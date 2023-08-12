Человек может "вырастить" собственный мозг в домашних условиях

Дневная дремота не должна быть больше 15-20, максимум 30 минут. Тогда она на пользу Фото: Shutterstock

Сон - ключевая «фигура» в обмене веществ, росте и восстановлении тканей (например, наших мышц). Он обеспечивает оптимальную работу памяти, улучшает реакции и принятие решений. Если вы спите 7-8 часов в день, ваш сон глубокий и непрерывный, то все системы организма максимально восстанавливаются, включая мозг.

Но вот что интересно: оказывается короткий дневной сон способен… увеличить объем мозга! В прямом смысле этого слова. Об этом сообщает группа ученых в новом международном исследовании.

Они изучили данные почти 380 тысяч человек от 40 до 69 лет из крупнейшего биобанка. И выяснилось, что у людей, которые чаще дремлют днем, объем мозга больше, чем у тех, кто так не делает. Это говорит о том, что регулярный дневной сон может выступать в качестве защиты, компенсируя недостаток ночного сна.

Вообще, объем нашего мозга уменьшается с возрастом – это неотменяемый процесс старения. Увы, этот процесс ускоряется у людей с нейродегенеративными заболеваниями, например, при болезни Альцгеймера. Кстати, более ранние исследования показывали взаимосвязь нехватки сна и уменьшением объема мозга.

Но, как выяснилось, чуть-чуть исправить это возможно.

КАК ПРАВИЛЬНО «НАРАСТИТЬ» МОЗГ И СТАТЬ БОЛЕЕ СОБРАННЫМИ

Дневной сон, по мнению ученых, способствует еще и тому, что мы лучше концентрируемся на рутинных задачах, ведь, по сути, прерываем нудную работу и даем мозгу расслабиться. Поэтому после дневного сна ясность ума и энергия восстанавливается, улучшается внимательность и концентрация.

Это особенно актуально, когда погода за окном хмурая или резко меняется.

Но есть нюансы:

- Спать нужно до 15 часов дня (если позже, может нарушиться ночной сон).

- Дневная дремота не должна быть больше 15-20, максимум 30 минут. Тогда она на пользу.

ХОРОШИЙ НОЧНОЙ СОН – ПРОФИЛАКТИКА ДИАБЕТА

Еще одно исследование доказывает, что здоровый, полноценны сон снижает уровень сахара в крови.

Волны, возникающие в фазе глубокого сна, активизируют парасимпатическую нервную систему и уменьшают уровень стресса. Это влияет на чувствительность организма к инсулину, который обеспечивает снижение концентрации глюкозы в крови.

Глубокий сон или медленный сон — это третья и четвертая стадии сна, которые приходятся на середину ночи. В этот период пульс и дыхание находятся на самом низком уровне, мозговые волны замедляются. Эту фазу сена еще называют «восстановительной».

ЕСЛИ В БУДНИ НЕ ДОСЫПАЕТЕ, ТО ИЗБЫТОК СНА В ВЫХОДНЫЕ НЕ ПОМОЖЕТ

В этом исследовании ученые доказали: если по будням сон короткий, дерганный, то даже если в выходные вы спите часов по 10, функция сердечно-сосудистой системы не восстанавливается. А короткий сон (не более 5 часов в сутки) очень ее изнашивает, повышая все риски заболеваний системы кровообращения.

«Несмотря на полученную возможность дополнительного отдыха, к концу выходных сердечно-сосудистая система испытуемых так и не восстановилась», — говорит автор работы, аспирант кафедры биоповеденческого здоровья Университета штата Пенсильвания Дэвид Райхенбергер.

Один из авторов исследования Энн-Мари Чанго отмечает, что сон — не только биологический, но и поведенческий процесс, который люди во многом могут контролировать. Он влияет не только на состояние сердечно-сосудистой системы, но и на психическое здоровье, например, способность поддерживать нормальные отношения с окружающими и многое другое.

СОВЕТЫ УЧЕНЫХ ДЛЯ ХОРОШЕГО СНА

Вот, что рекомендуют эксперты:

- Спать и в будни, и в выходные нужно одинаковое количество времени – не менее 6, не более 9 часов.

- Ложиться спать и засыпать тоже нужно в одно и то же время (плюс-минус полчаса). Но желательно не позднее 23 часов, чтобы успело выработаться достаточно мелатонина, гормона, который отвечает за крепкий глубокий сон.

- Минимум за час до сна выключите все гаджеты, телевизоры (свечение экранов мониторов действует возбуждающе на нервную систему).

- Ужин – как минимум за 3, а лучше – за 4 часа до сна. И ничего тяжелого, жирного, жареного. Такая пища дольше переваривается и может вызвать неприятные ощущения, которые помешают заснуть.

- Погуляйте за пару часов до сна: так и ужин переварится, и кровь кислородом насытите, будет легче уснуть.

- Обязательно перед сном проветрите спальню.

- Повесьте плотные шторы, чтобы даже луч фонаря не пробивался сквозь них. Именно в полной темноте вырабатывается наибольшее количество мелатонина.

- Приучите мозг к особому «сигналу», подарите импульсы удовольствия за час до сна. Это может быть расслабляющая ванна перед сном. Или легкий массаж ног. Или приятная музыка. Чтение любимых стихов. В общем, что-то, что доставляет удовольствие. Главное – регулярность.

- Научитесь простым способом глубокого дыхания – концентрируясь на нем, вы освободите голову от тревожных мыслей.

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