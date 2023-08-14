Украинские беженцы раскрыли свое истинное лицо: европейцы в ужасе

Преступления украинцев в ЕС все больше настраивают местное население против беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помните, как известный украинский враль и пропагандист сообщал всем, что в Европе на украинцев смотрят, как "на богов, спустившихся с небес". На самом деле и тогда на них так не смотрели, а сейчас смотрят, по большей части, уже совсем не так, а как на дикарей, от которых ждут какой-либо подлости, мерзости или преступления. Тем более, что многие украинцы ведут себя не как боги, а как свиньи, а есть еще и такие, что уподобляются японским самураям, которым было в порядке веще зарубить встретившегося крестьянина просто для того, чтобы испытать свой меч.

В столице Венгрии Будапеште полиция арестовала украинского беженца, который насмерть забил местного бомжа, сидевшего на скамеечке на одной из площадей. 30-летний украинец начал требовать деньги у 49-летнего бездомного, а когда тот ответил, что денег у него нет, то забил его до смерти и забрал у трупа весь имевшийся у него капитал – 5 тысяч форинтов (12 евро). На которые купил винища и распил его вместе с компанией, присутствовавшей и при избиении.

Я бы сейчас напрягся на месте не только венгров, но и испанцев, поскольку, как сообщили сами беженцы с Украины, на днях они получили последнее пособие от правительства – 400 евро. Вопрос, что случится в Барселоне, когда эти деньги закончатся, кажется нелишним. Тем более, что как пишут сами украинцы в том чате Барселоны, идти работать они не собираются.

Не менее дикие истории, причем, сразу две, связанные с гражданами Украины, произошли в Чехии. В городе Пльзень 18-летний гарный украинский парубок зверски изнасиловал 15-летнюю чешскую девушку.

- Согласно установленным фактам, обвиняемый выманил девушку на прогулку к реке пол предлогом, что ему по пути нужно отнести какие-то вещи приятелю. Поскольку девушка и мужчина были знакомы некоторое продолжительное время, она согласилась. Во время прогулки задержанный неожиданно завел жертву в близлежащий лес, - рассказала официальный представитель полиции Чехии Михаела Райндлова. - Он связал девушке руки, заклеил рот и изнасиловал, после чего нанес ей несколько резанных ран и угрожал убить. Затем он поместил пострадавшую в мешок, сбросил с обрыва и скрылся. Девушка притворилась мертвой, что, вероятно, спасло ей жизнь.

Позже ей удалось выбраться из мешка и добраться до людей, которые и оказали ей помощь.

А в одном из районов Праги 16-летний хлопец напал жительницу столицы Чехии и также изнасиловал ее. Здесь хотя бы обошлось без попыток убийства. Но оба этих случая вызвали гигантский резонанс в местных сегментах соцсетей. Чехи возмущены, публикуют антиукраинские посты, грозятся выйти на марши протеста против засилья украинцев и требуют жесткого наказания для насильников.

Ситуация в спокойной Чехии, правительство которой проводит последовательную русофобскую политику, накалилась настолько, что отреагировать на нее счел для себя необходимым даже президент страны Петр Павел.

- Насилие и агрессия не имеют национальности и религии. Конкретное преступление конкретного лица нельзя возложить на всю группу. Разжигание негативных эмоций до неуправляемого уровня приводит только к тому, что мы становимся тем, против чего выступаем, - заявил президент Чехии в своем микроблоге. - Я ценю отношение наших граждан, которые объединены усилиями по продвижению справедливости, правды и солидарности. Я верю, что им не бросят вызов индивидуальные усилия, направленные на то, чтобы разделить наше общество и тем самым ослабить его.

Какая выдающаяся "толерастия" и защита прав человека. Какое предостережение о недопустимости коллективной вины! Так можно было бы оценить призыв Петра Павела, если бы не одно обстоятельство. Именно он заявлял о необходимости поместить всех русских под постоянное наблюдение спецслужб. Именно он запретил всем российским спортсменам без исключений въезд в Чехию. И ни о каких правах человека в то время он и не подумал вспомнить. Кстати, в той же Чехии уже цыгане выходили на марши протеста против украинцев, которые затерроризировали один из городков республики. И их права Петр Павел тоже грудью на амбразуру защищать не кидался. Впрочем, мы понимаем, это же совершенно другое. По логике чешского президента в таком случае любое преступление против русского и не преступление вовсе. И за него, тем более, украинца надо не карать, а мягко пожурить. А то еще и наградить.

Мы предупреждали, что русофобия не доведет до добра. И даже если нас не слышат, нам не в лом еще раз предупредить: ребята, пока это еще только "цветочки". Не прекратите – дождетесь и "ягодок".