Продолжение «силиконового скандала»: жертвам Хайдарова начали предлагать компенсацию

Адвокат Славы и Любови Успенской Елена Сенина подала обращение в СК с просьбой проверить ряд обстоятельств, связанных с деятельностью пластического хирурга Тимура Хайдарова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, что адвокат Славы и Любови Успенской Елена Сенина подала обращение в СК с просьбой проверить ряд обстоятельств, связанных с деятельностью пластического хирурга Тимура Хайдарова. Заявление подписали 52 человека, включая Славу и Любовь Успенскую. При этом, количество пострадавших от рук медийного врача продолжило расти. Среди них оказался и челюстное-лицевой хирург Александр Вдовин. И вот новый поворот: нескольким женщинам позвонили из клиники Хайдарова.

«Три женщины сообщили, что с ними связались представители Хайдарова и начали вести переговоры о компенсации за некачественно проведенные операции, — рассказала KP.RU Елена Сенина. — Но отмечу, что компенсация не является единственной целью. И Слава, и Любовь Успенская ставят перед собой задачу проверить правовым путем все информацию о клиниках Хайдарова, поступившую за последние три недели, чтобы сделать вывод о законности функционирования как данных учреждений, так и отдельно взятого хирурга. Этот вопрос для нас является общественно значимым. Исходя из этого мы и действуем».

Адвокат Елена Сенина с певицей Славой Фото: Личный архив

Напомним, что по признанию самих пострадавших, они боялись куда-либо обращаться, так как Тимур Хайдаров позиционировал себя как звездного врача с огромным количеством связей. Но публичное заявление Славы о неудачной пластике, в которому потом присоединилась и Любовь Успенская — все это придало им уверенности. Елена Сенина создала инициативную группу, в которой пострадавшие имеют возможность общаться друг с другом и делиться последними новостями.

Судя по тому, что с несколькими жертвами связались представители Хайдарова, можно сделать вывод, что обращения, подданные Еленой Сениной в 22 инстанции — от минздрава до генпрокуратуры — «сдвинули» процесс с мертвой точки. Кроме того, как мы уже сообщали ранее, и количество операций, проведенных за год, на официальном сайте Хайдарова уменьшилось в три раза — с рекордных 3000 до 1000. В распоряжение KP.RU попали скрины с сайта. Ранее мы также писали о том, что по примерным подсчетам, одна клиника (а их несколько), в которой работает хирург, зарабатывает не менее 5 млн рублей в день. В месяц — 150 млн рублей, а в год — 1,8 млрд рублей.