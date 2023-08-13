Александр Розенбаум: В учебниках истории надо говорить правду, которая подтверждена народом

Александр Розенбаум
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
… - Александр Яковлевич, Александр Гамов из «Комсомольской правды».
- Приветствую.
- Хочу вопрос задать, который никогда вам не задавал. Новый учебник истории России выходит, и там есть глава, где рассказывается и об СВО. Но вопрос у меня шире. Вы бы что добавили в учебник истории о нашем времени?
- Слушайте, много чего можно добавлять в учебник истории.
Надо рассказать честно всю историю нашего времени, с 1991-го желательно.
Потому что до этого все уже, в общем-то, понятно было.
А вот после Беловежской пущи и всего остального, - надо рассказывать честно.
Но здесь большая история, это не просто так, надо думать долго.
- То есть, вы считаете, что, допустим, даже если учебник выйдет, пусть он потом ещё дополняется, переиздается.
- Конечно. История же меняется каждый день.
И, вообще, это - наука такая, знаете, очень ответственная и очень сложная.
Потому что правильно говорить об истории не всегда получается и не всегда удается.
- А сейчас мы, наконец-то, начинаем правильно говорить о нашей истории?
- Ну, мы хотим говорить правильно, а как получается, у одних так, у других - этак.
История наша, она однозначна для тех, кто ее знает, для них она - понимаема.
- А Александр Розенбаум какой бы мог раздел или главу написать для учебника истории?
- Думаю, что с удовольствием бы написал об искусстве в новейшей истории, как оно развивалось, в том числе - эстрадное, симфоническое…
Вот этим бы мог заняться. Не люблю дилетантов, вы об этом знаете.
- Да.
- Писать о каких-то других вещах… Пусть пишут специалисты. Я же специалист в том, что знаю.
А знаю медицину и искусство. Вот об истории медицины и искусства, в какую сторону и как все это развивалось, я бы обязательно рассказал.
А ещё - о том, что, несмотря на все принятые законы и так далее и тому подобное, у нас сегодня постоянно, в том числе на радио и на экранах телевизора, - «кэшбэк». Всюду слышим это «замечательное» слово.
Вот это история тоже. Я об этом обязательно упомянул бы.
И так далее, и тому подобное.
Вы просто напишите достаточно коротко о том, что - повторюсь - главное в истории и в ее учебниках – говорить правду. Правду с нашей стороны, нашу правду, которая подтверждена людьми, огромным количеством людей, народом. Народ – это все-таки не быдло и не толпа, народ – это мы с вами, это водители троллейбусов, ученики, учителя, врачи и так далее.
Так вот, основная масса народа думает определенным образом. Вот эту историю надо и рассказывать, чтобы людям было понятно, что к чему.
- Можно еще про свою мечту скажу?
- Да.
- Это когда Александр Яковлевич Розенбаум - на Радио «Комсомольская правда».
- Да, будут концерты октябрьские, 15 концертов в Москве в октябре, я буду здесь сидеть достаточно долгое время. Думаю, мы с вами договоримся.
- Тогда что, я в сентябре звоню, чтобы вы меня - в график…
- Да.
- Просто вот такая мечта. У меня сейчас мурашки аж…
- Ну, хорошо.
- Правда.
- Мечты сбываются, как говорится…
- Спасибо!