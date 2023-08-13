Ударили по "американским ушам": Россия показала, что не даст возобновить «зерновую сделку» без выполнения условий Москвы

Судно «Сукра Окан» под флагом Палау пересекло пролив Босфор на пути к Черному морю в Стамбуле. Фото: REUTERS

Когда Россия недавно вышла из так называемой зерновой сделки, она предупредила «все заинтересованные страны» о том, что будет проверять в Черном море вызывающие подозрения суда. В том числе, разумеется и те, которые будут идти в порты Украины.

Почему? Понятно. Такие суда могут перебрасывать в своих «мирных» трюмах военные грузы. В том числе и морские дроны для атаки на российские корабли или базы (после атаки на Крымский мост и такая версия тоже появилась).

И вот после третьих петухов 13 августа (а точнее в 6:40 мск) в юго-западной части Черного моря патрульный корабль Черноморского флота России «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау. Это карликовая страна (население 18 тыс. душ, меньше, чем в иной нашей деревне!), естественно, сама не имеет никакого флота, но ее флагом «прикрытия» запросто пользуются американские корабли. Дело в том, что Палау имеет статус островного государство, ассоциированного с США. А что такое ассоцииированное государство? Это своего рода «кооператив» неравнозначных государств, при которой меньшее, формально сохраняя суверенитет и независимость, доверяет значимую часть своих властных полномочий большему государству. Причем, и в военной области. И на это стоит обратить особое внимание. Ведь, по сути, «Сукра Окан» осуществляет свою деятельность под «патронажем» США.

Идем дальше.

«Василий Быков» по 16-му каналу радиосвязи (а он по международным правилам судоходства должден быть всегда открытым) спросил у чужеморца – куда идешь? Тот ответил: «В Измаил»? Но когда у «Сукра Окана» спросили, - знает ли он о предупреждениях России, что иностранные суда в этом районе Черного моря она будет досматривать, тот не ответил. И шел прежним курсом. Его еще два раза по радио предупредили об этом и приказали остановиться. Он не послушался.

Тогда «Василий Быков» несколько раз резанул трассерами крупнокалиберного (14,5 мм) пулемета с красивым названием «Жало» поперек курса сухогруза.

Это, видимо, на команду нахального «ассоциированного» сухогруза повлияло. И он сделал «стоп моторы». А для его досмотра с борта «Василия Быкова» был поднят вертолет Ка-29 с досмотровой группой. Она плотно осмотрела трюмы «Сукра Окана». Ничего подозрительного не было обнаружено. И судно продолжило движение в порт Измаил.

Хорошо, что все так обошлось, но, как говорится, осадочек все равно остался. Прежде всего потому, что и в данном случае тут видны «американские уши». Это явно была провокационная проверка реакции России. Видимо, и с расчетом на то, что у черноморцев не выдержат нервы и они потопят непослушный сухогруз. Можно представить, какой бы хай и вой подняли США. Ну и заявили бы, что теперь-то уж их боевые корабли будут охранять «мирные» суда в Черном море. И прислали бы стаю своих корветов или фрегатов. А Киев после этого выпрыгнул бы из штанов от радости.

Не вышло.

СПРАВКА «КП»

Патрульные корабли Черноморского флота России, к которым принадлежит «Василий Быков», обеспечивают безопасность газопровода «Турецкий поток» из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. Они уже предотвратили на нитке газопровода несколько террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки минобороны Украины, и отбили несколько атак украинских безэкипажных катеров со взрывчаткой, которыми Украина пыталась вывести из строя российские патрульные корабли.