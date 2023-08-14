Покупка ОСАГО превратилась в нелегкий квест: почему система автострахования в тупике и можно ли ее изменить

ОСАГО теперь электронное, ездить за ним в офис страховой или ждать агента с бумажным бланком не обязательно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как просто было жить раньше. Еще недели за две до того, как у меня заканчивался полис ОСАГО, звонил с напоминанием страховой агент. И с предложением своих услуг еще на год. Если сумма устраивала — а представьте, были времена, когда она и не росла - приезжал ко мне оформлять полис. И все — я с необходимой по закону всем, кто ездит за рулем, «автогражданкой». То есть полисом страхования гражданской ответственности водителя на случай, если по его вине произойдет дорожное происшествие.

Сейчас все вроде бы должно быть еще проще. ОСАГО теперь электронное, ездить за ним в офис страховой или ждать агента с бумажным бланком не обязательно. Можно все оформить онлайн. Да только…

Открываю сайт не самой маленькой страховой компании, нахожу оформление ОСАГО онлайн. Ввожу, как предлагает сайт, регистрационный номер своей машины. И — оба-на: «Номер не найден», - сообщает мне сайт.

То есть как? Начинаю пугаться, но у другой страховой машина сразу же благополучно нашлась. Но рано я радовалась - сайт завис при переходе на следующий шаг.

Сайт третьей страховой предложил вбивать данные о транспортном средстве самостоятельно — без поисков по номеру. И у меня возник новый затык. В выпадающем меню нет года выпуска моей машины (она старше 10 лет), только более молодые. На сайте выплыла подсказка — приходите в офис.

По счастью, я просто провожу журналистский эксперимент - мне прямо сейчас ОСАГО не нужно. И это, оказывается, по нынешним временам действительно счастье.

СНАЧАЛА КУПИТЕ ПОЛИС ОТ ПОТОПА

- Хотела продлить ОСАГО в своей обычной страховой через сайт, - рассказывает коллега Мария, с нотками озверения в голосе. - Не получилось. Сообщили, что требуется дополнительный осмотр машины. Для этого надо приехать куда- то хрен знает куда. Пошла по другим страховым в надежде, что получится оформить полис побыстрее — везде ведь так и обещают. Та же история, шпыняют куда-то как мячик. Настоявшись в очередях, в итоге оформила через страхового агента, который согласился подобрать мне подходящую страховую при условии, что куплю у него полис от потопа со стороны соседей сверху. В очередях, кстати, наслушалась самых разных историй. Ладно, у меня машина далеко не новенькая. Но шпыняют и тех, кто авто вообще только купил…

У Олега — совсем «смертельный» случай. Он владелец мотоцикла. Заметим, с длинным безаварийным стажем и минимально возможным КБМ (коэффициент бонус-малус, показатель «убыточности» водителя в соответствии с числом аварий, по которым были страховые выплаты — водители с низким КБМ фактически получают от страховой скидку за аккуратную езду, с высоким — наоборот, надбавку). Но сейчас практически все страховые от мотоциклистов шарахаются как черт от ладана.

Проблемы появились в прошлом году, - делится Олег. - Обычно от моей страховой на электронную почту приходила ссылка — по ней переходишь и продлеваешь полис. Так вот, в прошлом году вместо полиса мне пришло что-то вроде «Вам отказано, потому что вы неправильно предоставили документы». Хотя что там можно предоставить неправильно, когда просто загружаешь на сайт фото тех документов, которые сайт с тебя требует?

Олег отправился в офис компании, где ему рассказали все ту же историю про то, что мотоцикл надо пригнать на дополнительный осмотр. А осмотр проводится только в одном месте (крайне неудобной для проезда промзоне на окраине Москвы).

- Я все- таки туда доехал, - продолжает Олег. - Мне сообщили, что осмотр — по записи, ближайшее время — через месяц. А у меня через неделю ж полис кончается! Хорошо, что в прошлом году еще оставался запасной вариант - оформить ОСАГО непосредственно через сайт Российского союза автостраховщиков (с середины весны 2022 этот сервис для большинства регионов, кроме Крыма и Севастополя, перестал работать — Ред.). Это я и сделал. Но в этом году возникли новые сложности — уже с прошлогодней страховой. Автоматом продлить полис не получилось. А ввести данные по-новой тоже не получается. Госномер мотоцикла отличается от номера автомобиля, а шаблон на сайте заточен только под автомобильные номера. Когда я ввожу номер мотоцикла, мне отвечают: «Неправильно предоставлены данные»…

НЕПРАВИЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ

На бумаге, то есть по закону, полис страхования гражданской ответственности обязателен для водителя. Отказать в оформлении ОСАГО страховые не вправе. Исключение — если водитель предоставляет о себе «левые» данные. Например, привирает на счет водительского стажа или пытается оформить страховку по чужому паспорту.

