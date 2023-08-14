Агутин рассекретил зависимость Федора Бондарчука

Режиссер Федор Бондарчук. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Леонид Агутин за свою долгую карьеру в шоу-бизнесе прошел испытание славой, деньгами и вниманием поклонниц. Не избежал артист и еще одного соблазна, перед которым не могут устоять многие звезды. В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец наставник шоу «Голос» рассказал, что в свое время злоупотреблял алкоголем.

Сначала, по молодости, он не замечал этой проблемы – все вокруг пили, и это казалось нормальным. К тому же спиртное добавляло ему куража и творческой энергии.

«Я мог переносить любое количество спиртного без ущерба для окружающих. Выглядел лучше, творил, без агрессии. Просто текла река жизни. Это не мешало ни читать, ни творить, что-то познавать. Только лучше становилось», - рассказал Агутин.

Со временем стало понятно, что алкоголь имеет над ним слишком сильную власть. К том же здоровье пошатнулось, и после 35 лет Агутин понял, что нужно что-то менять.

«Понял уже задним числом. Первый путь к штопору, давление подскочило и тебе плохо. Выпил - стабилизировалось. Но ты еще не ходишь к врачам. Ты молодой. И чтобы мир расцвел и перестал быть враждебным, нужно похмелиться. И тебе кажется, что раз и все. А потом понимаешь, что надо менять жизнь. Базово жизнь должна быть трезвой», - уверен музыкант.

Справиться с зависимостью Агутину помогла жена Анжелика Варум. В ходе интервью музыкант упомянул, что схожие проблемы есть у многих известных людей. Например, бороться с зависимостью пришлось и режиссеру Федору Бондарчуку.

«Бондарчук как-то сказал, он тоже в свое время зависимый человек, мы увиделись у Угольникова на дне рождения. Разговорились, спрашиваю: ''Не выпиваешь? '' Он: ''Нет, совсем''. Я: ''Ну а как же друзья? '' Он: ''В ж*** друзей''. Имелось в виду, что друзья все время пристают: ''Давай выпьем, ну что ты?! '' Им-то все равно, что потом уйдешь на две недели в запой. В таком смысле и в ж*** этих друзей», - рассказал Леонид Агутин.

Сам Федор Бондарчук в своей программе «Кино в деталях» как-то рассказал, кто именно потворствовал его любви к спиртному. Режиссер пригласил на съемки передачи актера и педагога по актерскому мастерству, ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. В свое время Золотовицкий учился на одном курсе с сестрой Федора Бондарчука Аленой. На одной из студенческих вечеринок он налил 14-летнему Федору его первую рюмку.

«Игорь Яковлевич, вы налили мне первую рюмку водки и тем самым заразили алкоголем», – припомнил тот случай Бондарчук во время интервью.

Золотовицкий в ответ возразил – мол, ничего страшного же не произошло. По его мнению, нужно думать не о процессе, а о результате. Раз всем было хорошо, то и жаловаться не на что.

«А что тебе плохо было? Ну пьянствовали – и что?» – ответил Федору Игорь Золотовицкий.