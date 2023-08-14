10 главных фактов о меде

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Все знают, что мед – полезный продукт. Но как он действует на организм?

Вот основные преимущества:

1. В меде много полезных веществ

В состав продукта входят витамины B2 (рибофлавин), B3 (ниацин), B5 (пантотеновая кислота), B6 (пиридоксин), B9 (фолацин), C (аскорбиновая кислота), а также микроэлементы – кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк.

2. Источник природной энергии

Содержит натуральные сахара (80%), воду (18%), пыльцу и белок. Неудивительно, что мед называют идеальным горючим топливом.

3. Богат антиоксидантами

К ним относятся ферменты и соединения, такие как флавоноиды и органические кислоты. Антиоксиданты способствуют уменьшению риска сердечных приступов, инсультов, поддержанию остроты зрения, уменьшению воспаления в организме, сохранению молодости.

4. Положительно влияет на уровень холестерина

Употребление даже небольшого количества меда способствует снижению уровня «плохого» холестерина.

5. Помогает бороться с болью

Мед уменьшает болевые ощущения при язве желудка и других заболеваниях ЖКТ.

6. Оказывает антибактериальный, противогрибковый эффект

Переваривая нектар, пчелы насыщают мед ферментами, которые препятствуют развитию бактерий.

7. Помогает победить простуду

Всем известно, что мед – лучшее лекарство при гриппе. Кроме того, он уменьшает раздражение от кашля и боль в горле (конечно, при условии, что у вас нет аллергии на мед).

8. Улучшает пищеварение

Мед – это пробиотик. Удивительно, но факт. В состав продукта входят до шести видов лактобацилл и четыре вида бифидобактерий.

9. Укрепляет иммунную систему

Мед стимулирует производство иммунных клеток. Достаточно ежедневно съедать одну столовую ложку этого продукта, чтобы повысить защитные функции организма.

10. Помогает следить за весом

Исследования показали, что замена сахара медом может предотвратить увеличение веса (конечно, если потреблять продукт умеренно), а также снизить уровень сахара и триглицеридов в крови. Еще одно исследование показало, что свежий мед способен активировать гормоны, которые подавляют аппетит.