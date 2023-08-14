Форум «Армия-2023» стартовал на аэродроме Кубинка Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В понедельник, 14 августа 2023 года, в Центральном парке Вооруженных сил России «Патриот» стартует ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2023». Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии открытия мероприятия.

В этом году форума пройдет в девятый раз. Самые передовые образцы техники армии и флота России выставят на площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (ПАТРИОТ ЭКСПО) и аэродрома «Кубинка». Участники и гости форума смогут познакомиться с оборонно-промышленным комплексом России и других государств, а также посетить научно-деловые мероприятия и наладить контакты с потенциальными партнерами.

Видео с церемонии открытия форума «Армия-2023» 14 августа 2023 года: где смотреть онлайн

Видео с церемонии открытия форума «Армия-2023» смотреть в режиме онлайн можно на сайте KP.RU.

Стоит отметить, что в этом году на форуме покажут трофейную технику стран НАТО, захваченную российскими военными в ходе спецоперации на Украине. Организаторы выставки планируют показать несколько образцов западной бронетехники, в частности боевые машины пехоты.

Форум «Армия России» – это площадка для демонстрации новейших видов оружия, заключения крупных государственных контрактов между странами и корпорациями. В 2023 году в нем примут участие делегации и предприятия из 129 стран, в том числе из Индии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Пакистана. Параллельно в парке «Патриот» состоится Московская конференция по международной безопасности, на которой обсудят глобальную стабильность в условиях становления многополярного мира и региональную безопасность в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и Африке.