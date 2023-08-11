Цены на курицу выросли из-за потерь поголовья от птичьего гриппа

Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность повышения цен на мясо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность повышения цен на мясо — эту информацию, распространившуюся в СМИ, подтвердили kp.ru на одном из столичных мясоперерабатывающих предприятий.

- Это правильно, что ФАС спохватился, только нужно было это делать еще раньше, - сказал kp.ru руководитель предприятия, пожелавший остаться неназванным. - Рост цен в сезон барбекю происходит не первый год, Росстат достаточно оперативно предоставляет информацию о ценах, по которой можно судить, что происходит в отрасли. И да, сейчас рост цен выше, чем обычное сезонное повышение

Однако, по мнению собеседника, явная спекулятивная составляющая в повышении стоимости прослеживается только в ценах на свинину. Цены на мясо курицы и говядину поднялись по объективным причинам.

- Рост цен начался с курицы, - рассказал руководитель мясоперерабатывающего предприятия. - Причина в больших потерях поголовья из-за птичьего гриппа — кур просто стало физически меньше. Это кстати, характерно не только для нашей страны. Перелетные птицы переносят птичий грипп по всему миру, контактируют с курами, заражают их, и поголовье уменьшается. Поэтому и выросли цены.

Рост цен на кур привел и к росту цен на свинину, говорит собеседник. Спрашивается, каким же образом?

- Покупатель видит, что куриное мясо подорожало и переключается на другой привычный товар, - объяснил гендиректор. - Продавцы свинины, видя, что к ним стали обращаться чаще, резонно думают: «Раз есть спрос — надо повышать цену». Так что в отношении свинины Федеральная антимонопольная служба правильно ставит вопрос об объективности роста цен, здесь есть значительная доля спекулятивной составляющей. Хотя есть и объективные причины — например, сезонный фактор. Летом свинина очень востребована для приготовления шашлыков, и при этом ее становится меньше. Не из-за уменьшения поголовья, как в случае с курами, а потому что летом снижается привес, животные в жару, как и люди, меньше едят, поэтому меньше прибавляют в весе.

Подорожала и говядина, продолжил эксперт.

- Но в отличие от свинины и курятины, по которым российские предприятия обеспечивают 100% потребности, говядину мы завозим из-за границы, - говорит руководитель предприятия. - И рост ее стоимости связан с ростом курса доллара.

Сейчас стали расти и цены на индейку. Причина в дефиците как куриного мяса, так и собственно индюшатины — индейки, как и свиньи, в жару питаются меньше, а предпочитают пить водичку, от которой не очень-то нагуляешь товарный вес.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отмечал, что повышение цен на мясо носит сезонный характер и в ближайшее время ожидается их снижение. Запросы об обоснованности роста стоимости мяса Федеральная антимонопольная служба направила группе «Черкизово» как предприятию, занимающему доминирующее положение в отрасли и еще двум крупным участникам рынка, сообщает РБК. По данным агентства, предприятия сообщили о повышении цен на мясо на 5-8% в зависимости от вида. А по данным Росстата, в рознице куриное мясо подорожало на 6,4% и достигло исторического максимума 197,9 за кг охлажденного и мороженного продукта.

В среднем же, по данным Росстата, в июле по сравнению с концом 2022 г. охлажденная курятина подорожала на 11,5%, а в целом мясо и птица - на 4,87%.

Насколько подорожало мясо, %

Говядина (кроме бескостного мяса) +2,45

Свинина (кроме бескостного мяса) +4,29

Баранина (кроме бескостного мяса) + 9,55

Куры охлажденные и мороженые +12,83

Источник: Росстат, данные от 7.08.2023 к концу 2022 г.