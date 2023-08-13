Российские туристы потеряли сознание в самолете из Антальи

Ожидание растянулось на 10 часов. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Рейс WZ 3090 компании Red Wings из Антальи в Москву должен был вылететь 13 августа в 11:35. Но переносить отправление стали еще с утра. Сначала на три часа дня, потом позже и позже. Причем ни еду, ни воду людям не предлагали. К услугам были кафе с бутербродом за 14 долларов и чаем за 5.

В итоге, ожидание растянулось на 10 часов. Ни от авиакомпании, ни от перевозчика не было ни помощи, ни информации. Туроператор предложил «обратиться на стойку авиакомпании», которой не было, а потом просто самоустранился. Перевозчик же на связь так и не вышел.

Дети злополучного рейса. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В районе 20.00 пассажиров, включая меня, все же запустили в самолет. Внутри было душно и жарко. Первые минут 20 не происходило ничего, все просто сидели, потели и ждали.

Потом командир по громкой связи объяснил, что "сломалась установка для запуска двигателя". Поэтому не получается включить кондиционер. У одной пассажирки случилась паническая атака, потом от духоты она потеряла сознание в районе средних дверей. Дальше еще несколько людей отключилось. Стюарды открыли двери к телетрапу для вентиляции.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Экипаж быстро потерял контроль над ситуацией, пассажиры стали вставать и проталкиваться к открытой двери, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Людей продержали в духоте около часа.

Часть пассажиров, решив, что самолет неисправен, захотела сойти. Но в итоге высадили всех. Через час ожидания в терминале работник аэропорта заявил, что желающие лететь смогут вернуться. Но сначала сгрузят весь багаж, найдут вещи отказников, а потом вернут остальные чемоданы назад.

Работник аэропорта составляет списки тех, кто не полетит. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Я спросил о еде. Ведь ожидание вылета затянулось на весь день, но в аэропорту кормить отказались, а никого из Red Wings, кто мог бы отстоять права пассажиров, не было.

В итоге, стояние пассажиров, готовых лететь, растянулось еще на два часа. На 23:00 по московскому времени ситуация так и не разрешилась.

По закону, перевозчик обязан и кормить, и регулярно поить пассажиров, если люди застряли в аэропорту. Но по факту рассчитывать на это не приходится, потому что нет никого, кто бы взял на себя заботу о людях.