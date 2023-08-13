Выбираем качественный черный чай

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– На что стоит обратить внимание при выборе чая?

– В первую очередь на внешний вид продукта. Если вы покупаете листовой чай, он должен быть однородным, ровным, листья должны быть хорошо скручены – чем сильнее, тем качественнее проходила ферментация.

Гранулированный черный чай – достаточно ровный, сферической или продолговатой формы. У прессованного поверхность должна быть гладкой, края ровные.

Цвет – черный. Нежелательный серый оттенок придают чаинки серого цвета, появившиеся в результате чрезмерного трения во время сортировки. Качественный чай не должен содержать посторонние примеси: чайную пыль, загрязнения, черешки, волокна.

– Каким должен быть аромат?

– Каждая разновидность чая имеет свой характерный запах. Черный, как правило, обладает смолисто-цветочным или сладким ароматом. Продукт не должен пахнуть гарью, металлом, затхлостью, плесенью.

Особенность чая в том, что он хорошо впитывает посторонние запахи. Если вы почувствовали нехарактерный запах, значит, продукт хранили неправильно.

– Как проверить в домашних условиях, натуральный чай перед вами или это подделка?

– Самый верный способ отличить качественный черный чай от подделки – это залить небольшое количество чая обычной холодной водой. Натуральный чай в такой воде не заварится даже спустя несколько часов – вода останется практически прозрачной и лишь слегка поменяет цвет, а поддельный сразу ярко окрасит воду. Употреблять такой продукт категорически запрещено, ведь это может быть как другое растение, так и красители, опасные для здоровья.

– Многие считают ароматизированный чай некачественным напитком и думают, что его делают с помощью вредных химических ароматизаторов. Что представляют собой современные ароматизаторы чая?

– Чай можно ароматизировать разными способами. Есть натуральные ароматизаторы – эфирные масла, сухие цветы и ягоды. Например, характерный аромат чая эрл грей достигается за счет добавления масла бергамота. А есть ароматизаторы синтетические. Разрешенные законодательством пищевые ароматизаторы безопасны для здоровья, но они могут иметь довольно резкий неестественный запах, и производитель обязан указать их на упаковке как просто «ароматизатор пищевой». Мы рекомендуем выбирать чай с натуральными ароматическими добавками или хорошие сорта чая, которые имеют свой собственный богатый аромат.