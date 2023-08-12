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12 августа 2023 15:33

«Ангел-хранитель» пришла на прощание с Верой Васильевой: Великую актрису трогательно похоронили на Новодевичьем кладбище

Актрису Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище
Глеб ГУБАРЕВ
Глеб ГУБАРЕВ
Вера Васильева ушла на 98 году жизни

Вера Васильева ушла на 98 году жизни

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этот ненастный августовский день был окрашен в траурные тона - все потому, что именно сегодня в столице прощались с Верой Васильевой, народной артисткой СССР, звездой Театра сатиры и множества замечательных фильмов - "Сказания о земле Сибирской", "Выйти замуж за кпиатана", "Свадьба с приданым", "Следствие ведут ЗнаТоКи"...

12 августа коллеги и поклонники проводили в последний путь народную артистку СССР Веру Васильеву

12 августа коллеги и поклонники проводили в последний путь народную артистку СССР Веру Васильеву

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На церемонии прощания с актрисой были ее коллеги - Александр Ширвиндт, Максим Аверин, Сергей Газаров, Александр Олешко и многие другие, очень тепло и искренне отзывавшиеся о великой артистке.

Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не отходила от гроба Дарья Милославская, которая широкой публике практически незнакома - тем не менее, именно ее все называли ангелом-хранителем Васильевой. Эта женщина много лет помогала актрисе, стала для нее по-настоящему близким человеком.

Дарья Милославская не отходила от гроба

Дарья Милославская не отходила от гроба

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вера Кузьминична относилась к Дарье как к дочери, ну а дочку Дарьи Свету называла своей внучкой.

Вера Кузьминична относилась к Дарье как к дочери, а ее дочку Свету называла своей внучкой

Вера Кузьминична относилась к Дарье как к дочери, а ее дочку Свету называла своей внучкой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мне выпала честь прожить рядом с Верой Кузьминичной 32 года, - говорила Дарья во время церемонии прощания. - Поэтому я, наверное, хорошо знаю, что она сама сказала бы сегодня, хотя мы с ней никогда этот день не обсуждали. Она сказала бы спасибо этому театру, своей сцене... Когда в марте отмечали 75-летие ее работы в театре, она сказала одну только фразу: "Я очень счастливый человек - я работаю в том месте, которое я люблю, и где, мне кажется, меня тоже любят". Я благодарю партнеров Веры Кузьминичны и особенно Александра Анатольевича Ширвиндта за ее последние выходы на сцену. Они были достаточно сложными, потому что каждый шаг, каждое слово давалось с усилием... Спасибо уникальному врачу, Валентине Васильевне Артемовой, который отвоевывала Веру Кузьминичну долгие годы от разных болезней - без нее мы бы не смогли прожить последние лет десять. И спасибо от ее имени зрителям - она жила ради вас. Она всегда повторяла слова Татьяны Пельтцер о том, что нужно выглядеть хорошо, чтобы не оскорблять зрителей своим видом. И ей это всегда удавалось...

Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище

Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище, неподалеку от могил замечательного диктора Игоря Кириллова, скончавшегося два года назад, и выдающейся актрисы, народной артистки СССР Элины Быстрицкой (она ушла в 2019-м).

Веру Васильеву похоронили неподалеку от могил диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой

Веру Васильеву похоронили неподалеку от могил диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, и Быстрицкая, и Кириллов, подобно Васильевой, ушедшей на 98 году жизни, тоже скончались в преклонном возрасте - Кириллову было 89, Быстрицкой - 91.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоит также отметить, что супруг Веры Кузьминичны, заслуженный артист РФ Владимир Ушаков, покоится на другом кладбище - Ваганьковском. Актер, с которым Васильева вместе сыграла в 1953 году в комедии "Свадьба с приданым", скончался в 2011-м, спустя всего полтора месяца после своего 91-летия.

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