Но так — именно на бумаге. На деле проблемы с доступностью ОСАГО стали возникать далеко не вчера. Но раньше они были в основном у автомобилистов определенных категорий. Например, у тех, кто слишком часто попадает в аварии и определенно «убыточен» для любой страховой компании. Или у водителей, чьи регионы у страховых в «черном списке» из-за высокой доли мошенничеств с фальсификацией ДТП ради получения за него выплат.

Но сейчас создается ощущение, что в «черных списках» - чуть ли не каждый водитель, включая тех, кому до сих пор ни одна страховая по ОСАГО не выплатила ни копейки.

- В последнее время, к сожалению, рост цен на автомобили и запчасти стал просто непрогнозируемым. Поэтому страховщики все чаще сталкиваются с непрогнозируемым повышением выплат клиентам, - объясняет адвокат, правозащитник Константин Ерохин. - Из-за этого ломается экономическая модель, которая позволяет страховщику зарабатывать на клиентах - приобретателях ОСАГО. Ведь золотое правило успеха в страховании - получить премию побольше и выплатить своим клиентам как можно меньше.

ДУБИНКА ДЛЯ СЛОНА

Как сообщают в пресс-службе Центробанка (он регулирует в том числе и деятельность страховых компаний), в этом году пик жалоб на доступность ОСАГО пришелся на март-апрель. Тогда число обращений увеличилось в 2,5 раза в сравнении с началом года. Но «благодаря принятым Банком России надзорным мерам уже в июне их стало меньше по сравнению с маем — в 2,5 раза по е-ОСАГО и на 27% по отказам в продаже полисов в офисах».

Возможно, оно и так, но страховые-то напрямую, как правило, не отказывают. А просто динамят. Справедливо полагая, что водители в основном люди занятые — плюнут, развернутся и пойдут искать какого-нибудь другого страховщика. Или согласятся оформить не нужную им страховку от потопа - чтоб только побыстрее уйти с нужной «автогражданкой».

- И ситуация будет ухудшаться, список неугодных страховщикам клиентов будет только расти, - прогнозирует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Потому что главная проблема не в запчастях. Страховому лобби и так постоянно идут навстречу. И «тарифный коридор» с осени разрешили расширить. В переводе со страхового языка на русский — это повышение тарифа для значительной части автомобилистов. И стоимость ремонта по ОСАГО им ЦБ позволил рассчитывать по цене самых дешевых китайских аналогов запчастей. А внятных санкций для страховщиков за то, что они не хотят работать с водителями, так и нет. Штрафы за необоснованный отказ в оформлении ОСАГО, которые накладывает Центробанк, - это с учетом общих доходов страховых компаний (от всех видов страхования — Ред.) для них даже не слону дубинка, это снежинка зимой.

При этом, по словам Антона Шапарина, растет другая проблема. Все больше водителей плюет на страховку… совсем. То есть просто ОСАГО не оформляет. В самом деле, штраф за отсутствие этого полиса 800 рублей. Стоимость же страховки в редких случаях — 5-6 тысяч, в большинстве — не меньше 25 тыс., а может доходить и до 50-60 и даже 100 тыс. Если же не по твоей вине случилось ДТП, ремонт оплатят по самому минимуму. Не каждый водитель более-менее приличной машины согласится ставить на нее «самые дешевые китайские запчасти». К тому же стоимость рассчитывается по методичке, а не исходя из реального присутствия таких запчастей в продаже. Да и вообще стандартного покрытия полиса ОСАГО — 400 тысяч рублей — все чаще даже на «китайский» ремонт не хватает.

- Наш Национальный автомобильный союз недавно провел собственный социологический опрос (см. «Соцопрос»), в ходе него 7% водителей признались, что уже ездят без полиса. А еще 22% откажутся от «автогражданки», если она подорожает, - рассказывает Шапарин. - На самом деле цифры выше, потому что далеко не каждый автомобилист признается в опросе, что нарушает законодательство. Мне одна крупная страховая компания слила свои данные для внутреннего пользования — из них выходит, что ОСАГО нет уже у четверти водителей. Это в среднем по стране. В «проблемных» регионах типа Северного Кавказа таких гораздо больше.

