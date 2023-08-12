«Ангел-хранитель» пришла на прощание с Верой Васильевой: Великую актрису трогательно похоронили на Новодевичьем кладбище

Вера Васильева ушла на 98 году жизни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этот ненастный августовский день был окрашен в траурные тона - все потому, что именно сегодня в столице прощались с Верой Васильевой, народной артисткой СССР, звездой Театра сатиры и множества замечательных фильмов - "Сказания о земле Сибирской", "Выйти замуж за кпиатана", "Свадьба с приданым", "Следствие ведут ЗнаТоКи"...

12 августа коллеги и поклонники проводили в последний путь народную артистку СССР Веру Васильеву Фото: Михаил ФРОЛОВ

На церемонии прощания с актрисой были ее коллеги - Александр Ширвиндт, Максим Аверин, Сергей Газаров, Александр Олешко и многие другие, очень тепло и искренне отзывавшиеся о великой артистке.

Александр Ширвиндт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не отходила от гроба Дарья Милославская, которая широкой публике практически незнакома - тем не менее, именно ее все называли ангелом-хранителем Васильевой. Эта женщина много лет помогала актрисе, стала для нее по-настоящему близким человеком.

Дарья Милославская не отходила от гроба Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вера Кузьминична относилась к Дарье как к дочери, ну а дочку Дарьи Свету называла своей внучкой.

Вера Кузьминична относилась к Дарье как к дочери, а ее дочку Свету называла своей внучкой Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мне выпала честь прожить рядом с Верой Кузьминичной 32 года, - говорила Дарья во время церемонии прощания. - Поэтому я, наверное, хорошо знаю, что она сама сказала бы сегодня, хотя мы с ней никогда этот день не обсуждали. Она сказала бы спасибо этому театру, своей сцене... Когда в марте отмечали 75-летие ее работы в театре, она сказала одну только фразу: "Я очень счастливый человек - я работаю в том месте, которое я люблю, и где, мне кажется, меня тоже любят". Я благодарю партнеров Веры Кузьминичны и особенно Александра Анатольевича Ширвиндта за ее последние выходы на сцену. Они были достаточно сложными, потому что каждый шаг, каждое слово давалось с усилием... Спасибо уникальному врачу, Валентине Васильевне Артемовой, который отвоевывала Веру Кузьминичну долгие годы от разных болезней - без нее мы бы не смогли прожить последние лет десять. И спасибо от ее имени зрителям - она жила ради вас. Она всегда повторяла слова Татьяны Пельтцер о том, что нужно выглядеть хорошо, чтобы не оскорблять зрителей своим видом. И ей это всегда удавалось...

Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище Фото: Михаил ФРОЛОВ

Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище, неподалеку от могил замечательного диктора Игоря Кириллова, скончавшегося два года назад, и выдающейся актрисы, народной артистки СССР Элины Быстрицкой (она ушла в 2019-м).

Веру Васильеву похоронили неподалеку от могил диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, и Быстрицкая, и Кириллов, подобно Васильевой, ушедшей на 98 году жизни, тоже скончались в преклонном возрасте - Кириллову было 89, Быстрицкой - 91.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоит также отметить, что супруг Веры Кузьминичны, заслуженный артист РФ Владимир Ушаков, покоится на другом кладбище - Ваганьковском. Актер, с которым Васильева вместе сыграла в 1953 году в комедии "Свадьба с приданым", скончался в 2011-м, спустя всего полтора месяца после своего 91-летия.