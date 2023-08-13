Годы безжалостны даже к «принцессам»: Фанаты не узнали актрису Евгению Симонову

Кадр из фильма “Обыкновенное чудо”

Актриса Александра Урсуляк опубликовала в своем микроблоге совместную фотографию с народной артисткой Евгенией Симоновой. «Бывают моменты абсолютного профессионального и человеческого праздника», - поделилась актриса. Вероятно, Урсуляк и Евгения Симонова встретились на съемочной площадке. Работа в кадре с Евгенией Павловной доставила Александре большую профессиональную радость.

Правда не все подписчики узнали на фото 68-летнюю Евгению Симонову.

В памяти миллионов зрителей она либо очаровательная медсестра Катя Снегирева, влюбленная в героя кинокомедии «Афоня», лило принцесса из «Обыкновенного чуда». Но годы безжалостны даже к принцессам.

Тем не менее радостно видеть прекрасную актрису улыбающейся. В прошлом сезоне было несколько отмен её спектаклей в Театре Маяковского, где служит Евгения Павловна. С одной стороны, это вселяло тревогу за её самочувствие. Не секрет, что несколько лет назад у нее обнаружили онкологию. Тогда ей удалили всю нижнюю долю правого легкого. Требовалось силы и время на восстановление после болезни.

Актриса Александра Урсуляк опубликовала в своем микроблоге совместную фотографию с народной артисткой Евгенией Симоновой

С другой, в Театре им.Маяковского, которым сейчас руководите Егор Перегудов, наметился разлад. В конце сезона из театра ушел народный артист Михаил Филиппов (он перешел в Малый) из-за того, что, по его мнению, нравственный и творческий климат в театре изменился с приходом нового худрука. Через две недели в «Маяковке» начнется новый сезон. Какие сюрпризы он принесет, скоро увидим.

Евгения Симовнова закончила сниматься в очередном сезоне сериала «Пищеблок» - по одноименному роману Алексея Иванова о пионерах-вампирах в лагере «Буревестник». Народная артистка сыграла бабушку одной из юных героинь. Судя по всему Евгения Павловна сейчас в хорошей творческой форме.