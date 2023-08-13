Александр Розенбаум: В учебниках истории надо говорить правду, которая подтверждена народом

Александр Розенбаум Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Александр Яковлевич, Александр Гамов из «Комсомольской правды».

- Приветствую.

- Хочу вопрос задать, который никогда вам не задавал. Новый учебник истории России выходит, и там есть глава, где рассказывается и об СВО. Но вопрос у меня шире. Вы бы что добавили в учебник истории о нашем времени?

- Слушайте, много чего можно добавлять в учебник истории.

Надо рассказать честно всю историю нашего времени, с 1991-го желательно.

Потому что до этого все уже, в общем-то, понятно было.

А вот после Беловежской пущи и всего остального, - надо рассказывать честно.

Но здесь большая история, это не просто так, надо думать долго.

- То есть, вы считаете, что, допустим, даже если учебник выйдет, пусть он потом ещё дополняется, переиздается.

- Конечно. История же меняется каждый день.

И, вообще, это - наука такая, знаете, очень ответственная и очень сложная.

Потому что правильно говорить об истории не всегда получается и не всегда удается.

- А сейчас мы, наконец-то, начинаем правильно говорить о нашей истории?

- Ну, мы хотим говорить правильно, а как получается, у одних так, у других - этак.

История наша, она однозначна для тех, кто ее знает, для них она - понимаема.

- А Александр Розенбаум какой бы мог раздел или главу написать для учебника истории?

- Думаю, что с удовольствием бы написал об искусстве в новейшей истории, как оно развивалось, в том числе - эстрадное, симфоническое…

Вот этим бы мог заняться. Не люблю дилетантов, вы об этом знаете.

- Да.

- Писать о каких-то других вещах… Пусть пишут специалисты. Я же специалист в том, что знаю.

А знаю медицину и искусство. Вот об истории медицины и искусства, в какую сторону и как все это развивалось, я бы обязательно рассказал.

А ещё - о том, что, несмотря на все принятые законы и так далее и тому подобное, у нас сегодня постоянно, в том числе на радио и на экранах телевизора, - «кэшбэк». Всюду слышим это «замечательное» слово.

Вот это история тоже. Я об этом обязательно упомянул бы.

И так далее, и тому подобное.

Вы просто напишите достаточно коротко о том, что - повторюсь - главное в истории и в ее учебниках – говорить правду. Правду с нашей стороны, нашу правду, которая подтверждена людьми, огромным количеством людей, народом. Народ – это все-таки не быдло и не толпа, народ – это мы с вами, это водители троллейбусов, ученики, учителя, врачи и так далее.

Так вот, основная масса народа думает определенным образом. Вот эту историю надо и рассказывать, чтобы людям было понятно, что к чему.

- Можно еще про свою мечту скажу?

- Да.

- Это когда Александр Яковлевич Розенбаум - на Радио «Комсомольская правда».

- Да, будут концерты октябрьские, 15 концертов в Москве в октябре, я буду здесь сидеть достаточно долгое время. Думаю, мы с вами договоримся.

- Тогда что, я в сентябре звоню, чтобы вы меня - в график…

- Да.

- Просто вот такая мечта. У меня сейчас мурашки аж…

- Ну, хорошо.

- Правда.

- Мечты сбываются, как говорится…

- Спасибо!