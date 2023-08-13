Боснийский бодибилдер убил четырех человек в прямом эфире: за бойней наблюдали 12 тысяч зрителей

В минувшую пятницу бодибилдер накачался очередной дозой, и его сознание переклинило

35-летний босниец Нермин Сулейманович слыл у себя в стране человеком известным. И не только потому, что добился славы почитаемого в подростковой среде культуриста, но и сомнительной репутации криминального авторитета, успевшего нахватать несколько судимостей за причастность к наркоторговле. Собственно, одно было тесно связано с другим: Сулейманович постоянно принимал стероиды и в этом состоянии впадал в буйство. В конце концов это привело к жуткой трагедии.

В минувшую пятницу бодибилдер накачался очередной дозой, и его сознание переклинило. Сулейманович врубил прямую трансляцию в соцсетях, заявив, что «сейчас зрители увидят, как выглядит убийство вживую». И тут же выстрелил из пистолета в голову своей гражданской жене Низаме Хечимович, сразив ее наповал.

- Я предупреждал всех, что до этого дойдет! Она прятала моего ребенка в течение восьми дней! - заорал убийца. Но лежащую на полу свою крохотную дочь пощадил.

Однако кровавый счет на этом не закончился. Культурист спокойно перезарядил оружие и отправился убивать на улицы города Градачача. Сразу же застрелил двух незнакомых ему мужчин, встреченных у порога. Ими оказались отец и сын. Следующими жертвами стали двое патрульных полицейских. Один получил ранения, второй умер на пути в больницу. Ранения также получила посторонняя женщина.

Когда Сулеймановича наконец догнали и заблокировали, он пустил себе пулю в лоб.

«Убийца покончил с собой, но никто не может вернуть жизни жертв», - прокомментировал случившееся премьер-министр Боснийской федерации Нермин Никшич.

За «убийством вживую» наблюдали 12 000 человек. Самое ужасное, что нескольким сотням это понравилось.