Герой спецоперации «Z» ефрейтор Казаков вывез мотострелков из-под огня

Ефрейтор Константин Казаков и гвардии старший сержант Денис Поляков. Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Предположения и предрассудки все расстраивают», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Никогда не разделять сил, дабы стеречь разные пункты. Если неприятель их перейдет, тем лучше: он приблизится, чтобы его разбить».

ЭФФЕКТИВНЫЙ МИНОМЕТЧИК

Гвардии старший сержант Денис Поляков

«Заместитель командира взвода-командир миномета минометной батареи гвардии старший сержант Денис Поляков выполнял боевую задачу в составе минометного взвода на огневой позиции батареи по взятию под контроль одного из стратегических объектов. С временной огневой позиции под непрерывным огнем противника, Поляков точным выстрелом лично уничтожил группу пехоты противника, прибывшую на усиление обороняющихся боевиков. Также, в бою расчетом Дениса уничтожены более 10 огневых точек националистов. Самоотверженные и грамотные действия гвардии старшего сержанта Дениса Полякова позволили успешно выполнить задачу батареи и взять под контроль ВС РФ важный объект противника без потерь в технике и личном составе».

ВЫВЕЗ МОТОСТРЕЛКОВ ИЗ-ПОД ОГНЯ

Ефрейтор Константин Казаков

«В ходе боя с украинскими националистами боевая машина пехоты, под управлением ефрейтора Константина Казакова, подверглась массированному обстрелу со стороны боевиков. В результате выстрела противника из гранатомета машина Константина получила серьезные повреждения и загорелась, а военнослужащий получил осколочное ранение ноги и контузию. Понимая, что эвакуация из машины равносильна гибели всего отделения, Козаков, невзирая на ранение, принял решение вывезти экипаж и мотострелков из-под огня. Разогнавшись, Константин, мастерски маневрируя на полном ходу, вывел свою машину из по артиллерийского огня украинских националистов. Выбравшись из-под огня, мотострелки в пешем порядке вступили в бой с противником, а Казаков приступил к тушению БМП и восстановлению ее работоспособности. В результате смелых и решительных действий ефрейтора Константина Казакова экипаж боевой машины потерь не понес и продолжил выполнять боевые задачи».