Mercedes-Benz отключил свое ПО в России – чего опасаться владельцам этих машин

Современный автомобиль – сложная из-за обилия электроники вещь, и поэтому без ПО продиагностировать и отремонтировать его в некоторых случаях может быть невозможно. Фото: Shutterstock

Уточним, что от программного обеспечения Mercedes-Benz были отключены российские дилеры, которые использовали его для обслуживания и ремонта автомобилей клиентов.

Также доступ к своему ПО для российских сервисов ограничила и компания BMW. Полного отключения не произошло, но это, возможно, пока.

Современный автомобиль – сложная из-за обилия электроники вещь, и поэтому без ПО продиагностировать и отремонтировать его в некоторых случаях может быть невозможно. Не получится и обновить ПО самого автомобиля. В результате сервис немецких автомобилей становится проблематичным – как минимум, затянутся сроки ремонта.

Что это значит для владельцев Mercedes-Benz и других марок, если те последуют примеру автопроизводителя из Штутгарта? На этот вопрос дал ответ главный редактор «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Мерседес все-таки отключил дилеров от заводского ПО. Это было ожидаемо – не очень понятно было лишь, когда именно это произойдет. И теперь всем становится очевидно, что «официальные» дилеры вроде как и не очень-то официальные.

Еще с середины прошлого года стало ясно, что способов борьбы с подобными явлениями не так уж много – использование скаченных ранее офлайн-версий ПО, попытка подключаться через другие регионы, через разработчиков этого ПО…

Короче, ремонт будут проводить, как сейчас модно говорить, «с учетом накопленного опыта и знаний». Если ты уже ремонтировал этот Мерседес прежде – отремонтируешь и сейчас. Но как быть с продвинутыми электронными блоками, с прописыванием ключей и с обслуживанием свежих машин из числа параллельных поставок – большой вопрос.