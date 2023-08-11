От «терпимо» до «очень плохо»: Центробанк назвал три сценария для экономики России

Коротко рассмотрим все три сценария в порядке убывания оптимизма Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

«И обвалится цена нефти до 30 долларов, ВВП рухнет на 5%, а кризис 2008 года покажется цветочками» - гласит прогноз Центробанка (пусть и несколько перефразированный) до 2006 года включительно. Впрочем, это лишь самый пессимистичный сценарий.

О чем это мы? А вот о чем: в пятницу, 11 августа ЦБ выпустил доклад о том, что может ждать нашу экономику в обозримом будущем. Сценария три: «Базовый», «Усиление фрагментации» и «Рисковый».

Какое же будущее пророчат нам эксперты ЦБ? Коротко рассмотрим все три сценария в порядке убывания оптимизма.

Сценарий №1: жить можно

Сценарий №1

Он же «базовый сценарий». То есть именно в такое развитие событий Центробанк верит сильнее всего. Два следующих сценария – просто страшилки (ну, будем на это очень надеяться), поэтому ЦБ именует их альтернативными.

Что характерно, базовый сценарий – самый оптимистичный, но и он не сулит нам процветания. Тут отдельное спасибо экспертам ЦБ за то, что описывают положение вещей реалистично, а не по принципу «как бы не расстроить начальство».

Итак, самое лучшее, что может предложить сейчас экономическая жизнь - «отсутствие новых шоков». При этом сценарии не будет ни новых масштабных санкций, ни новых серьезных конфликтов.

- При этом введенные в отношении российской экономики санкции сохранятся на всем прогнозном горизонте (до 2006 года, - Ред.). Товары российского экспорта на мировом рынке продолжат продаваться с дисконтом, - прогнозируют аналитики ЦБ в своем докладе.

Что касается инфляции в России, то она успокоится к концу 2024 года и устаканится в районе 4% годовых. ВВП будет расти медленно, но верно: на 1-2,5 процента каждый год.

Сценарий №2: табачок врозь

Сценарий №2

На языке ЦБ этот сценарий называется «усиление фрагментации». Проще говоря, глобализация постепенно сходит на нет, страны делятся на разные блоки. Производство различных товаров из Китая – Вьетнама – Бангладеш переносится обратно на свою территорию или в близкие (географически и идеологически) страны.

Ничего хорошего эта «деглобализация» не обещает: страны собачатся, не поставляют друг другу товары и комплектующие, цены растут.

- Для российской экономики, помимо ухудшения условий торговли в целом, это также означает вероятное усиление санкционного давления, - официальным, но оттого не менее тревожным языком стращает нас Центробанк.

Инфляция в этом случае у нас продолжит расти и в следующем году не опустится ниже 5-7%. Центробанку придется повышать ключевую ставку. А вслед за ней всегда дорожают кредиты, то есть развитие экономики замедляется.

Сценарий №3: не дай бог

Сценарий №3

Кавалькада всадников Апокалипсиса, размахивая косами, на полном ходу врубается в мировую экономическую систему. Ошметки стабильности, благополучия, процветания летят во все стороны. Все это Центробанк именует «рисковым» сценарием.

Выглядит он, если вкратце, примерно так. Центральные банки стран мира отчаянно борются с инфляцией. Ключевые ставки растут. Компании берут меньше кредитов, банки чувствуют себя все хуже.

- Результатом может стать мировой кризис, сопоставимый по масштабу с кризисом 2007–2008 годов, - предупреждает ЦБ.

Но для некоторых стран все может быть и хуже, чем в 2008-м: «деглобализация», о которой мы говорили в сценарии №2, никуда не девается.

- Деглобализация будет усиливать негативные эффекты финансового кризиса, - пугает Центробанк.

А глобальный кризис – это всегда падение цен на нефть, наш главный экспортный товар. По самому грустному прогнозу ЦБ, в 2025 году баррель стоит $30 (сейчас цена выше $80). Инфляция вырастает до двузначных цифр. Но и это не все.

- Для российской экономики возможно дальнейшее усиление санкционного давления. Сокращение выпуска российской экономики будет продолжаться два года. Экономика перейдет к восстановительному росту в 2,0–3,0% только в 2026 году, - аналитики Центробанка мастерски нагоняют саспенса в стиле раннего Хичкока.

Остается только еще раз подчеркнуть, что два последних сценария – альтернативные. Чтобы они случились, звезды должны сойтись слишком уж неудачно.