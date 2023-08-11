Степашин подарил праздник победителям детского конкурса «Спроси строителя»

Фото пресс-службы Минстроя России

Сколько себя помню, самым главным праздником у нас в семье (наравне с Новым Годом и Пасхой) был День Строителя.

Потому что в моем родном Новотроицке, что в Оренбуржье, постоянно что-то возводили и сооружали. Первые месяцы после рождения я провел в посёлке который так и назывался - Стройгородок. Мама Тамара укладывала трамвайные пути. А папа Петя был монтажником-высотником. (Самой высокой отметкой в его удивительной биографии стала Золотая Звезда Героя Социалистического Труда.)

В нынешнюю пятницу, 11 августа, я снова увидел эту Великую Награду - на груди знаменитого строителя БАМа (кто не помнит - это Байкало-Амурская магистраль) - Ефима Владимировича Басина.

Фото пресс-службы Минстроя России

Вместе с экс-премьером и председателем Общественного Совета при Минстрое России Сергеем Степашиным они устроили праздник для детей - участников Всероссийского конкурса «Спроси строителя»

А заодно - и для меня тоже! Потому что я давненько уже не отмечал так тепло и душевно свой - любимый с детства! - праздник.

- Нашему конкурсу уже шесть лет, - поделился Сергей Вадимович. - в нем приняли участие более 5 тысяч детей. Это большая команда ребят, которые неравнодушны к стройке и являются нашим кадровым потенциалом. Ваши вопросы говорят о том, что вы задумываетесь, кто и как строит все то, что окружает нас, создает города, дороги и школы. Для детской и юношеской аудитории участие в таких конкурсах не только интересно, но и перспективно – ведь вам предстоит определиться с профессией. А строитель - больше, чем просто профессия, это выбор пути созидания на всю жизнь. Благодарю родителей, что направляют своих детей, объясняют им, что все, нас окружающие, построено руками строителей…

Кстати, говорят, что сам же Степашин этот конкурс и придумал - вместе с легендарным гендиректором Фонда ЖКХ (теперь - Фонд развития территорий) Константином Цициным.

Нынче в конкурсе участвовали 800 ребятишек. Победителями - в различных номинациях - стали 19 детей.

Церемония награждения получилась яркой и интересной: дети-победители и призеры задавали свои вопросы, строители отвечали.

Фото пресс-службы Минстроя России

В числе призеров - Гринько Федор, 11 лет, Москва - с вопросом: какое здание в Москве строилось не как обычно, снизу вверх, а наоборот, сверху вниз? Президент Института экономики столицы Надежда Косарева рассказала, что это - здание МИДа.

Самый оригинальный видео-вопрос задала Югова Ксения, 12 лет, г. Березняки, Пермский край. Ее вопрос о строительном сленге поставил в тупик даже строителей. На него ответила представитель Московского государственного строительного университета Маргарита Пантелеева, рассказав, что «шурик» на сленге – это шуруповерт.