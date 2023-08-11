Роснефть презентовала приложение для автотуристов

Фото: ПАО "НК"Роснефть"

Роснефть запустила приложение для автотуристов. Называется оно «Горизонты России: Поехали с нами!». Сервис будет способствовать удовлетворению спроса на внутренний туризм и позволит автолюбителям, предпочитающим путешествовать на машине, выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС компании. Пресс-конференция по случаю запуска нового онлайн-сервиса для автопутешественников состоялась в медиагруппе «Комсомольская Правда». В мероприятии приняли участие представители компании «Роснефть», комитета по туризму города Москвы, министерства туризма Тверской области, комитета по туризму Ленинградской области и общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга.

— Сейчас в приложении «Горизонты России» можно найти первый маршрут Москва-Петербург, — рассказала представитель Роснефти.

— Мы хотели бы от компании «Роснефть» сегодня представить наш новый продукт, – информационно-сервисную платформу «Горизонты России». Он с сегодняшнего дня реально работает. Если вы зайдете в интернет, наберете «ГоризонтыРоссии.РФ», то эта платформа с сегодняшнего дня начала работать. Это старт этого продукта, это его первоначальная форма и стадия, он будет развиваться, и развиваться будет буквально каждый день. Сейчас на нем представлен первый наш маршрут от Москвы до Санкт-Петербурга или от Санкт-Петербурга до Москвы, как угодно. Это, на наш взгляд, наиболее интересный. Почему это первый маршрут? Потому что с первым субъектом РФ, с которым начала работать компания, это Москва. Это комитет по туризму, очень инициативные коллеги наши, с которыми мы серьезно проработали вопрос. И на Питерском форуме было подписано соглашение между «Роснефтью» и комитетом по туризму города Москвы о взаимном сотрудничестве. Потому что мы серьезно взялись за дело, проработали взаимодействие, и думаем, что очень понравится всем автотуристам наше сотрудничество. Потому что будут предложены бонусы, скидки, интересные мероприятия и проекты для автотуристов со всей страны, которые будут приезжать в Москву, и будут иметь преференции, заезжая на наши заправки и взаимодействуя с сервисом «Русспас», с которым активно занимается Москва, комитет по туризму. Что мы хотим отметить? Наверное, сервисов много в стране, но наш сервис немножко отличается, — сказала представитель Роснефти на пресс-конференции.

По словам представителя Роснефти, сервис взаимодействует с Яндекс.Навигатором.

— На этом маршруте мы можем посмотреть не только заправки, а будут указаны все интересные туристические места нашей страны, в которые, слегка отъехав от основной трассы, можно будет заехать и что-то посмотреть. Не надо будет ничего выбирать, только нажать соответствующую кнопку. Вам Яндекс построит маршрут, где вы можете посмотреть, что интересного в Торжке, в Твери, где-то еще вы можете увидеть, и как вам правильно и быстро добраться. На заправках мы будем представлять все сервисы, которые есть, чтобы вы сразу видели, что это не просто заправка, а это кафе или кафе обустроенное, с душем, с аптекой, то, что необходимо в дороге всем нашим туристам, — отметила представитель Роснефти на пресс-конференции.

Зампредседателя Комитета по туризму Москвы Алина Арутюнова добавила, что автомобильные туристы занимают значительную долю в общем въездном потоке в Москву.

— Москва – большой транспортный хаб, каждый четвертый прибыл в город на автомобиле. И если мы смотрим вот эту структуру въезда туристов в Москву, мы понимаем, что больше всего на автомобилях путешествуют две группы туристов – семьи с детьми и деловые туристы. И те, и другие туристы – это фокус Москвы, мы все заинтересованы именно в этих категориях. Потому что деловой туризм – это с большой вероятностью возвратный туризм, а семейный очень важен с точки зрения развития туристической культуры в целом, — сказала она.

Сервис «Горизонты России: Поехали с нами!» предлагает автопутешественникам познакомиться с достопримечательностями трассы М10 «Россия» – по пути между двумя столицами. В настоящее время ведется работа по разработке других направлений и интеграции объектов туристических маршрутов регионов-партнеров.

— Мы начали сотрудничество с Ленинградской, Новгородской областями. В наших планах – заключить в ближайшем будущем соглашения с 17 регионами, — сказала представитель Роснефти.

В ходе пресс-конференции президент Ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев вручил представителям НК «Роснефть» благодарности сотрудникам 7 автозаправочных станций.

— Сотрудники с любовью относятся, дают свои пожелания. Для нас это очень важно. И очень важно, конечно, открывать Россию. Так что еще раз большое спасибо компании, большое спасибо всем, кто сегодня присутствует и понимает нас, автотуристов. Мы, пользователи дорог, благодарим вас за то, что вы увидели перспективу развития туротрасли.

Также Сергей Лобарев напомнил, что в России более 50 млн водителей транспортных средств, 2,5 млн водителей мотоциклов, 20 тыс. водителей автодомов, 1,3 млн водителей, которые управляют транспортным средством с ручным управлением. «Все это потенциальные автотуристы...», - отметил Лобарев на пресс-конференции.