Зюганов одобрил появление главы о спецоперации в новом учебнике истории

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Андреевич, страна отмечает День строителя, и я не могу этого не заметить.

- Ну, вы обязаны его замечать. Вам же по наследству должны передаться гены строителя. Петр Алексеевич, ваш батюшка, Герой Соцтруда, был Заслуженным строителем. Он, наверное, научил вас работать всеми строительными инструментами.

- А вы сами как-то выделяете этот праздник?

- А я горжусь тем, что отец меня заставлял с детства работать лопаткой, тяпкой, дымарем, мы вместе дом строили. У меня отец вернулся с фронта без ноги, был тяжело ранен под Севастополем.

А мне было 10-12 лет, и я осваивал все строительные специальности. Я научился и штукатурить, и малярить, и тесать, и строгать.

У нас даже бригада была, из детей, мы щепой крыши крыли.

Сейчас внук поступил в строительный университет на факультет «высотные и уникальные здания и сооружения». Там надо сдать прекрасно математику, физику. Говорят, кто сопромат сдал, жениться можно.

Вот, говорят, Бог создал Землю - и ставят точку. Это неверно, надо ставить запятую: Бог создал Землю, а остальное – строители. Они приходят в грязь, в холод, в стужу, в дождь, и вырастают шикарные объекты: заводы, города, фабрики, дворцы.

Я перед строителями снимаю шапку. У меня был мой учитель Альберт Петрович Иванов, царство ему небесное, бывший 1-ый секретарь Орловского горкома КПСС, великолепный строитель. Мы с ним орловскую непрерывку изобрели. Это уникальный способ строительства жилья, гражданских сооружений и предприятий. Кстати, Орел стал чемпионом в этом плане, даже проводили всесоюзное совещание по изучению и внедрению опыта.

Мы впервые в истории подготовили генплан развития крупного центра на 30 лет вперед, весь город повернули лицом к рекам – Оке и Орлику, заложили 7 парков. Это единственный город на свете, в котором можно пройти через 7 парков и мемориальных зон, не заходя ни на одну проезжую дорогу.

Вот Дмитрий Сучков, действующий член Правления холдинга» «Орелстрой», продолжает славные традиции. Сейчас завершили реконструкцию парка Победы. И спортивное огромное «ядро» создали: манеж волейбольный, три площадки, сейчас строительство футбольного манежа завершается. Все создано для детей, детский парк вообще уникальный.

Так что я от души поздравляю всех строителей.

- А мне кажется, мы все – немножко строители.

- Это точно. Вот мои товарищи по партии – каждый созидатель. Иван Мельников, первый заместитель председателя Госдумы, строитель спортивного клуба. У нас лучший спортивный клуб на планете. Ребята прекрасно играют, работают, мы стали абсолютными чемпионами по мини-футболу, чемпионы Москвы по волейболу.

Юрий Афонин, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ – строитель шахмат, он команду создал, которая стала второй в стране.

Владимир Кашин, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам, вообще академик, он первую награду получил, за 45 дней построив крупную ферму.

Дмитрий Новиков, еще один заместитель Председателя ЦК КПРФ, строит будущие отношения с Китаем. Он только что вернулся из Поднебесной, с делегацией выезжал. А для нас это сейчас принципиально важный аспект.

Леонид Калашников, Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, строит отношения с СНГ.

Александр Ющенко, первый заместитель Комитета Госдумы по информационной политике - строитель информационной политики. Он сейчас на Кавказе, недавно выступал в конных соревнованиях, стал чемпионом Москвы. Помогает партии на выборах. Вот сейчас очень важно помочь нашему Валентину Коновалову в Хакасии. Валентин за время, которое он возглавляет регион, удвоил бюджет, утроил ассигнования на строительство дорог, учетверил ассигнования на строительство культурных объектов и туризма.

А все вместе мы сейчас строим новую историю нашей страны.

- В которой есть и такая глава, как СВО. И она уже вошла в новый учебник истории России.

- Учебник истории должен соответствовать духу и развитию нашей тысячелетней цивилизации, русской цивилизации.

Войну объявили русскому миру. Объявили англосаксы, потому что за последние 500 лет не теряли суверенитет только мы и Англия.

Они всегда вели войну против нас. И это должно быть подробно и внимательно освещено в истории. Многие этого не понимают.

Я против вражды, но мы должны понимать, что Украина сегодня – это плацдарм борьбы англосаксов против России, нацисты и бандеровцы – инструмент, для того чтобы нас расколоть, растащить и унизить.

Наша победная история должна просматриваться во всех главах и разделах. Потому что мы выжили в эту тысячу лет только благодаря духу, подвигу, трудолюбию, мужеству, упорству нашего народа. Вот это я очень хотел бы почитать в учебнике истории Государства Российского.

- Вы опасаетесь, что эти идеи недостаточно полно отражены в новом учебнике?

- К сожалению, я не раз читал материалы, авторы которых советскую историю не понимают и крошат ее вдоль и поперек.

А советская история спасла российскую государственность. Царизм и помещичий строй спалили ее в Первой мировой войне, рассыпали, развалили, парализовали. Сгорело, правда, четыре империи – Российская, Османская, Австро-Венгерская и Германская, но восстановили только нашу, в форме СССР, мирно, демократично, на съезде. И за 10 лет построили девять тысяч лучших заводов, стали самой грамотной, самой образованной, самой технически продвинутой, самой успешной страной мира, одолели фашизм и первые прорвались в космос. Нашу систему образования изучала вся планета, американцы копировали, Европа, Израиль и все остальное.

Я хочу, чтобы это обязательно было в учебнике. Я хочу, чтобы история была подлинной и полной. И без объективной оценки советского периода она выглядит усеченной, однобокой.