Соцопрос Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Чем это грозит?

- Будет расти число автоподстав и прочих мошенничеств и шантажа на дорогах, вернемся в начало 90-х, - предупреждает Антон Шапарин. - Процесс уже пошел.

В самом деле, ОСАГО и придумано для того, чтобы в случае ДТП все финансовые вопросы можно было решить цивилизованно, без наездов в духе «братков из 90-х».

ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО?

Большинство экспертов утверждают, что еще большее повышение стоимости ОСАГО ничего не даст.

ЦБ уже пытался реформировать систему. С середины сентября — вслед за ростом почти на треть стоимости автозапчастей на фоне санкций - произошло то самое расширение тарифного коридора. Предполагалось, что аккуратные водители станут платить за страховку в каких-то случаях даже меньше, а «лихачи» и постоянные виновники аварий — значительно больше. Как свидетельствует статистика самого ЦБ, про которую мы говорили выше, не помогло.

Некоторые специалисты считают, что за общим валом у страховых просто нет возможности «индивидуального подхода» к автоклиентам — проще часть из них отшивать, даже не разбираясь.

- Сейчас хотят пойти другим путем, идут разговоры о повышении штрафа для водителей за езду без ОСАГО, - говорит Антон Шапарин. - Но это только усилит коллапс системы.

В самом деле, тогда еще и часть тех, кто сейчас ездит без «автогражданки», с матюгами придут стоять в очередях к страховым агентам. И хорошо, если без кулаков.

- На мой взгляд, единственный вариант, при котором будут исключены проблемы с получением ОСАГО — перенести заключение договоров на интернет -платформу ЦБ, - считает юрист, директор правовой компании «Комплекс» Денис Напетваридзе. - Или делать это через «Госуслуги». Тогда у страховщиков не будет шансов уклониться.

В качестве вариантов эксперты предлагают дать налоговые льготы «не уклоняющимся» страховым компаниям. Или создать под договора «автогражданки» государственную компанию, раз уж рыночными методами решить проблему не удается…

- По-любому это дикость, когда автомобилистам, чтобы получить ОСАГО, иногда даже приходится консультироваться у адвоката. Водители не виноваты в том, что дорожают запчасти, растет убыточность ОСАГО и в других экономических факторах, - говорит адвокат, управляющий партнёр Адвокатского бюро г. Москвы «Матюнины и Партнёры» Олег Матюнин. - Есть закон, который гласит, что ОСАГО обязательно. А раз страховка обязательна — значит, она должна выдаваться без всякого фейс-контроля. Если идея ОСАГО себя исчерпала, и закон не в состоянии урегулировать этот рынок — значит, надо менять закон. Варианты всегда существуют.

ОСАГО в России разрешат оформлять на один день Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Как быть, если надо оформить ОСАГО, а вас динамят

- Никакого дополнительного осмотра законом об «автогражданке» не предусмотрено. Требуйте отказ в письменном виде. И пишите жалобу в Российский союз автостраховщиков и Центробанк, - советует Антон Шапарин. - И помните, вот прямо так меня и процитируйте, что упыри не любят света. Включайте видеозапись, выкладывайте ее в соцсети. Можете нам в Национальный автомобильный союз присылать.

Фиксировать общение с представителями страховой компании на видео — предварительно предупредив о том, что вы включаете запись, - советует и Екатерина Киселева из некоммерческой организации «Общественный совет по развитию такси». По ее словам, это самый действенный способ — что доказал опыт владельцев такси, у которых с ОСАГО все еще сложнее, чем у простых автолюбителей. В случае чего видеозапись пригодится для подачи жалобы в Российский союз автостраховщиков и Центробанк. Потому что жалобы без доказательств не рассматриваются.

Как показывает практика, зачастую достаточно просто перейти на общение со страховщиками в письменной форме (устные переговоры-то к жалобе не пришьешь). Характерная история произошла у жены нашего героя Олега, которая тоже мотоциклистка. В офисе страховой девушку начали динамить, объясняя, что, мол, сейчас нет технической возможности оформить полис — напишите заявление, «мы его в течение месяца рассмотрим». Видимо, предполагали, что дамочка, услышав про «в течение месяца», развернется и уйдет. Как и делает большинство клиентов. А девушка заявление написала. Через день ей позвонили — приходите за ОСАГО.