таймень, колбу. А также попробовать алтайский мед с собственной пасеки и несколько видов травяного чая. Хорошо ж!»

Ольга Бузова успела в августе посетить несколько российских курортов, среди них и Яровое озеро на Алтае. Туристы приезжают на озеро Большое Яровое ради особенности водоема – она заключается в бальнеотерапевтическом эффекте, который дает соленая вода и залежи целебной грязи. Местные жители называют его алтайским Мертвым морем.

Цены: Перелет из Москвы до Горно-Алтайска и обратно эконом-классом на 1 человека – от 16 тыс. руб. Неделя в эко-отеле 5 звезд на двух человек: от 150 тыс. руб.

Ольга Бузова на балконе номера в 5-м отеле Анапы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Краснодарский край

Ольга Бузова совместила гастроли с отдыхом на курорте: «Который год подряд приезжаю в Анапу!» Артистка остановилась отдохнуть в пятизвездочном отеле, расположенном в скале. Гостиница находится рядом с морем, и Ольга проводило дни напролет на пляже: загорала, купалась.

Ольга Кабо проводит отпуск в оздоровительном отеле-санатории Геленджика. С утра у артистки каждый день целый список процедур: гидромассажи, душ Шарко, йога, бассейн и много других интересных манипуляций. А также: прогулки, купание в море.

Цены: Проезд на поезде из Москвы до Анапы и обратно классом СВ на 1 человека – от 40 тыс. руб. Неделя в отеле 5 звезд на двух человек: от 140 тыс. руб.

Юлия Барановская с детьми на Шпицбергене. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Шпицберген

Юлия Барановская с тремя детьми улетела знакомиться с белыми медведями. Телеведущая сейчас на Шпицбергене: «Это северный архипелаг из трех крупных и семи мелких островов, на которых поселок Баренцбург и Пирамида, территории Грумантбюен и Колсбей, а также Тундра Богемана принадлежат России. Нас ждет экспедиционный круиз». Барановская побывала в городе с самым северным поселением в мире - Ню-Олесунн: там живут 30 ученых из 11 стран, которые занимаются изучением изменений климата и влиянием его на окружающую среду. Во время путешествия Юлия с детьми занялись каякингом (плавание на лодке с веслами) среди ледников: «Эмоции невероятные. Помимо того, что ты наслаждаешься безумными видами, так еще и без посторонних звуков, рева мотора, подплываешь очень близко к тем местам, к котором на судне не смог бы. В нашем случае это был утес Алкефьеллет: птиц здесь очень много, около шестидесяти тысяч. Для всех них утес как настоящий замок служит домом, здесь они вьют гнезда в большом количестве».

Юлия Барановская в городе с самым северным поселением в мире - Ню-Олесунн. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Цены: Экспедиционный круиз в Арктику на архипелаг Шпицберген на 10 дней на одного человека (все включено, и перелет) – от 700 тыс. руб.

Валерия принимает солнечные ванны в курортной тени. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Италия

Валерия загорает на итальянском курорте не так, как другие отдыхающие. Пока ее муж продюсер Иосиф Пригожин поджаривается на солнышке и делает фото жены-звезды для соцсетей, она передвинула лежак в тень не случайно. Певица Валерия объясняет: «Удивительно, как с годами поменялось мое отношению к загару. Последний месяц лета идет, а я всего пару раз лежала на солнышке. Теперь в свои 55 лет берегу оставшийся коллаген, он разрушается под воздействием солнечных лучей».

Оксана Акиньшина с детьми от брака с бывшим супругом продюсером Арчилом Геловани путешествует по городам Италии. На фото артистка с 10-летним Костей и 6-летней Эмми на экскурсии по Венеции. После серии экскурсий, Оксана с детьми проводит отпуск на итальянских пляжах.

Акиньшина с детьми в Венеции. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Владимир Познер с женой по традиции проводит август в Форте-деи-Марми. Форте-дей-Марми называют пляжным Куршевелем.

Цены: Перелет «туда-обратно» эконом-классом – от 200 тыс. руб. Неделя в отеле 5 звезд на двух человек в Форте-деи-Марми: от 760 тыс. руб.

Греция

Нонна Гришаева с супругом Александром и 16-летним сыном Ильей на севере Греции пляжный отдых чередует с экскурсионным. Актриса так подписала это фото: «Монастыри в Метеорах. Благодать».

Нонна Гришаева с семьей посетила монастыри в Метеорах. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Филипп Киркоров несколько лет назад купил виллу в небольшом курортном городе на северном побережье острова Крит за 10 млн евро. Совсем рядом Средиземное море – шум волн слышен с балкона. Август певец с детьми проводит на этой вилле. Каждый год Киркоров привозит сюда на отдых кого-то из друзей. На этот раз Филипп привез с собой пластического хирурга Тимура Хайдарова, его жену, детей и других родственников. Хайдаров сделал Киркорову серию пластических операций – липосакции, ушивание мышц живота и прорисовка спортивного рельефа и другие. Пока Киркоров загорает и катается на серфе с Хайдаровым в Греции – в России разгорелся грандиозный скандал: звезды и другие пациентки обвиняют пластического хирурга в том, что он сделал им операции, которые обернулись различными проблемами.

Киркоров на Крите регулярно показывает сделанный хирургом пресс. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На вилле Киркорова всего четыре просторных комнаты. Потому его пластический хирург с многочисленными родственниками снимает похожую виллу по соседству.

Цены: Перелет «туда-обратно» эконом-классом – от 300 тыс. руб. Неделя в отеле 5 звезд на двух человек на Крите: от 240 тыс. руб.