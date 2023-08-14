Из ядовитого борщевика научились делать лекарства от рака, топливо для машин и кирпичи

Если борщевик не косить и не травить, стебли вымахивают в два человеческих роста! Фото: PhotoXPress.ru

Популярная тема в чате любого подмосковного садового поселка: «Товарищи с участка N, вы почему у себя борщевик не покосили?» Стоит затронуть тему - и держи социальный взрыв. «Мы его уж и косили, и травили, без толку». А в ответ: «Из-за вас он по всему поселку ползет. Боимся за детей и собачек. Отравятся! Получат ожоги!» И так по кругу с угрозами сдать некосильщиков в полицию, под штрафы…

Если на сайтах объявлений вбить «борщевик», до недавнего времени выскакивали только объявления о продаже гербицидов (отравы) и услуги по уничтожению сорной культуры. Иногда попадались странички колдунов, которые предлагали свечи и амулеты из соцветий. Но вряд ли для белой магии. И вдруг среди однотипных предложений опубликовали неординарное: «куплю корень борщевика по 1000 рублей за килограмм».

Корень ядовитого сорняка скупают партиями от 25 кг.

Автор щедрого предложения - житель Одинцова Андрей Теряев. Он рассказал «КП», что борщевик ему необходим в научных целях.

- Мы как-то выкосили борщевик и временно сложили на складе. А потом нашли рядом мертвых крыс - обгрызли корни и погибли. Есть гипотеза, что грызуны воспринимают корни как корм, но от ядовитого сока растения мрут. Но для опытов нужно больше материала.

А с материалом проблемы. Во-первых, чтобы добыть его, нужно облачиться едва ли не в костюм химзащиты. Во-вторых, уже несколько лет в Подмосковье активно выкашивают очаги этого сорняка - по 20 тыс. га каждое лето.

Так что желающим подзаработать на борщевике придется потрудиться.

- Нам нужен именно корень, - объясняет Теряев. - Закупаем верхние 40 - 60 см корня - партии от 25 кг.

Интересно, что это далеко не единственное ноу-хау по использованию борщевика в мирных целях.

УБИЙЦА РАКОВЫХ КЛЕТОК

Этот препарат создали ученые Мордовского госуниверситета. Он в стадии доклинических испытаний - тестирования могут затянуться на несколько лет. Пациенту вводят раствор экстракта борщевика (компоненты размером с наночастицы). Он усиливает эффект ультрафиолетового излучения, которое препятствует размножению раковых клеток. Средство планируют использовать для лечения рака кожи, кишечника и мочевого пузыря.

ДОМА ИЗ СОРНЯКА

Московский строительный университет (НИУ МГСУ) создал технологию производства панелей и кирпичей на основе сорняка. Борщевик - не основной компонент, а скорее присадка -в гипсовый раствор добавляют жмых. Он делает плиты прочнее (не дает крошиться) и придает звуко- и теплоизоляционные свойства.

Ученые сделали жмых борщевика присадкой для крепких кирпичей, из которых можно делать небольшие дома. Фото: Пресс-служба НИУ МГСУ

БЕЛИЛА ДЛЯ БУМАГИ

Специалисты Института проблем химической физики (ИПХФ РАН) получили из высушенных стеблей растения беленую целлюлозу.

ФИЛЬТРЫ

Сразу несколько российских институтов изобрели сорбенты из борщевика - вещества, которые активно впитывают всякую гадость. Их используют при ликвидации разливов нефти. Также есть предложения сделать и промышленные фильтры для очистки воды от радионуклидов (особенно хорошо впитывается уран) - до уровня технической, для полива.

БИОТОПЛИВО

Двигатели, как выяснилось, могут работать не только на газе, бензине или дизеле. Есть моторы, которые «кушают» биоэтанол - его, как правило, производят из сахарного тростника, пшеницы. В Бразилии так вообще четыре из пяти машин на таком ездят.

Борщевик еще более сахаристый - эта важная характеристика для качества топлива. В целом из сорняка можно и обычный сахар делать. Только прежде отфильтровывать ядовитые вещества, а это дорого. Для топлива этого делать не нужно.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Зацвел при Хрущеве

О борщевике советские ученые узнали от коллег из Южной Америки после Великой Отечественной. Остро стоял вопрос: где взять большое количество корма для скота. Обратили внимание на эту чрезвычайно урожайную культуру. У нас тогда рос борщевик Сибирский: он поднимался максимум метр в высоту. А вот в Грузии экспедиция обнаружила более плодовитый сорт - борщевик Сосновского (назван в честь ботаника Дмитрия Сосновского). Эти растения-гиганты вымахивали до шести метров в высоту.

Агрономы начали стремительно взращивать культуру и распространять семена. Исследования показали: растение богато протеинами, сахарами и витаминами - то что нужно скотине. В 60 - 70-е годы, при Хрущеве, к борщевику относились с таким же пиететом, как к кукурузе. А то, что при уборке урожая рабочие получали ожоги ядовитым соком, списывали на временные издержки - обещали вывести менее токсичные сорта. Позже выяснилось, что ядовитый растет хуже - смысла сеять его ради кормов нет.

С годами обнаружился и побочный эффект: молоко и мясо животных, которых кормили силосом из борщевика, приобретает специфический вкус. В 90-е борщевик стал неконтролируемо распространяться по стране. Каждое растение дает несколько тысяч семян, которые переносит ветер, животные, колеса техники. Сорняк стал агрессивно вытеснять другие растения. Относительно эффективно с ним справляются только химикаты. Но они вредят и почве.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Так много изобретений, и где они?

- Научная мысль опережает финансовые возможности, - говорит агроном селекционно-семеноводческого предприятия Александр Нестеров. - Да еще и вступает в конфликт с законами. У нас есть штрафы как на федеральном уровне, так и на региональном. За борщевик на участке бизнес наказывают на 10 000 рублей - возделывать сорняки и не бороться с ними запрещено. Так что мало найти инвестора, который профинансирует твой проект, например, завода стройматериалов из борщевика. Где взять столько сырья, если выращивать его запрещено? Притом что это очень производительная культура: дикий борщевик дает 50 - 70 тонн урожая с гектара (у пшеницы в 10 - 15 раз меньше. - Авт.), а уж если выращивать по науке его, можно утроить. Но что если завтра бизнес закроется, а поля останутся? Получим еще более мощные очаги распространения сорняка. Под вопросом и рентабельность проектов. Те же стройматериалы - какие только не выпускают. А биотопливо сейчас даже из масла от картошки фри делают.